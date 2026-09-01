Yhdysvallat kalastelee Afrikan maiden terveysdataa – mutta miksi? Sitä selvittää tuore Maailman Kuvalehti
9.9.2026 09:00:00 EEST | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Tiedote
Yhdysvallat vaatii kehittyviltä mailta terveysdataa vastineeksi avusta. On epäselvää, mitä maa aikoo sillä tarkalleen tehdä, mutta seuraukset voivat olla tuhoisat, ennustavat Maailman Kuvalehden haastattelemat asiantuntijat.
Yhdysvallat on tehnyt pääosin salaisia yhteistyösopimuksia ainakin 30 kehittyvän maan kanssa. Suurin osa on Afrikan maita. Sopimukset takaavat Yhdysvalloille vuosikausiksi pääsyn kansalaisten terveysdataan ja patogeeninäytteisiin sekä jopa mineraaleihin.
Miksi ihmeessä? Tätä selvittää toimittaja Liselott Lindström Maailman Kuvalehden tänään ilmestyvässä numerossa.
”Olen nyt vuoden ajan yrittänyt ymmärtää, mitä on meneillään, enkä näe strategiaa. Olen yhä enemmän huolissani kansainvälisestä terveysturvallisuudesta”, sanoo yhdysvaltalainen tutkiva toimittaja ja tietokirjailija Emily Bass.
Vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat haluaa dataan yksinoikeuden. Samalla se pystyisi horjuttamaan Maailman terveysjärjestöä ja yhteistä terveysturvallisuusjärjestelmää. Seuraavan pandemian iskiessä se voi olla tappava yhtälö.
Lue jo julkaistu juttu täältä.
Maailman Kuvalehden uusimman numeron teema on mammona.
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Maailman Kuvalehti ja Vallan maantiede -podcast yhteistyöhön
Toimittaja Liselott Lindströmin ja ekonomisti Minna Kuusiston vuonna 2025 aloittamaa, kiitettyä Vallan maantiede -podcastia aletaan julkaista myös Maailman Kuvalehden alustalla. Jo julkaistu 27. jakso kertoo, mitä Lähi-idän uudesta puolustusliittoumasta pitäisi ajatella. Jakso löytyy täältä.
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Yhteyshenkilöt
Anni ValtonenpäätoimittajaMaailman Kuvalehti / Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:+358 50 317 6717anni.valtonen@fingo.fi
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