Suomi ja Ruotsi kohtaavat Göteborgin kirjamessuilla

Tämän vuoden Göteborgin kirjamessuilla Hanaholmen tarjoaa ajatuksia herättäviä keskusteluja messujen jokaisena päivänä, 24.–27. syyskuuta 2026.

Keskustelujen lähtökohtana on Ruotsin ja Suomen välinen yhteistyö, jota tarkastellaan monista eri näkökulmista: sivistys ja demokratia, taide ja historia sekä sananvapaus ja journalismi.

Keskusteluvieraidemme joukossa ovat muun muassa Turun yliopiston professori ja mediatutkija Anu Koivunen, Myndigheten för psykologiskt försvar -viraston pääjohtaja Magnus Hjort, Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Heidi Backman, entinen kielikylpyopiskelija, asiantuntija Oona Mertoniemi, aatehistorioitsija ja kirjailija Sverker Sörlin, filosofi ja kirjailija Jonna Bornemark, taiteilija Olof Marsja sekä toimittaja ja kirjailija Patrik Oksanen.

Torstai 24. syyskuuta

• Klo 10.30. Yleisradion rooli kielen ja kulttuurin edistäjänä

• Klo 11.00. Miten disinformaatiota torjutaan?

• Klo 11.30. Taistelu vapaasta sanasta

• Klo 14.00. Voiko koulutus pelastaa demokratian?

• Klo 14.00. Mamma, lukisitko minulle?

Perjantai 25. syyskuuta

• Klo 10.10. Quebecistä Vaasaan: kielikylpemällä kaksikieliseksi

• Klo 11.45. Sivistys luottamuksen luojana Pohjolassa

• Klo 12.30. Kuinka monta prosenttia sivistyneemmäksi tulit?

• Klo 15.10. Miten käy, jos tutkijat alkavat sensuroida itseään?

Lauantai 26. syyskuuta

• Klo 12.30. Kuka pelkää vapaata taidetta?

• Klo 16.25. Voiko historiantutkimusta pelillistää?

Sunnuntaina 27. syyskuuta

• Klo 11.30. Kun historia muuttuu taistelukentäksi

Lue lisää ohjelmistostamme Göteborgin kirjamessuilla: hanaholmen.fi/fi/events/gteborgin-kirjamessut-2026

Tule myös tapaamaan meitä osastolle B06:70, jossa kerromme lisää eri yhteiskuntasektoreilla käynnissä olevasta suomalais-ruotsalaisesta yhteistyöstä.

Hanaholmenin ohjelmavastaava Ella Turta on tavoitettavissa kirjamessujen aikana numerosta +358 40 649 5454, sähköposti: ella.turta(at)hanaholmen.fi