Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
9.9.2026 06:53:06 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä
Pihtipudas, automaatinen palohälytys klo 18:57 ja 19:42
Kaksi automaattista palohälytystä Pihtiputaalta, ei paloa.
Laukaa, liikenneonnettomuus klo 23:47
Laukaan Vihtavuoressa henkilöauto ajoi ulos tieltä ja törmäsi puuhun. Autossa oli ainoastaan kuljettaja joka pääsi itse ulos autosta ja toimitettiin sairaalaan ensihoidon toimesta. Kuljettaja loukkaantui lievästi.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote8.9.2026 18:33:42 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä 8.9.2026: Jämsä, öljyvahinko klo 10:01 Koskenväylällä huoltoaseman pihassa havaittu pieni dieselvuoto, joka ei aiheuttanut pelastustoimelle torjuntatoimenpiteitä. Äänekoski, öljyvahinko klo 16:43 Nelostiellä Hirvaskankaan ja Äänekosken välillä ilmoitus öljystä tiellä. Pelastustoimi tiedusteli tiealueen, mutta öljyä ei näkynyt. Äänekosken rampin kohdalla havaittiin hyvin pieni määrä öljykalvoa tien laidassa, mutta torjuntatoimille ei ollut tarvetta. Jyväskylä, liikenneonnettomuus klo 16:47 Henkilöauton ja moottoripyörän törmäys risteysalueella Kylmälahdentiellä. Moottoripyörän kuljettaja loukkaantui lievästi ja moottoripyörä vaurioitui ajokelvottomaksi. Autossa olleet eivät loukkaantuneet.
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Keski-Suomen pelastuslaitoksen edellisen 12h tunnin tehtävät8.9.2026 07:02:21 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Mediatiedote 08.09.2026 Keski-Suomen pelastuslaitoksen edellisen 12h tunnin tehtävät Pelastuslaitoksella ei ole ollut tehtäviä viimeisen 12h aikana. Lisätietoja: Päivystävä palomestari puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitoksen edellisen 12h tunnin tehtävät7.9.2026 20:58:04 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Mediatiedote 07.09.2026 (edellisen 12h tunnin tehtävät Keski-Suomen pelastuslaitoksella) 12:42 Ihmisen pelastaminen vedestä, Keuruu ---> ei pelastukselle tehtävää 14:00 eläimen pelastaminen, Karstula ---> ei pelastukselle tehtävää 14:53 pieni vahingontorjunta Jyväskylä Vaajakoski, polttoainetta valunut tielle, pientä liikennehaittaa 15:53 tieliikenneonnettomuus pieni, Laukaantie Jyväskylä, kahden henkilöauton peräänajo, ei henkilövahinkoja. Pientä liikennehaittaa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Pieni öljyvahinko Vaajakoskentiellä7.9.2026 15:04:38 EEST | Tiedote
Mediatiedote Keski-Suomen pelastuslaitos sai 14:51 hälytyksen pienestä öljyvahingosta Vaajakosken moottoritiellä, Vaajakoskelle päin menevällä kaistalla. Henkilöautosta oli valunut polttoainetta tielle. Onnettomuudessa ei henkilövahinkoja. Pelastuslaitos on paikan päällä siivoamassa polttoainetta, liikennehaitta on vähäistä.
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