Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Päiväkotien ja koulujen toimintaympäristö on muuttunut vaikeammaksi

9.9.2026 10:39:19 EEST | Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry | Tiedote

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Eilen julkaistut vuoden 2025 PISA-tulokset osoittavat suomalaisnuorten lukutaidon sekä matematiikan- ja luonnontieteiden osaamisen olevan edelleen laskussa. Opettajaksi Opiskelevien Liiton mukaan koulutuksen resurssit eivät ole seuranneet muutoksia toimintaympäristössä.

Kuvassa SOOLin puheenjohtaja Henni Lahtinen ja tekstilainaus "Kulta-aikojen oppimistuloksia ei voida olettaa saavutettavan ilman panostuksia koulutukseen.
SOOLin Henni Lahtisen mukaan Pisa-tulokset eivät kerro opettajien tai oppilaiden epäonnistumisesta. SOOL

– On tärkeää muistaa median Pisa-paniikin keskellä, etteivät oppimistulokset kerro opettajien tai oppilaiden epäonnistumisesta. Meillä on Suomessa tutkimusperustainen opettajankoulutus, vahva pedagoginen osaaminen ja kykyä vastata niin nykyisiin kuin tuleviin haasteisiin. Nämä faktat eivät häviä minnekään PISA-tulosten myötä, SOOLin puheenjohtaja Henni Lahtinen toteaa.

Tulokset näyttävät osoittavan ennen kaikkea sen, että päiväkotien ja koulujen toimintaympäristö on muuttunut vaikeammaksi eikä riittävä resurssi ole seurannut muutosta. SOOLissa ajatellaan, ettei Suomen Pisa-menestyksen kulta-aikojen oppimistuloksia voida olettaa saavutettavan ilman panostuksia koulutukseen.

– Oppimistulokset voidaan saada käännettyä nousuun muun muassa ryhmäkokoja rajaamalla, opettajien kelpoisuusehdot suojaamalla ja koulutusleikkaukset lopettamalla. Panostuksia tarvitaan myös opettajankoulutukseen, liiton varapuheenjohtaja Emma Jylhä esittää.

Tammikuussa julkaistu Taloustutkimuksen kansalaiskysely osoittaa, että suomalaiset pitävät koulutettuja opettajia lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeänä. Tarvitaankin systemaattista täydennyskoulutusta opettajille ja laadukasta peruskoulutusta opettajaksi opiskeleville, jolloin korkeakoulujen perusrahoitus on turvattava.

– Opettajankoulutukseen panostaminen on järkevä investointi tulevaisuuteen. Juuri siksi, että luotamme opettajiin, on suomalaista opettajankoulutusta vahvistettava ja ylläpidettävä, Lahtinen kuuluttaa.

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Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö, johon kuuluu yli 6 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Liitto edistää ja valvoo jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä sekä parantaa opettajaksi opiskelevien opiskeluedellytyksiä vaikuttamalla opettajankoulutuksen kehittämiseen.

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