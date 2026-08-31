Erikoiskaupan liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia – kuluttajien luottamus tuo toiveikkuutta loppuvuoteen
9.9.2026 10:10:11 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Tiedote
Erikoiskaupan yritysten liikevaihto kasvoi kesäkuussa 2,2 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden alusta kesäkuuhun asti liikevaihdon kumulatiivinen kausimuutos on +1,6 prosenttia, ja samalle tasolle asettuu myös koko vuoden 2026 tuorein liikevaihtoarvio. Samalla kuluttajien luottamus talouteen on kohentunut merkittävästi kesän jälkeen, mikä luo aiempaa vahvempaa pohjaa loppuvuoden kaupalle.
Erikoiskaupan yritysten liikevaihdon kehitys on ollut tasaista koko alkuvuoden: kesäkuun +2,2 prosentin kasvun myötä kumulatiivinen kehitys tammi-kesäkuulta on +1,6 prosenttia. Erikoiskaupan liiton tilastopalvelu ennakoi liikevaihdon kasvavan koko vuonna 2026 vastaavan +1,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
”Erikoiskauppa on kasvanut tasaisesti koko alkuvuoden ja kesäkuun luku vahvistaa kuvaa vakaasta, joskin edelleen maltillisesta kehityksestä. Koko vuoden arvio on pysynyt lähellä kumulatiivista tasoa, mikä kertoo siitä, ettei kysyntä ole vielä lähtenyt selvään nousuun”, sanoo Erikoiskaupan liiton edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen.
Kuluttajaluottamus palautumassa
Kuluttajien luottamus talouteen on kohentunut selvästi kesän jälkeen. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku nousi elokuussa 2026 tasolle −3,0, kun se sekä kesä- että heinäkuussa oli −5,3. Luottamus on nyt käytännössä palautunut pitkän ajan keskimääräiselle tasolle (−2,9), ja ero vuodentakaiseen on huomattava: elokuussa 2025 luottamusindikaattorin saldoluku oli vielä −7,6.
”Kuluttajien luottamus on vihdoin kääntynyt nousuun pitkän hiljaiselon jälkeen. Kun luottamus lähestyy pitkän ajan keskitasoa, se antaa aiempaa paremmat edellytykset sille, että patoutunutta kysyntää alkaa purkautua myös suurempien hankintojen kohdalla. Arvio koko vuoden kasvulle on kuitenkin toistaiseksi maltillinen, sillä parantunut luottamus ei vielä näy täysimääräisesti myyntiluvuissa”, Ropponen toteaa.
”Yritysten on ollut vaikea ennakoida kysyntää, kun luottamus on pitkään pysynyt miinuksella. Nyt kun tilanne on kohentumassa, on entistäkin tärkeämpää, että kaupan toimintaympäristöä koskevat päätökset, aina verotuksesta sääntelyyn, tehdään ennakoitavasti. Tällöin yritykset pystyvät hyödyntämään parantuvan kysynnän”, Ropponen jatkaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka Ropponenjohtaja, lakiasiat ja edunvalvonta
edunvalvonta, lakiasiat, tilastot, tutkimukset
Tietoja julkaisijasta
Erikoiskaupan liitto Etu auttaa erikoiskaupan toimijoita menestymään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuonna 1920 perustettu Erikoiskaupan liitto edustaa 13 kaupan ja terveyden toimialaa. Liiton jäsenyhdistyksiin kuuluu yli 900 yritystä, jotka työllistävät yli 40 000 työntekijää. www.etu.fi
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