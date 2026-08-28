Sale Suomusjärven ja Sale Kiikalan marketpäällikkö Elina Valdemarssonista S-ryhmän vuoden 2026 Ässäpäällikkö
9.9.2026 09:00:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Sale Suomusjärveä ja Sale Kiikalaa vuodesta 2025 kipparoinut Elina Valdemarsson on valittu S-ryhmän vuoden 2026 Ässäpäälliköksi. Ässäpäälliköksi valitaan joka toinen vuosi valtakunnallisesti ansioituneimmat S-ryhmän päälliköt, jotka ovat osoittaneet työssään esimerkillisiä esihenkilötaitoja ja johtaneet yksikköään asiakkaita kuunnellen kohti erinomaisia tuloksia.
Tänä vuonna palkittavia oli 19 kpl. SSO:n esihenkilö on valittu Ässäpäälliköksi viimeksi vuonna 2024, kun S-market Perniön Anssi Lahti sai saman upean tunnustuksen.
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n vuoden esihenkilöksi vuonna 2024 valitusta Elinasta huokuu positiivisuus ja aito välittäminen. Hän on reilu ja kannustava, idearikas ja aikaansaava. Elina ohjaa tiimiläisiään kohti yhteisiä tavoitteita ja arjen onnistumisia.
Elina tiimeineen varmistaa, että niin Suomusjärven kuin Kiikalankin asiakkaat nauttivat joka päivä mahdollisimman onnistuneista asiakaskohtaamisista, ja että siisteys, saatavuus ja sujuva asiointi toteutuvat toimipaikkojen arjessa.
– Valintani oli minulle valtava yllätys ja olen aivan häkeltynyt. Tämä on todella hieno saavutus. Iso osa tästä kuuluu upeille tiimiläisilleni, yhdessä tätä tehdään, Elina sanoo.
Elinan esihenkilö, ryhmäpäällikkö Joni Toivosen mukaan jokapäiväisessä esihenkilötyössään Elina antaa valonsa loistaa sekä auttaa myös muita onnistumaan ja loistamaan työssään. Elinan aurinkoinen ja positiivinen luonne näkyy niin työyhteisössä, asiakaskohtaamisissa kuin tuloksissakin ja muun muassa asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS on molemmissa Elinan yksiköissä erinomaisella tasolla.
– Olemme koko Osuuskaupassa äärimmäisen ylpeitä tästä hienosta saavutuksesta, Toivonen sanoo.
Parhaimmat onnittelut Elina!
Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Joni Toivonen p.044 770 5452
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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