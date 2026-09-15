Avain

Onnellisten loppujen kakkuja -kirja juhlistaa naiskirjailijoita ja nimikkokakkuja

21.9.2026 09:15:00 EEST | Avain | Tiedote

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Anna Hiljapuron Onnellisten loppujen kakkuja – Naiskirjailijoita ja nimikkokakkuja juhlii tunnettuja naiskirjailijoita. Kirjallisuushistorian innoittamien kakkureseptien lisäksi teos tarjoaa kiinnostavan lukumatkan kirjailijoiden elämään ja tuotantoon. Pienoiselämäkerrat ja kakkujen syntytarinat tekevät eläviksi rohkeat naiset klassikkoteosten takana.

Onnellisten loppujen kakkuja -kirja kuljettaa lukijansa 17 naiskirjailijan elämään ja innostaa leipomaan nimikkokakkuja heidän kunniakseen. Teos paljastaa muun muassa miksi Pikku naisia -klassikkoromaanin kirjoittaja Louisa May Alcott ei olisi alun perin halunnut kirjoittaa tyttökirjoja tai miksi kirjailija Saima Harmajan vanhemmat yrittivät kieltää tytärtään kirjoittamasta. Nimikkokakun saavat muun muassa Minna Canth, Agatha Christie, Astrid Lindgren ja Kate Morton

Anna Hiljapuro on kirjoittanut teoksen rakkaudesta kirjallisuuteen ja leivonnan taikaan. “Meillä jokaisella on omat pienet ilomme, joista löytää valoa ja lohtua. Toivoisin, että tämä kirja voisi olla ilonpisara arjessasi. Kirja, jonka avautuessa löytyy kauneus ja ilo. Sillä mikä olisi ihanampaa ja iloisempaa kuin kirjallisuus ja kakut”, pohtii Hiljapuro.

Anna Hiljapuro on kirjailija ja opettaja, jonka mielestä elämän suurin onni on kantaa kakku puutarhaan ja pitää yhden naisen kakkukestit lukien ja kirjoittaen. Hän on aikaisemmin kirjoittanut Anna Pölkki nimellä teokset Kakkuja salaisesta puutarhasta (Avain 2023) ja Metsien kaukainen sini (Avain 2024). 

kirjailija: Anna Hiljapuro
teos: Onnellisten loppujen kakkuja – Naiskirjailijoita ja nimikkokakkuja
kuvat: Anna Hiljapuro
kustantaja: Avain
ISBN: 9789523046788
sivuja: 212
ilmestymispäivä: 21.9.2026

Avainsanat

kirjakirjailijakakkukirjaruokakirjaanna hiljapuroanna pölkkionnellisten loppujen kakkujaavain

Yhteyshenkilöt

Kuvat

kuvaaja Anna Hiljapuro (ent. Pölkki)
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