Sähköpotkulaudoilla satojen tuhansien vahingot

Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 liikennevakuutuslain muutoksen myötä. Vahinkotiedot vuodelta 2025 ovat odotetulla tasolla vahingoista maksettujen korvausten osalta. Tähän mennessä maksettu keskikorvaus vahinkoa kohti on noin 1 600 euroa.

- Lakia suunniteltaessa arvioitiin, että keskikustannus vahingosta olisi noin 2 000 euroa. Vuoden 2025 lukemat osoittavat arvion osuneen lähelle oikeaa, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu toteaa.

Vuokralautojen vahingonkorvausten osalta lakiin on kirjattu erityispiirre: laudan kuljettajan omista henkilövahingoista vakuutuksesta korvataan vain välittömät sairaanhoitokulut. Sen sijaan esimerkiksi kuntoutusta tai ansionmenetystä ei korvata liikennevakuutuksesta.

Vuokralaudalla sivullisille aiheutuneet vahingot korvataan täysimääräisesti, kuten liikennevakuutuksessa yleensä. Vakavien, sivullisille tapahtuneiden henkilövahinkojen osalta korvauksia maksetaan niin kauan kuin aihetta on, eli jopa vuosikymmeniä. Tästä syystä korvaukset viime vuonna tapahtuneista vahingoista kasvavat vuosien myötä.

- Suurin osa sähköpotkulaudoilla tapahtuvista vahingoista on kaatumisia, joista kuljettajalle korvataan vain sairaanhoitokulut. Pidemmällä aikavälillä maksettavia korvauksia sivullisille on suhteellisen vähän, joten ne eivät merkittävästi nosta vahingonkorvausten määriä vuosien saatossa, Tuulensuu arvioi.

Korvauksia maksetaan takautuvasti myös hyvinvointialueille, jotka voivat hakea hoitokuluja maksettavaksi liikennevakuutuksesta. Tämä ei kuitenkaan onnistu, jos hyvinvointialue ei tiedä, minkä yrityksen omistama vuokralauta aiheutti vahingon.

- Liikennevahingon sattuessa on ymmärrettävää, ettei loukkaantunut sivullinen kiinnitä huomiota yksityiskohtiin, kuten siihen, onko kyseessä vuokrattava sähköpotkulauta, ja minkä yrityksen laudasta on kyse. Kaikille ei myöskään ole selvää, että vahingoista voi hakea korvauksia sähköpotkulaudan liikennevakuutuksesta. Oletettavaa on, että korvauksiin asti on päätynyt vain osa vuokralaudoilla tapahtuneista vahingoista, Tuulensuu pohtii.

Liikennevakuutuskeskuksella on lakisääteinen velvollisuus tilastoida liikennevakuutuksesta korvatut vahingot ja maksetut korvaukset. Tiedot kerätään liikennevakuutuksia myöntäviltä vakuutusyhtiöiltä. Koska vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat vakuutettaviksi kesäkuussa 2024, on vuosi 2025 ensimmäinen kokonainen vakuutusvuosi, eikä vertailuja aiempaan voi vielä tehdä.