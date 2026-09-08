RKP Pohjanmaa nimeää lisää ehdokkaita vuoden 2027 eduskuntavaaleihin
8.9.2026 18:29:34 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP Pohjanmaa jatkaa ehdokaslistansa vahvistamista vuoden 2027 eduskuntavaaleja varten. Piirihallituksen kokouksessa 8. syyskuuta nimettiin kaksi uutta ehdokasta.
Ehdokaslistan rakentaminen on jatkunut koko vuoden, ja työ etenee tavoitteena laaja ja monipuolinen kokonaisuus. RKP Pohjanmaalle on tärkeää koota ehdokkaita vaalipiirin eri puolilta sekä erilaisista taustoista ja erilaisella kokemuksella ja osaamisella.
– Olen erittäin iloinen nyt mukaan lähtevistä ehdokkaista. Haluamme koota yhteen ihmisiä, jotka suhtautuvat intohimoisesti omaan alueeseensa ja ovat valmiita tekemään töitä pohjalaisille tärkeiden asioiden puolesta. Uudet ehdokkaat tuovat mukanaan sekä uusia näkökulmia että arvokasta kokemusta, sanoo RKP Pohjanmaan puheenjohtaja Roberth Sjöström.
Tavoitteena on tarjota äänestäjille ehdokaslista, joka kuvastaa alueemme moninaisuutta ja jolla on vahva paikallinen edustus vaalipiirissä. Ehdokashankinta jatkuu siksi aktiivisesti syksyn aikana.
– Lähtötilanteemme on hyvä, ja huomaamme, että kiinnostusta vaikuttamiseen on paljon. Ehdokaslistamme ei kuitenkaan ole vielä valmis. Keskustelut jatkuvat eri puolilla vaalipiiriä, ja odotamme innolla, että pääsemme esittelemään vielä kolme ehdokasta, Sjöström sanoo.
Seuraavat ehdokkaat nimettiin:
- Åsa Stenbacka, 61, rehtori, Mustasaari
- Jakob Laurila, 19, varusmies, Pedersöre
RKP Pohjanmaa on aiemmin nimennyt yksitoista ehdokasta vuoden 2027 eduskuntavaaleihin.
Jennie Elfving, 45, kauppatieteiden tohtori, Kokkola
Nina Brännkärr-Friberg, 49, Project Liv r.y:n perustaja, Pietarsaari
Inger Damlin, 57, liiton puheenjohtaja, Vöyri
Johanna Holmäng, 43, kätilö, Pedersöre
Christoffer Ingo, 31, kansanedustaja, Mustasaari
Ramieza Mahdi, 44, sairaanhoitaja, Vaasa
Anders Norrback, 62, kansanedustaja, Närpiö
Mikael Perjus, 61, myyntipäällikkö, Kristiinankaupunki
Anne Salovaara-Kero, 51, johtaja, Vaasa
Niclas Sjöskog, 54, maanviljelijä, Pedersöre
Joakim Strand, 43, ministeri, Vaasa
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