JCAD-ohjelmiston kehittäjälle uusi toimitusjohtaja: Pasi Mantila luotsaa rakennusalan määrälaskentayhtiön tekoälyaikaan ja uuteen kasvuvaiheeseen

Mantilan tausta painottuu SaaS-liiketoiminnan ja kasvuyhtiöiden rakentamiseen. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus ohjelmisto- ja IT-liiketoiminnan johtamisesta ja tulosvastuusta, vaativasta B2B-ratkaisumyynnistä sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Rakennusala kääntyy kasvuun, digitalisaatio ottaa uuden loikan

Suomalaisella Quanttos Oy:llä on yli 40 vuoden kokemus rakennusalan ohjelmistoista. Yhtiön kehittämää JCAD-ohjelmistoa käyttää lähes 800 rakennusalan yhtiötä pk-sektorilta suuryrityksiin.

Rakennusala on kääntymässä kasvuun ja digitalisaatio ottaa toimialalla jälleen murroksellisia askelia. JCAD-tuotteet ovat pitkään olleet alan kärkeä, ja nyt ne uudistuvat merkittävästi. Kehitystyö on jo pitkällä, ja tuloksena tuomme pian uuden sukupolven ohjelmiston, joka tekee määrälaskennasta sujuvampaa ja toimii alustana, jonka päälle tekoäly istuu luontevaksi osaksi laskentaa. Tulevat uudistukset ovat osoitus teknologisesta edelläkävijyydestä ja syvästä asiakasymmärryksestä. Yhtiön kyvykkyydet ovat vahvistuneet tämän vuoden aikana merkittävästi uusien sijoittajien, hallituksen ja kokeneiden neuvonantajien myötä. Olen innolla mukana viemässä yhtiötä seuraavaan kasvuvaiheeseen, sanoo Pasi Mantila.

Tavoitteena maailmanluokan määrälaskentaohjelmisto

Nykyisten JCAD-tuotteiden kehitys jatkuu, ja kokonaan uutta ohjelmistoa kehitetään niiden rinnalle palvelemaan aiempaa laajempia käyttäjäryhmiä. Uudella tuotesukupolvella yhtiö tähtää maailmanluokkaan: tavoitteena on nostaa määrälaskennan tehokkuus ja tiimityöskentelyn tuki uudelle tasolle.

Pilotointi alkaa loppuvuodesta 2026 ja tuote on yleisesti saatavilla vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon aikana. Nykyinen JCAD-ohjelmisto saa myös uusia tekoälyominaisuuksia jo loppuvuoden aikana.

Uusi hallitus, 2,2 miljoonaa euroa ja nyt uusi toimitusjohtaja

Nimitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla Quanttos Oy tähtää uuteen vaiheeseen sekä teknologiassa että liiketoiminnassa. Yhtiö sai aiemmin tänä vuonna uuden hallituksen ja yhteensä noin 2,2 miljoonan euron rahoituskokonaisuuden.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa tähän asti myös toimitusjohtajan tehtäviä hoitanut Antti Käyhty, varapuheenjohtajana on Markko Vaarnas ja jäseninä Joe Hamari, Tero Tykkyläinen ja Kai Saksela.

Rahoitus koostui pääomasijoituksesta ja Business Finlandin tuotekehityslainasta. Sijoituskierroksen yhteydessä Quanttos Oy sai tuekseen vahvan Advisor Board -neuvonantajajoukon.