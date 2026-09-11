Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV:lle seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
11.9.2026 10:00:23 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on 19.8.2026 määrännyt 11 000 euron seuraamusmaksun Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV:lle.
Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV on laiminlyönyt toiminnassaan useita rahanpesulain keskeisiä velvoitteita. Ilmoitusvelvollisen riskiarvio oli puutteellinen ja asiakkaan tuntemisessa oli puutteita. Esimerkiksi asiakkaan tai asiakkaan edustajan henkilöllisyyden todentamisessa havaittiin puutteita. Lisäksi ilmoitusvelvollisella ei ollut riippumatonta ilmoituskanavaa eikä toimintaohjeita.
Lupa- ja valvontaviraston määräämä seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus, kestoaika sekä ilmoitusvelvollisen taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Päätös ei ole lainvoimainen.
Lupa- ja valvontavirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa kiinteistövälitysliikkeitä. Virasto voi määrätä rahanpesulaissa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Linkki päätökseen
Yhteyshenkilöt
Ilkka Heikkiläryhmäpäällikkö, elinkeinovalvonta ja oikeusturvaPuh:0295 255 437ilkka.heikkila@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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lvv.fi
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