Sale Suomusjärven ja Sale Kiikalan marketpäällikkö Elina Valdemarssonista S-ryhmän vuoden 2026 Ässäpäällikkö

Tänä vuonna palkittavia oli 19 kpl. SSO:n esihenkilö on valittu Ässäpäälliköksi viimeksi vuonna 2024, kun S-market Perniön Anssi Lahti sai saman upean tunnustuksen.

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n vuoden esihenkilöksi vuonna 2024 valitusta Elinasta huokuu positiivisuus ja aito välittäminen. Hän on reilu ja kannustava, idearikas ja aikaansaava. Elina ohjaa tiimiläisiään kohti yhteisiä tavoitteita ja arjen onnistumisia.

Elina tiimeineen varmistaa, että niin Suomusjärven kuin Kiikalankin asiakkaat nauttivat joka päivä mahdollisimman onnistuneista asiakaskohtaamisista, ja että siisteys, saatavuus ja sujuva asiointi toteutuvat toimipaikkojen arjessa.

– Valintani oli minulle valtava yllätys ja olen aivan häkeltynyt. Tämä on todella hieno saavutus. Iso osa tästä kuuluu upeille tiimiläisilleni, yhdessä tätä tehdään, Elina sanoo.

Elinan esihenkilö, ryhmäpäällikkö Joni Toivosen mukaan jokapäiväisessä esihenkilötyössään Elina antaa valonsa loistaa sekä auttaa myös muita onnistumaan ja loistamaan työssään. Elinan aurinkoinen ja positiivinen luonne näkyy niin työyhteisössä, asiakaskohtaamisissa kuin tuloksissakin ja muun muassa asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS on molemmissa Elinan yksiköissä erinomaisella tasolla.

– Olemme koko Osuuskaupassa äärimmäisen ylpeitä tästä hienosta saavutuksesta, Toivonen sanoo.

Parhaimmat onnittelut Elina!

Lisätietoja: ryhmäpäällikkö Joni Toivonen p.044 770 5452