Gilles Deleuze: Nietzsche ja filosofia
18.9.2026 09:43:07 EEST | Rosebud Oy | Tiedote
Rosebudin Filosofia -sarja sai juuri jatkoa teoksella Gilles Deleuze: Nietzsche ja filosofia. Kirja on aiemmin ilmestynyt Summa-kustannuksen kautta ja sen on kääntänyt Tapani Kilpeläinen.
Gilles Deleuze (1925-1995) esittää tässä, kenties jo moderniksi klassikoksi nousseessa teoksessaan (Nietzsche et la philosophie) 1900-luvun kenties vaikutusvaltaisimman tulkinnan Friedrich Nietzschen (1844-1900) ajattelusta. Teos toimii yhtenä tapana lähestyä Nietzschen filosofiaa, mutta vähintään yhtä hyvin se toimii johdantona Deleuzen itsensä filosofiseen ajatteluun: Gilles Deleuzen teosten joukossa Nietzsche ja filosofia on ehkä helpoiten lähestyttävissä.
"Vallantahto on olemukseltaan luova ja lahjoittava: se ei etsi, ei halua - missään tapauksessa se ei halua valtaa. Se antaa..."
Rosebudin Filosofia -sarjassa aiemmin ilmestyneitä teoksia:
1. Diogenes Laertios: merkittävien filosofien elämä ja opit
2. Jean-Jacques Rousseau: Kirjoituksia sodasta ja rauhasta
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai pdf:nä. Arvostelukappalepyynnöt : tuuli.peuraniemi@rosebud.fi
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Yhteyshenkilöt
Antti KuparinenKustannuspäällikköPuh:+358 40 729 6972antti.kuparinen@gmail.com
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