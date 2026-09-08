Kokoomuksen Partanen: Lasten someikärajat on toteutettava – ”Nyt tarvitaan iso muutos”
8.9.2026 16:17:42 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Tuoreet Pisa-tulokset ovat sosiaaliturvaministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partasen mukaan hälytysmerkki. Suomalaisten koululaisten sinnikkyys oli vertailumaiden heikointa. Partasen mukaan lasten keskittymiskyvystä käydään nyt epäreilua kilpailua sosiaalisen median algoritmeja vastaan. Kokoomus haluaa alle 15-vuotiaille toimivat someikärajat.
– Tulokset ovat ahdistavaa luettavaa. Sisusta tunnetussa Suomessa kouluikäisillä ei riitä sinnikkyys. Vain 41 prosenttia suomalaisoppilaista kertoo yrittävänsä entistä kovemmin, kun tehtävä vaikeutuu. Tähän ei voi suhtautua olankohautuksella, Partanen sanoo.
Partasen mukaan ongelmaa ei voida tarkastella irrallaan lasten muuttuneesta arjesta. Sosiaalinen media tarjoaa jatkuvasti uusia ärsykkeitä, lyhyitä videoita ja välittömiä palkintoja.
– Jos lapsen aivot totutetaan vapaa-ajalla siihen, että uusi ärsyke tulee muutaman sekunnin välein, ei voi olla yllätys, että pitkäjänteinen keskittyminen tuntuu koulussa vaikealta. Oppiminen vaatii myös tylsyyden sietämistä, harjoittelua ja sitä, ettei ensimmäisen vaikeuden kohdalla heitetä hanskoja tiskiin, Partanen sanoo.
Partasen mukaan koulussa pitää myös uskaltaa vaatia.
– Onko vanhanaikaista ajatella, että koulussa pitää oppia ja joskus joutua ponnistelemaan? Minusta ei. Sinnikkyys syntyy siitä, että kaikkea ei osaa heti, vaan pitää harjoitella, epäonnistua ja yrittää uudelleen.
Orpon hallitus on vahvistanut peruskoulun rahoitusta, rajoittanut kännyköiden käyttöä kouluissa, uudistanut oppimisen tuen sekä lisännyt lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan opetusta.
– Koulutien alku on kaikista tärkeintä. Siellä rakennetaan kyky lukea, laskea, keskittyä ja yrittää. Mutta koulun keinot eivät yksin riitä, jos lapsen vapaa-ajasta tuntikausia kuluu palveluissa, jotka on suunniteltu pitämään käyttäjä ruudulla mahdollisimman pitkään.
Partasen mukaan seuraava askel on someikärajojen toteuttaminen.
– Nyt tarvitaan iso muutos. Kokoomus on valmis toteuttamaan someikärajat alle 15-vuotiaille. Emme voi suojella lasten keskittymiskykyä vain koulupäivän ajan ja sen jälkeen luovuttaa heitä somejättien algoritmien vietäviksi. Lapsia ja nuoria ei pidä jättää maailman suurimpien teknologiayhtiöiden koekaniineiksi, Partanen sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Karoliina PartanenKansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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