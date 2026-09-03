Apurahalla voi työskennellä ja saada ansiopäivärahaa – neljän kuukauden sääntö voi tulla monelle yllätyksenä
10.9.2026 06:47:00 EEST | Avoin työttömyyskassa, A-kassa | Tiedote
Apurahatyöskentely ei automaattisesti estä ansiopäivärahan saamista. Jos apurahatyöskentelyn aloittaa työttömänä, ansiopäivärahaa voi saada ensimmäisten neljän kuukauden ajan ilman, että työvoimaviranomainen arvioi työskentelyn pää- tai sivutoimisuutta. Aihe herättää A-kassan jäsenissä tasaisesti kysymyksiä ja monelle tulee yllätyksenä, ettei apurahan saaminen tarkoita ansiopäivärahan välitöntä päättymistä.
Apurahatyöskentely on tavallista erityisesti tieteen, taiteen ja kulttuurin aloilla. Apurahalla voidaan rahoittaa esimerkiksi tutkimusta, kirjoittamista tai muuta taiteellista työskentelyä. Työttömyysjakson aikana saatu mahdollisuus apurahatyöskentelyyn ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oikeus ansiopäivärahaan päättyisi automaattisesti.
A-kassassa luovilla aloilla työskentelevien jäsenten ansiopäiväraha-asioita hoitava tiimi saa tasaisesti kysymyksiä apurahan ja ansioturvan yhdistämisestä. Jäseniä mietityttää esimerkiksi se, voiko ansiopäivärahaa ylipäätään saada apurahakauden aikana ja miten apuraha vaikuttaa päivärahan määrään.
– Jäsenillemme tulee usein yllätyksenä, ettei apurahatyöskentely automaattisesti katkaise ansiopäivärahaa. Monelle esimerkiksi luovalle alalle kouluttautuneelle tai luovaa työtä tekevälle apuraha voi tarjota mahdollisuuden jatkaa oman alan työtä myös työttömyyden aikana. Toimeentulon ei välttämättä tarvitse olla heti pelkän apurahan varassa, sanoo hallintojohtaja Kaisa Tikka A-kassasta.
Neljän kuukauden sääntö antaa mahdollisuuden kokeilla
Jos aloitat apurahatyöskentelyn työttömänä ollessasi, voit saada ensimmäisten neljän kuukauden ajan normaalisti ansiopäivärahaa. Tänä aikana työvoimaviranomainen ei arvioi, onko apurahatyöskentelysi pää- vai sivutoimista.
Neljän kuukauden jälkeen työvoimaviranomainen arvioi työskentelysi luonteen. Jos apurahatyöskentely katsotaan sivutoimiseksi, ansiopäivärahan saaminen voi jatkua. Jos työskentely puolestaan katsotaan päätoimiseksi, ansiopäivärahaa ei voida maksaa.
Neljän kuukauden määräajan voi saada uudelleen vasta, kun työssäoloehto on täyttynyt uudelleen.
– Työttömyysturvan tarkoitus ei ole estää työtöntä tarttumasta eteen tuleviin mahdollisuuksiin. Siksi omat oikeudet kannattaa selvittää ennen apurahatyöskentelyn aloittamista eikä esimerkiksi katkaista työnhakua vain sillä oletuksella, ettei ansiopäivärahaa voisi enää saada. Parhaimmillaan apuraha antaa mahdollisuuden pitää kiinni omasta ammattitaidosta, tehdä oman alan työtä ja päästä urallaan eteenpäin, Tikka sanoo.
Myös apurahan verollisuudella ja käyttötarkoituksella on merkitystä
Päivärahaoikeuden lisäksi apuraha voi vaikuttaa maksettavan ansiopäivärahasi määrään. Veronalainen apuraha on soviteltavaa tuloa, joten se voi pienentää ansiopäivärahasi määrää. Veroton apuraha ei sen sijaan vaikuta ansiopäivärahasi määrään.
Myös apurahan käyttötarkoituksella on merkitystä. Kaikki apurahat eivät ole työskentelyapurahoja. Esimerkiksi pelkästään matka-, materiaali- tai muihin kuluihin tarkoitettu apuraha ei yleensä ole ansiopäivärahaa vähentävää työtuloa.
Apurahatyöskentely itsessään ei kerrytä työssäoloehtoa. Jos teet sen rinnalla palkkatyötä, palkkatyö voi kuitenkin kerryttää työssäoloehtoasi normaalisti.
Apurahasta kannattaa ilmoittaa ajoissa
Apurahatyöskentelyn alkamisesta ja päättymisestä sekä siihen liittyvistä muutoksista kannattaa aina ilmoittaa työvoimaviranomaiselle niin pian kuin mahdollista. Enintään kaksi viikkoa kestävästä apurahatyöskentelystä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.
A-kassa kannustaa apurahan saaneita selvittämään oman tilanteensa jo hyvissä ajoin ennen työskentelyn aloittamista. Kun tarvittavat tiedot ovat työvoimaviranomaisen ja työttömyyskassan käytettävissä ajoissa, myös ansiopäivärahahakemuksen käsittely sujuu mahdollisimman jouhevasti.
– Tärkeintä on, ettei apurahasta tee liian nopeasti johtopäätöstä, ettei ansiopäivärahaa voisi enää saada. Kun omat oikeudet tuntee etukäteen, apurahaa voi tarkastella ennen kaikkea mahdollisuutena, Tikka sanoo.
|
Apuraha ja ansiopäiväraha – muista nämä 5 asiaa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa TikkaHallintojohtaja, Avoin työttömyyskassa A-kassaPuh:050 411 5769kaisa.tikka@a-kassa.fi
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
Avoin työttömyyskassa A-kassa on kaikille palkansaajille avoin, yleinen työttömyyskassa. A-kassa on yksi Suomen suurimmista työttömyyskassoista. Yhdessä ammattiliittojen kanssa A-kassa muodostaa jäsenilleen vankan turvan työelämän eri käänteisiin. Ammattiliitot antavat turvaa työelämään, me A-kassassa työttömyyden varalta. Valtaosa jäsenistämme kuuluu kassan lisäksi myös ammattiliittoon.
Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liikkuvuusavustusta ja muutosturvarahaa. A-kassa tukee jäseniään myös työllisyyspalveluilla, jotka helpottavat työnhakua ja nopeuttavat uudelleentyöllistymistä.
Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä.
Olemme monialainen työttömyysturvan asiantuntija. Monta työtä, monta alaa – yksi työttömyyskassa!
A-kassa.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Avoin työttömyyskassa, A-kassa
Joka kolmas A-kassan hakemus liittyy osa-aikatyöhön – työn vastaanottaminen kannattaa edelleen3.9.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
Osa-aikatyö on monelle työttömälle merkittävä osa arkea. Avoimen työttömyyskassan A-kassan tilastojen mukaan kesäkuussa 2026 soviteltua ansiopäivärahaa sai 2 895 jäsentä, mikä vastaa 17,5 prosenttia kaikista ansiopäivärahan saajista. Samalla peräti 33 prosenttia kaikista A-kassaan saapuneista ansiopäivärahahakemuksista oli sovitellun päivärahan hakemuksia.
Osa-aikatyö ei vapauta työnhausta – moni soviteltua ansiopäivärahaa saava voi yllättyä työnhakuvelvollisuudesta25.8.2026 07:32:58 EEST | Tiedote
Osa-aikatyötä tekevä voi saada palkkansa lisäksi soviteltua ansiopäivärahaa, mutta etuuden saaminen edellyttää yleensä myös työnhaun pitämistä voimassa ja työnhakuvelvollisuuden noudattamista. Vuoden 2026 alusta lähtien työnhakuvelvollisuus on pääsääntöisesti sama myös osa-aikatyötä tekeville kuin kokonaan työttömille työnhakijoille.
A-kassa: Lomautettujen määrä putosi 37 prosenttia – uusien työttömyysjaksojen määrä silti kasvaa18.8.2026 07:49:00 EEST | Tiedote
Avoimen työttömyyskassan A-kassan ansiopäivärahan saajien määrä jatkaa laskuaan elokuussa. Erityisen voimakkaasti ovat vähentyneet lomautukset: elokuun puolivälissä lomautusajan päivärahaa saaneita oli 37 prosenttia vähemmän kuin heinäkuun vastaavassa vaiheessa. Samaan aikaan ensihakemusten määrä on kuitenkin kasvanut, mikä kertoo työmarkkinatilanteen olevan edelleen kaksijakoinen.
Ikä ja työhistoria ratkaisevat ansiopäivärahan enimmäisajan – näin 300, 400 tai 500 päivää määräytyvät11.8.2026 07:43:16 EEST | Tiedote
Ansiopäivärahan enimmäisaika ei ole kaikille sama. Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa enintään 300, 400 tai 500 etuuspäivältä. Työhistorian pituus ratkaisee enimmäisajan. Pisin, 500 päivän enimmäisaika, edellyttää työhistorian lisäksi myös ikäehdon täyttymistä.
Uusi työllistymisseteli avaa nuorille väylän työelämään ja ansioturvaan4.8.2026 07:36:12 EEST | Tiedote
Heinäkuussa käyttöön laajennettu uusi työllistymisseteli helpottaa alle 30-vuotiaiden työttömien nuorten työllistymistä. Avoin työttömyyskassa muistuttaa, että työllistymissetelillä tehty työ kerryttää ansiopäivärahaan vaadittavaa työssäoloehtoa samalla tavalla kuin muukin palkkatyö. Työssäoloehtoa kertyy kuitenkin vain työttömyyskassan jäsenyyden aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme