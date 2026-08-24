– On tärkeää muistaa median Pisa-paniikin keskellä, etteivät oppimistulokset kerro opettajien tai oppilaiden epäonnistumisesta. Meillä on Suomessa tutkimusperustainen opettajankoulutus, vahva pedagoginen osaaminen ja kykyä vastata niin nykyisiin kuin tuleviin haasteisiin. Nämä faktat eivät häviä minnekään PISA-tulosten myötä, SOOLin puheenjohtaja Henni Lahtinen toteaa.

Tulokset näyttävät osoittavan ennen kaikkea sen, että päiväkotien ja koulujen toimintaympäristö on muuttunut vaikeammaksi eikä riittävä resurssi ole seurannut muutosta. SOOLissa ajatellaan, ettei Suomen Pisa-menestyksen kulta-aikojen oppimistuloksia voida olettaa saavutettavan ilman panostuksia koulutukseen.

– Oppimistulokset voidaan saada käännettyä nousuun muun muassa ryhmäkokoja rajaamalla, opettajien kelpoisuusehdot suojaamalla ja koulutusleikkaukset lopettamalla. Panostuksia tarvitaan myös opettajankoulutukseen, liiton varapuheenjohtaja Emma Jylhä esittää.

Tammikuussa julkaistu Taloustutkimuksen kansalaiskysely osoittaa, että suomalaiset pitävät koulutettuja opettajia lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeänä. Tarvitaankin systemaattista täydennyskoulutusta opettajille ja laadukasta peruskoulutusta opettajaksi opiskeleville, jolloin korkeakoulujen perusrahoitus on turvattava.

– Opettajankoulutukseen panostaminen on järkevä investointi tulevaisuuteen. Juuri siksi, että luotamme opettajiin, on suomalaista opettajankoulutusta vahvistettava ja ylläpidettävä, Lahtinen kuuluttaa.