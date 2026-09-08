Kokoomuksen Paasi: 13 miljardia euroa Suomeen on poikkeuksellisen kova luottamuslause
9.9.2026 11:07:44 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi pitää Googlen 13 miljardin euron investointia poikkeuksellisen suurena uutisena Suomen taloudelle. Google arvioi investoinnin työllistävän rakennusvaiheessa kaikkiaan noin 37 000 ihmistä ja datakeskusten valmistuttua suoraan ja välillisesti noin 7 000 ihmistä. Paasin mukaan erityisen tärkeää on, että valtavan sähkönkulutuksen rinnalla Google sitoutuu myös energian saatavuuden vahvistamiseen.
– Kukaan ei sijoita 13 miljardia euroa Suomeen hyvän tahdon tai kohteliaisuuden vuoksi. Tällainen päätös kertoo, että Suomi nähdään vakaana, osaavana ja kilpailukykyisenä maana, johon kannattaa sitoa valtavasti pääomaa vuosikymmeniksi. Tämä on hemmetin hieno uutinen Suomelle, Paasi iloitsee.
Paasin mukaan datakeskusten sähkönkulutuksesta käytävä keskustelu on perusteltua. Googlen investoinnissa asiaan vastataan poikkeuksellisen konkreettisesti.
Google ostaa pitkäaikaisella sopimuksella jopa puolet Loviisan ydinvoimalan sähköntuotannosta. Lisäksi Google ja Fortum aikovat syventää yhteistyötään uuden ydinvoiman, uusiutuvan energian ja sähköjärjestelmän joustoratkaisujen kehittämisessä.
– Tässä ei tulla vain kuluttamaan sähköä, vaan samalla rakennetaan edellytyksiä tuottaa sitä lisää. Se on aivan olennaista ja näin on oltava. Kun Suomeen tuodaan miljardien edestä uutta sähkön kysyntää, pitää samalla syntyä lisää tarjontaa. Tämä on terve lähtökohta suurille sähköintensiivisille investoinneille, Paasi sanoo.
Paasin mukaan sähkön riittävyydestä ja hinnasta on pidettävä kiinni myös investointiaallon kasvaessa.
– Suomalaisen sähkölasku ei saa olla kasvun vastapuoli. Sähköstä ei myöskään saa tulla pullonkaulaa, joka estää uusia tehtaita, datakeskuksia tai muita miljardiluokan hankkeita tulemasta Suomeen. Ratkaisu on yksinkertainen: kun kysyntä kasvaa, meidän pitää rakentaa lisää tuotantoa, verkkoja ja varastointia.
Paasin mukaan Googlen päätös on samalla tärkeä muistutus siitä, mistä Suomen talouskasvu lopulta syntyy.
– Suomi ei nouse sillä, että jaamme olemassa olevaa kakkua uudelleen. Se nousee sillä, että tänne tulee uutta pääomaa, syntyy uusia työpaikkoja ja tehdään uusia investointeja. Suomea on kutsuttu Euroopan sairaaksi mieheksi. Tänään tuo sama Suomi sai historiansa suurimman investoinnin. Aika kova homma, Paasi toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Martin PaasiKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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