Komissio ehdottaa yksinkertaisempaa ja strategisempaa sääntelyä julkisille hankinnoille
9.9.2026 14:37:39 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio hyväksyi tänään ehdotuksen uudeksi asetukseksi, jolla nykyaikaistetaan ja yksinkertaistetaan EU:n julkisten hankintojen kehystä. Tavoitteena on tukea tehokkaita investointeja julkisiin palveluihin ja infrastruktuuriin. Ehdotus edesauttaa julkisten hankintojen sisämarkkinoita, joiden osuus EU:n BKT:stä on noin 15 prosenttia. Julkiset hankinnat ovat olennainen osa sekä Euroopan taloutta että sen kansalaisten arkea. Ehdotuksen arvioidaan vähentävän hallinnollista taakkaa vuosittain 650 miljoonan euron verran: julkisille ostajille hallinnollisia säästöjä kertyy 80 miljoonaa euroa ja talouden toimijoille 570 miljoonaa euroa.
Ehdotettu julkisia hankintoja koskeva säädös on suoraan sovellettava asetus. Siihen yhdistetään kolme voimassa olevaa julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä sekä julkisia hankintoja koskevat säännökset, jotka ovat tällä hetkellä hajallaan alakohtaisessa lainsäädännössä.
Hankinnoille luodaan yhteinen digitaalinen markkinapaikka, johon integroidaan jäsenmaiden yhteentoimivat alustat. Sen avulla yritykset voivat osallistua hankintamenettelyihin ja jättää tarjouksia kaikkialla EU:ssa minkä tahansa markkinapaikkaan liitetyn alustan kautta. Tämä synnyttää uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja lisää julkisten ostajien saamien tarjousten määrää.
Ehdotuksessa hankintamenettelyn pääsääntönä on paras hinta-laatusuhde, jossa laadun painoarvo on vähintään 30 prosenttia (työvoimavaltaisissa hankinnoissa 50 prosenttia). Julkisten ostajien on otettava huomioon hinnan lisäksi myös laatu sekä ympäristöön, yhteiskuntaan, innovointiin, turvallisuuteen, kriisinsietokykyyn ja eurooppalaisuuteen liittyvät seikat. Julkiset ostajat voivat itse päättää, mitä laatukriteerejä ne soveltavat.
Ehdotuksessa otetaan huomioon myös julkisten hankintojen kasvava geopoliittinen merkitys. Julkisille ostajille annetaan mahdollisuus torjua riskejä, jotka liittyvät unionin tai jäsenmaiden turvallisuuteen, arkaluonteisiin tietoihin, kyberturvallisuuteen ja EU:n ulkopuolisten maiden sopimattomaan vaikuttamiseen. Joissain tapauksissa riskien torjumista myös edellytetään. Uusia häiriönsietokykyä ja toimitusvarmuutta koskevia säännöksiä sovelletaan hankintoihin, joissa on mukana kriittisiin infrastruktuureihin liittyviä toimijoita. Säännöksillä pyritään tukemaan toimitusketjujen monipuolistamista, toimitusvarmuutta ja kriisivalmiutta.
Lisäksi asetuksella otetaan käyttöön horisontaalinen eurooppalainen etusijaisuuskehys julkisissa hankinnoissa unionin kansainvälisten oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti. Asetuksessa selvennetään, mitkä toimijat ja tuotteet kuuluvat unionin kansainvälisten hankintasitoumusten piiriin ja helpotetaan tämän tarkastamista. Komissio voi asettaa tässä yhteydessä tiettyjä rajoituksia, jos markkinoille pääsyä koskevassa analyysissä todetaan, että EU:n ulkopuolinen maa ei ole myöntänyt unionin toimijoille oikeudenmukaista markkinoille pääsyä sitoumustensa mukaisesti, tai jos rajoitukset ovat tarpeen toimitusvarmuuteen liittyvien riippuvuuksien välttämiseksi tai taloudelliseen turvallisuuteen liittyvien etujen suojaamiseksi.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1817
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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