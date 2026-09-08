Kokoomuksen Paasi: 13 miljardia euroa Suomeen on poikkeuksellisen kova luottamuslause

– Kukaan ei sijoita 13 miljardia euroa Suomeen hyvän tahdon tai kohteliaisuuden vuoksi. Tällainen päätös kertoo, että Suomi nähdään vakaana, osaavana ja kilpailukykyisenä maana, johon kannattaa sitoa valtavasti pääomaa vuosikymmeniksi. Tämä on hemmetin hieno uutinen Suomelle, Paasi iloitsee.

Paasin mukaan datakeskusten sähkönkulutuksesta käytävä keskustelu on perusteltua. Googlen investoinnissa asiaan vastataan poikkeuksellisen konkreettisesti.



Google ostaa pitkäaikaisella sopimuksella jopa puolet Loviisan ydinvoimalan sähköntuotannosta. Lisäksi Google ja Fortum aikovat syventää yhteistyötään uuden ydinvoiman, uusiutuvan energian ja sähköjärjestelmän joustoratkaisujen kehittämisessä.



– Tässä ei tulla vain kuluttamaan sähköä, vaan samalla rakennetaan edellytyksiä tuottaa sitä lisää. Se on aivan olennaista ja näin on oltava. Kun Suomeen tuodaan miljardien edestä uutta sähkön kysyntää, pitää samalla syntyä lisää tarjontaa. Tämä on terve lähtökohta suurille sähköintensiivisille investoinneille, Paasi sanoo.

Paasin mukaan sähkön riittävyydestä ja hinnasta on pidettävä kiinni myös investointiaallon kasvaessa.

– Suomalaisen sähkölasku ei saa olla kasvun vastapuoli. Sähköstä ei myöskään saa tulla pullonkaulaa, joka estää uusia tehtaita, datakeskuksia tai muita miljardiluokan hankkeita tulemasta Suomeen. Ratkaisu on yksinkertainen: kun kysyntä kasvaa, meidän pitää rakentaa lisää tuotantoa, verkkoja ja varastointia.

Paasin mukaan Googlen päätös on samalla tärkeä muistutus siitä, mistä Suomen talouskasvu lopulta syntyy.

– Suomi ei nouse sillä, että jaamme olemassa olevaa kakkua uudelleen. Se nousee sillä, että tänne tulee uutta pääomaa, syntyy uusia työpaikkoja ja tehdään uusia investointeja. Suomea on kutsuttu Euroopan sairaaksi mieheksi. Tänään tuo sama Suomi sai historiansa suurimman investoinnin. Aika kova homma, Paasi toteaa.