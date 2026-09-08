Kokoomuksen Limnell: Droonivahinkojen korvauslinjaus vahvistaa suomalaisten turvallisuutta

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tiistaina, että vieraan valtion sotilaskäyttöön tarkoitetun droonin aiheuttamia kohtuullisia henkilö- ja esinevahinkoja voidaan normaalioloissa korvata valtion varoista yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Samalla käynnistetään asiaa koskeva lainvalmistelu.

Limnell nosti droonivahinkojen korvausaukon julkiseen keskusteluun kesäkuussa. Tuolloin voimassa oleva lainsäädäntö ei tarjonnut selvää korvauskanavaa vieraan valtion taisteluvälineen aiheuttamille omaisuusvahingoille, eivätkä vakuutukset välttämättä kattaneet niitä. Limnell korosti jo tuolloin, ettei kansalainen tai yritys saa jäädä tällaisessa tilanteessa yksin.

– Tämä on erittäin tervetullut ja tarpeellinen linjaus. Kesällä nostin esille korvausjärjestelmässä olevan aukon ja peräänkuulutin siihen ratkaisua ennen kuin ensimmäinen vakava vahinko tapahtuu. Nyt ratkaisu on löytymässä. Näin yhteiskunnan pitää turvallisuuskysymyksissä toimia: tunnistaa muuttuvan toimintaympäristön ongelmat ennakolta ja korjata ne, Limnell sanoo.

Tähän asti lähtökohtana on ollut, ettei valtio korvaa drooneista johtuvia omaisuusvahinkoja, koska niitä koskevaa lainsäädäntöä ei ole. Uuden linjauksen perusteella korvaustoiminnasta vastaisi valtiovarainministeriö ja vahinkojen sekä korvaussummien selvittämisestä Valtiokonttori. Tavoitteena on mahdollisimman ripeä käsittely.

Limnell pitää erityisen tärkeänä sitä, että hallitus päätti samalla käynnistää varsinaisen lainvalmistelun. Valmistelussa selvitetään myös mahdollisuutta korvata muiden sotilaskäyttöön tarkoitettujen laitteiden aiheuttamia vahinkoja.

– Turvallisuus syntyy myös luottamuksesta siihen, että yhteiskunta toimii silloin, kun jotakin odottamatonta tapahtuu. Jos vieraan valtion sotilaallinen laite aiheuttaa Suomessa vahinkoa kodille, autolle tai yritykselle, ihmistä ei pidä jättää yksin seurauksien kanssa. Nyt tähän syntyy selkeämpi toimintamalli, Limnell toteaa.

Limnellin mukaan päätös kertoo myös laajemmasta muutoksesta, johon Suomen on varauduttava.

– Sotien ja kriisien vaikutukset eivät enää pysähdy valtioiden rajoille. Droonit, kybervaikuttaminen, häirintä ja muut uuden turvallisuusympäristön ilmiöt voivat koskettaa suomalaisten arkea hyvin konkreettisesti. Suomen turvallisin suunta on varautua niihin etukäteen – rauhallisesti, käytännöllisesti ja ihmisten turvallisuus edellä.

Limnell kiittää hallitusta ja valmisteluun osallistuneita ministeriöitä asian ripeästä etenemisestä.

– Kesäkuussa meillä oli tunnistettu aukko. Tänään meillä on linjaus sen ratkaisemiseksi ja päätös lainvalmistelun käynnistämisestä. Tämä on juuri sellaista ennakoivaa varautumista, jota muuttunut turvallisuusympäristö Suomelta edellyttää, Limnell sanoo.