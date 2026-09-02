Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Suomi ja Ruotsi kohtaavat Göteborgin kirjamessuilla

10.9.2026 09:00:00 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote

Jaa

Tervetuloa osallistumaan ohjelmiimme Göteborgin kirjamessuilla. Tarjoamme ajankohtaisia keskusteluja sivistyksestä ja demokratiasta, taiteesta ja historiasta, journalismista ja sananvapaudesta – kaikki suomalais-ruotsalaisesta näkökulmasta. Löydät meidät myös osastolta B06:70.

Tämän vuoden Göteborgin kirjamessuilla Hanaholmen tarjoaa ajatuksia herättäviä keskusteluja messujen jokaisena päivänä, 24.–27. syyskuuta 2026.

Keskustelujen lähtökohtana on Ruotsin ja Suomen välinen yhteistyö, jota tarkastellaan monista eri näkökulmista: sivistys ja demokratia, taide ja historia sekä sananvapaus ja journalismi.

Keskusteluvieraidemme joukossa ovat muun muassa Turun yliopiston professori ja mediatutkija Anu Koivunen, Myndigheten för psykologiskt försvar -viraston pääjohtaja Magnus Hjort, Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Heidi Backman, entinen kielikylpyopiskelija, asiantuntija Oona Mertoniemi, aatehistorioitsija ja kirjailija Sverker Sörlin, filosofi ja kirjailija Jonna Bornemark, taiteilija Olof Marsja sekä toimittaja ja kirjailija Patrik Oksanen.

Torstai 24. syyskuuta

• Klo 10.30. Yleisradion rooli kielen ja kulttuurin edistäjänä

• Klo 11.00. Miten disinformaatiota torjutaan?

• Klo 11.30. Taistelu vapaasta sanasta

• Klo 14.00. Voiko koulutus pelastaa demokratian?

• Klo 14.00. Mamma, lukisitko minulle?

Perjantai 25. syyskuuta

•    Klo 10.10. Quebecistä Vaasaan: kielikylpemällä kaksikieliseksi

•    Klo 11.45. Sivistys luottamuksen luojana Pohjolassa

•    Klo 12.30. Kuinka monta prosenttia sivistyneemmäksi tulit?

•    Klo 15.10. Miten käy, jos tutkijat alkavat sensuroida itseään? 

Lauantai 26. syyskuuta

•    Klo 12.30. Kuka pelkää vapaata taidetta?

•    Klo 16.25. Voiko historiantutkimusta pelillistää?

Sunnuntaina 27. syyskuuta

•    Klo 11.30. Kun historia muuttuu taistelukentäksi

Lue lisää ohjelmistostamme Göteborgin kirjamessuilla: hanaholmen.fi/fi/events/gteborgin-kirjamessut-2026

Tule myös tapaamaan meitä osastolle B06:70, jossa kerromme lisää eri yhteiskuntasektoreilla käynnissä olevasta suomalais-ruotsalaisesta yhteistyöstä.

Hanaholmenin ohjelmavastaava Ella Turta on tavoitettavissa kirjamessujen aikana numerosta +358 40 649 5454, sähköposti: ella.turta(at)hanaholmen.fi

Avainsanat

göteborgin kirjamessuthanaholmen

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies. 

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye