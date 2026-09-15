Onnellisten loppujen kakkuja -kirja juhlistaa naiskirjailijoita ja nimikkokakkuja

Onnellisten loppujen kakkuja -kirja kuljettaa lukijansa 17 naiskirjailijan elämään ja innostaa leipomaan nimikkokakkuja heidän kunniakseen. Teos paljastaa muun muassa miksi Pikku naisia -klassikkoromaanin kirjoittaja Louisa May Alcott ei olisi alun perin halunnut kirjoittaa tyttökirjoja tai miksi kirjailija Saima Harmajan vanhemmat yrittivät kieltää tytärtään kirjoittamasta. Nimikkokakun saavat muun muassa Minna Canth, Agatha Christie, Astrid Lindgren ja Kate Morton.

Anna Hiljapuro on kirjoittanut teoksen rakkaudesta kirjallisuuteen ja leivonnan taikaan. “Meillä jokaisella on omat pienet ilomme, joista löytää valoa ja lohtua. Toivoisin, että tämä kirja voisi olla ilonpisara arjessasi. Kirja, jonka avautuessa löytyy kauneus ja ilo. Sillä mikä olisi ihanampaa ja iloisempaa kuin kirjallisuus ja kakut”, pohtii Hiljapuro.

Anna Hiljapuro on kirjailija ja opettaja, jonka mielestä elämän suurin onni on kantaa kakku puutarhaan ja pitää yhden naisen kakkukestit lukien ja kirjoittaen. Hän on aikaisemmin kirjoittanut Anna Pölkki nimellä teokset Kakkuja salaisesta puutarhasta (Avain 2023) ja Metsien kaukainen sini (Avain 2024).

kirjailija: Anna Hiljapuro

teos: Onnellisten loppujen kakkuja – Naiskirjailijoita ja nimikkokakkuja

kuvat: Anna Hiljapuro

kustantaja: Avain

ISBN: 9789523046788

sivuja: 212

ilmestymispäivä: 21.9.2026