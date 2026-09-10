JCAD-ohjelmiston kehittäjälle uusi toimitusjohtaja: Pasi Mantila luotsaa rakennusalan määrälaskentayhtiön tekoälyaikaan ja uuteen kasvuvaiheeseen
10.9.2026 09:00:00 EEST | Quanttos Oy | Tiedote
JCAD-määrälaskentaohjelmistoa kehittävän suomalaisen Quanttos Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Pasi Mantila, joka aloittaa tehtävässä 14. syyskuuta 2026.
Mantilan tausta painottuu SaaS-liiketoiminnan ja kasvuyhtiöiden rakentamiseen. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus ohjelmisto- ja IT-liiketoiminnan johtamisesta ja tulosvastuusta, vaativasta B2B-ratkaisumyynnistä sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta.
Rakennusala kääntyy kasvuun, digitalisaatio ottaa uuden loikan
Suomalaisella Quanttos Oy:llä on yli 40 vuoden kokemus rakennusalan ohjelmistoista. Yhtiön kehittämää JCAD-ohjelmistoa käyttää lähes 800 rakennusalan yhtiötä pk-sektorilta suuryrityksiin.
Rakennusala on kääntymässä kasvuun ja digitalisaatio ottaa toimialalla jälleen murroksellisia askelia. JCAD-tuotteet ovat pitkään olleet alan kärkeä, ja nyt ne uudistuvat merkittävästi. Kehitystyö on jo pitkällä, ja tuloksena tuomme pian uuden sukupolven ohjelmiston, joka tekee määrälaskennasta sujuvampaa ja toimii alustana, jonka päälle tekoäly istuu luontevaksi osaksi laskentaa. Tulevat uudistukset ovat osoitus teknologisesta edelläkävijyydestä ja syvästä asiakasymmärryksestä. Yhtiön kyvykkyydet ovat vahvistuneet tämän vuoden aikana merkittävästi uusien sijoittajien, hallituksen ja kokeneiden neuvonantajien myötä. Olen innolla mukana viemässä yhtiötä seuraavaan kasvuvaiheeseen, sanoo Pasi Mantila.
Tavoitteena maailmanluokan määrälaskentaohjelmisto
Nykyisten JCAD-tuotteiden kehitys jatkuu, ja kokonaan uutta ohjelmistoa kehitetään niiden rinnalle palvelemaan aiempaa laajempia käyttäjäryhmiä. Uudella tuotesukupolvella yhtiö tähtää maailmanluokkaan: tavoitteena on nostaa määrälaskennan tehokkuus ja tiimityöskentelyn tuki uudelle tasolle.
Pilotointi alkaa loppuvuodesta 2026 ja tuote on yleisesti saatavilla vuoden 2027 ensimmäisen puoliskon aikana. Nykyinen JCAD-ohjelmisto saa myös uusia tekoälyominaisuuksia jo loppuvuoden aikana.
Uusi hallitus, 2,2 miljoonaa euroa ja nyt uusi toimitusjohtaja
Nimitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla Quanttos Oy tähtää uuteen vaiheeseen sekä teknologiassa että liiketoiminnassa. Yhtiö sai aiemmin tänä vuonna uuden hallituksen ja yhteensä noin 2,2 miljoonan euron rahoituskokonaisuuden.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa tähän asti myös toimitusjohtajan tehtäviä hoitanut Antti Käyhty, varapuheenjohtajana on Markko Vaarnas ja jäseninä Joe Hamari, Tero Tykkyläinen ja Kai Saksela.
Rahoitus koostui pääomasijoituksesta ja Business Finlandin tuotekehityslainasta. Sijoituskierroksen yhteydessä Quanttos Oy sai tuekseen vahvan Advisor Board -neuvonantajajoukon.
Quanttos on kulkenut pitkän tien määrälaskennan kehittämisessä, ja uskon, että nyt käsillä oleva teknologiamurros tuo rakennusalalle merkittävää lisäarvoa. Kun laskenta nojaa nykyaikaiseen alustaan, tekoäly tuo lisää nopeutta ja helppokäyttöisyyttä laskentaan, jonka määrätieto on jo valmiiksi laadukasta ja luotettavaa. Toivotan Pasin lämpimästi tervetulleeksi ohjaamaan yhtiötä tämän uuden kasvuvaiheen kynnyksellä, sanoo Antti Käyhty.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pasi Mantila, toimitusjohtaja
pasi.mantila@jcad.fi
050 330 9992
Antti Käyhty, hallituksen puheenjohtaja
antti.kayhty@jcad.fi
040 831 1387
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Tietoja Quanttos Oy:stä
Quanttos Oy on suomalainen ohjelmistoyhtiö, jolla on yli 40 vuoden kokemus rakennusalan ohjelmistoista. Yhtiön kehittämiä JCAD-määrälaskentaohjelmistoja käyttää lähes 800 rakennusalan yritystä pk-sektorilta suuryrityksiin. Yhtiö kehittää parhaillaan uuden sukupolven määrälaskentaohjelmistoa, joka tulee markkinoille vuonna 2027.
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