Kokoomuksen Partanen: Lasten someikärajat on toteutettava – ”Nyt tarvitaan iso muutos”

– Tulokset ovat ahdistavaa luettavaa. Sisusta tunnetussa Suomessa kouluikäisillä ei riitä sinnikkyys. Vain 41 prosenttia suomalaisoppilaista kertoo yrittävänsä entistä kovemmin, kun tehtävä vaikeutuu. Tähän ei voi suhtautua olankohautuksella, Partanen sanoo.



Partasen mukaan ongelmaa ei voida tarkastella irrallaan lasten muuttuneesta arjesta. Sosiaalinen media tarjoaa jatkuvasti uusia ärsykkeitä, lyhyitä videoita ja välittömiä palkintoja.



– Jos lapsen aivot totutetaan vapaa-ajalla siihen, että uusi ärsyke tulee muutaman sekunnin välein, ei voi olla yllätys, että pitkäjänteinen keskittyminen tuntuu koulussa vaikealta. Oppiminen vaatii myös tylsyyden sietämistä, harjoittelua ja sitä, ettei ensimmäisen vaikeuden kohdalla heitetä hanskoja tiskiin, Partanen sanoo.



Partasen mukaan koulussa pitää myös uskaltaa vaatia.



– Onko vanhanaikaista ajatella, että koulussa pitää oppia ja joskus joutua ponnistelemaan? Minusta ei. Sinnikkyys syntyy siitä, että kaikkea ei osaa heti, vaan pitää harjoitella, epäonnistua ja yrittää uudelleen.



Orpon hallitus on vahvistanut peruskoulun rahoitusta, rajoittanut kännyköiden käyttöä kouluissa, uudistanut oppimisen tuen sekä lisännyt lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan opetusta.



– Koulutien alku on kaikista tärkeintä. Siellä rakennetaan kyky lukea, laskea, keskittyä ja yrittää. Mutta koulun keinot eivät yksin riitä, jos lapsen vapaa-ajasta tuntikausia kuluu palveluissa, jotka on suunniteltu pitämään käyttäjä ruudulla mahdollisimman pitkään.



Partasen mukaan seuraava askel on someikärajojen toteuttaminen.



– Nyt tarvitaan iso muutos. Kokoomus on valmis toteuttamaan someikärajat alle 15-vuotiaille. Emme voi suojella lasten keskittymiskykyä vain koulupäivän ajan ja sen jälkeen luovuttaa heitä somejättien algoritmien vietäviksi. Lapsia ja nuoria ei pidä jättää maailman suurimpien teknologiayhtiöiden koekaniineiksi, Partanen sanoo.