RKP Pohjanmaa nimeää lisää ehdokkaita vuoden 2027 eduskuntavaaleihin

Ehdokaslistan rakentaminen on jatkunut koko vuoden, ja työ etenee tavoitteena laaja ja monipuolinen kokonaisuus. RKP Pohjanmaalle on tärkeää koota ehdokkaita vaalipiirin eri puolilta sekä erilaisista taustoista ja erilaisella kokemuksella ja osaamisella.

– Olen erittäin iloinen nyt mukaan lähtevistä ehdokkaista. Haluamme koota yhteen ihmisiä, jotka suhtautuvat intohimoisesti omaan alueeseensa ja ovat valmiita tekemään töitä pohjalaisille tärkeiden asioiden puolesta. Uudet ehdokkaat tuovat mukanaan sekä uusia näkökulmia että arvokasta kokemusta, sanoo RKP Pohjanmaan puheenjohtaja Roberth Sjöström.

Tavoitteena on tarjota äänestäjille ehdokaslista, joka kuvastaa alueemme moninaisuutta ja jolla on vahva paikallinen edustus vaalipiirissä. Ehdokashankinta jatkuu siksi aktiivisesti syksyn aikana.

– Lähtötilanteemme on hyvä, ja huomaamme, että kiinnostusta vaikuttamiseen on paljon. Ehdokaslistamme ei kuitenkaan ole vielä valmis. Keskustelut jatkuvat eri puolilla vaalipiiriä, ja odotamme innolla, että pääsemme esittelemään vielä kolme ehdokasta, Sjöström sanoo.

Seuraavat ehdokkaat nimettiin:

Åsa Stenbacka, 61, rehtori, Mustasaari

Jakob Laurila, 19, varusmies, Pedersöre



RKP Pohjanmaa on aiemmin nimennyt yksitoista ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin.

Jennie Elfving, 45, kauppatieteiden tohtori, Kokkola

Nina Brännkärr-Friberg, 49, Project Liv r.y:n perustaja, Pietarsaari

Inger Damlin, 57, liiton puheenjohtaja, Vöyri

Johanna Holmäng, 43, kätilö, Pedersöre

Christoffer Ingo, 31, kansanedustaja, Mustasaari

Ramieza Mahdi, 44, sairaanhoitaja, Vaasa

Anders Norrback, 62, kansanedustaja, Närpiö

Mikael Perjus, 61, myyntipäällikkö, Kristiinankaupunki

Anne Salovaara-Kero, 51, johtaja, Vaasa

Niclas Sjöskog, 54, maanviljelijä, Pedersöre

Joakim Strand, 43, ministeri, Vaasa