Tavaravienti vahva heinäkuussakin – jopa 240 % kasvu farmaseuttisten tuotteiden viennissä

Näitkö jotain epäilyttävää? Tullille voi antaa vihjeen verkossa 27.8.2026 08:15:00 EEST | Tiedote

Näitkö netissä myynnissä tuotteita, joiden alkuperä tai laillisuus herätti epäilyksiä? Näitkö epäilyttävää toimintaa satamassa tai lentokentällä? Tullille voi ilmoittaa havainnoistaan helposti ja nopeasti verkossa. Myös pieneltä tuntuva havainto voi auttaa täydentämään Tullin tilannekuvaa ja kohdentamaan valvontaa.