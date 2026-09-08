Kutsu medialle: Onko Suomen talouden käänne vihdoin täällä? Etlan syksyn Suhdanne-ennuste julki 17.9.
9.9.2026 13:25:14 EEST | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Kutsu
- Meneekö 2 prosentin kasvu tänä vuonna rikki?
- Miten maailman myrskyt nyt vaikuttavat?
- Milloin näemme merkkejä paremmasta työllisyydestä?
- Uskaltavatko kotitaloudet kuluttaa?
- Vähentääkö piristyvä talouskasvu tulevaisuuden sopeutustarvetta?
Etla julkistaa vuoden 2026 toisen laajan talousennusteensa, syksyn Suhdanteen, torstaina 17.9. Tuore ennuste julkaistaan klo 9 ja julkistuswebinaari alkaa klo 9.30.
Webinaarissa Etlan pääekonomisti Jenni Pääkkönen esittelee ennusteen ja lisäksi luvassa on toimitusjohtaja Aki Kangasharjun talouspoliittinen katsaus. Ennusteryhmän vanhemmat tutkijat Sakari Lähdemäki ja Ville Kaitila ovat myös paikalla vastaamassa kysymyksiin. Webinaarin juontaa viestintäjohtaja Tytti Sulander.
Aika: Torstaina 17.9.2026 klo 9.30–10.30
Paikka: Teams
Lämpimästi tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miltä Suomen talouden tilanne näyttää tulevina vuosina!
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumiset ilmoittautumislomakkeella viimeistään keskiviikkona 16.9. klo 15.00 mennessä. Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä.
Webinaarin ohjelma:
9:30–9:35 Tervetuloa / viestintäjohtaja Tytti Sulander
9:35–9:45 Ajankohtaista taloudesta / toimitusjohtaja Aki Kangasharju
9:45–10:20 Miltä näyttää syksyn Suhdanne 2026? / pääekonomisti Jenni Pääkkönen
10:20–10:30 Keskustelu & kysymykset
Suhdanteen verkkoversio on luettavissa ja ladattavissa torstaina 17.9. klo 9.00 osoitteessa www.suhdanne.fi. Verkkoversion kuviot ja taulukot voi myös ladata erikseen omalle koneelleen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tytti SulanderViestintäjohtaja, ETLAPuh:040-505 1241tytti.sulander@etla.fi
Linkit
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI
09 609 900
http://www.etla.fi
ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.
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