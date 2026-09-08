Tavaravienti vahva heinäkuussakin – jopa 240 % kasvu farmaseuttisten tuotteiden viennissä
9.9.2026 09:06:21 EEST | Tulli | Tiedote
Suomen tavaravienti jatkui vahvana heinäkuussa 2026, kun tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 6,5 miljardia euroa. Tammi–heinäkuun yhteenlaskettu vienti nousi 10,3 prosenttia.
Verrattuna edellisen vuoden heinäkuuhun vienti laski 13,8 prosenttia. Tähän vaikutti merkittävästi vertailukuukauden eli heinäkuun 2025 risteilyalusvienti, joka oli arvoltaan 1,8 miljardia euroa. Tänä vuonna risteilyalusvienti osui kesäkuulle. Tavaraviennin arvon nousu ilman vertailuvuoden alusvientiä oli lähes 14 prosenttia.
Useimpien Suomen päävientialojen vienti kasvoi reippaasti heinäkuussa. Nopeinta kasvu oli farmaseuttisten tuotteiden viennissä: niiden viennin arvo kasvoi peräti 240 prosenttia edellisen vuoden heinäkuusta. Myös koneiden ja laitteiden (11 %) sekä sähköteknisten tuotteiden (21 %) viennin kasvu jatkui vahvana heinäkuussa. Lisäksi metsäteollisuuden tuotteista paperin ja kartongin viennin kasvu tuki koko viennin nousua. Metalliteollisuuden tuotteiden vienti oli heinäkuussa voimakkaassa kasvussa edelliskuukauden laskun jälkeen. Kuljetusvälineiden sekä sellun ja puutavaran vienti jäi edellisvuotta matalammaksi.
– Farmaseuttisten tuotteiden viennin kasvu on ollut erittäin nopeata koko tänä vuonna. Vienti Yhdysvaltoihin on moninkertaistunut kuluvan vuoden aikana, ja jo yli puolet koko tavararyhmän viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin, kertoo tulliylitarkastaja Christina Telasuo.
Kappatase yhä alijäämäinen
Tavaraviennin arvo oli tavaratuonnin arvoa alhaisempi heinäkuussa, eli kauppatase oli alijäämäinen 735 miljoonaa euroa. Koska kauppatase on ollut lähes joka kuukausi alijäämäinen, oli tammi-heinäkuun yhteenlaskettu kauppataseen alijäämä 1,7 miljardia euroa.
Tammi–heinäkuussa viennin arvo kasvoi selvästi viime vuotta nopeammin
Tammi–heinäkuussa 2026 Suomen tavaraviennin yhteenlaskettu arvo kasvoi 10,3 prosenttia vuodentakaisesta. Vertailun vuoksi koko vuoden 2025 vienti kasvoi 3,0 prosenttia. Viennin arvo on kasvanut kuluvana vuonna jokaisena kuukautena helmikuuta lukuun ottamatta. Tammi–heinäkuun nousua selittää osaksi vientimäärien kasvu, joka oli 1,9 prosenttia. Vientihintojen nousu puolestaan lisäsi viennin arvoa 7,5 prosenttia.
– Tavaraviennin kasvun selvä nopeutuminen vuonna 2026 perustuu erityisesti suurimpien tavararyhmien eli koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten tuotteiden viennin vahvaan kehitykseen. Nämä alat ovat olleet keskeisessä roolissa Suomen vientivetoisen talouskasvun vahvistumisessa, Telasuo arvioi.
Tullin tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto heinäkuu 2026
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Yhteyshenkilöt
tulliylitarkastaja Christina Telasuo p. 040 332 1828, christina.telasuo(at)tulli.fi
yksikönpäällikkö Olli-Pekka Penttilä p. 040 332 1862, olli-pekka.penttila(at)tulli.fi
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