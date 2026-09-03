Apurahalla voi työskennellä ja saada ansiopäivärahaa – neljän kuukauden sääntö voi tulla monelle yllätyksenä

Apurahatyöskentely on tavallista erityisesti tieteen, taiteen ja kulttuurin aloilla. Apurahalla voidaan rahoittaa esimerkiksi tutkimusta, kirjoittamista tai muuta taiteellista työskentelyä. Työttömyysjakson aikana saatu mahdollisuus apurahatyöskentelyyn ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oikeus ansiopäivärahaan päättyisi automaattisesti.

A-kassassa luovilla aloilla työskentelevien jäsenten ansiopäiväraha-asioita hoitava tiimi saa tasaisesti kysymyksiä apurahan ja ansioturvan yhdistämisestä. Jäseniä mietityttää esimerkiksi se, voiko ansiopäivärahaa ylipäätään saada apurahakauden aikana ja miten apuraha vaikuttaa päivärahan määrään.

– Jäsenillemme tulee usein yllätyksenä, ettei apurahatyöskentely automaattisesti katkaise ansiopäivärahaa. Monelle esimerkiksi luovalle alalle kouluttautuneelle tai luovaa työtä tekevälle apuraha voi tarjota mahdollisuuden jatkaa oman alan työtä myös työttömyyden aikana. Toimeentulon ei välttämättä tarvitse olla heti pelkän apurahan varassa, sanoo hallintojohtaja Kaisa Tikka A-kassasta.

Neljän kuukauden sääntö antaa mahdollisuuden kokeilla

Jos aloitat apurahatyöskentelyn työttömänä ollessasi, voit saada ensimmäisten neljän kuukauden ajan normaalisti ansiopäivärahaa. Tänä aikana työvoimaviranomainen ei arvioi, onko apurahatyöskentelysi pää- vai sivutoimista.

Neljän kuukauden jälkeen työvoimaviranomainen arvioi työskentelysi luonteen. Jos apurahatyöskentely katsotaan sivutoimiseksi, ansiopäivärahan saaminen voi jatkua. Jos työskentely puolestaan katsotaan päätoimiseksi, ansiopäivärahaa ei voida maksaa.

Neljän kuukauden määräajan voi saada uudelleen vasta, kun työssäoloehto on täyttynyt uudelleen.

– Työttömyysturvan tarkoitus ei ole estää työtöntä tarttumasta eteen tuleviin mahdollisuuksiin. Siksi omat oikeudet kannattaa selvittää ennen apurahatyöskentelyn aloittamista eikä esimerkiksi katkaista työnhakua vain sillä oletuksella, ettei ansiopäivärahaa voisi enää saada. Parhaimmillaan apuraha antaa mahdollisuuden pitää kiinni omasta ammattitaidosta, tehdä oman alan työtä ja päästä urallaan eteenpäin, Tikka sanoo.

Myös apurahan verollisuudella ja käyttötarkoituksella on merkitystä

Päivärahaoikeuden lisäksi apuraha voi vaikuttaa maksettavan ansiopäivärahasi määrään. Veronalainen apuraha on soviteltavaa tuloa, joten se voi pienentää ansiopäivärahasi määrää. Veroton apuraha ei sen sijaan vaikuta ansiopäivärahasi määrään.

Myös apurahan käyttötarkoituksella on merkitystä. Kaikki apurahat eivät ole työskentelyapurahoja. Esimerkiksi pelkästään matka-, materiaali- tai muihin kuluihin tarkoitettu apuraha ei yleensä ole ansiopäivärahaa vähentävää työtuloa.

Apurahatyöskentely itsessään ei kerrytä työssäoloehtoa. Jos teet sen rinnalla palkkatyötä, palkkatyö voi kuitenkin kerryttää työssäoloehtoasi normaalisti.

Apurahasta kannattaa ilmoittaa ajoissa

Apurahatyöskentelyn alkamisesta ja päättymisestä sekä siihen liittyvistä muutoksista kannattaa aina ilmoittaa työvoimaviranomaiselle niin pian kuin mahdollista. Enintään kaksi viikkoa kestävästä apurahatyöskentelystä ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

A-kassa kannustaa apurahan saaneita selvittämään oman tilanteensa jo hyvissä ajoin ennen työskentelyn aloittamista. Kun tarvittavat tiedot ovat työvoimaviranomaisen ja työttömyyskassan käytettävissä ajoissa, myös ansiopäivärahahakemuksen käsittely sujuu mahdollisimman jouhevasti.

– Tärkeintä on, ettei apurahasta tee liian nopeasti johtopäätöstä, ettei ansiopäivärahaa voisi enää saada. Kun omat oikeudet tuntee etukäteen, apurahaa voi tarkastella ennen kaikkea mahdollisuutena, Tikka sanoo.