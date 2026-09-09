Keusoten tulos jää talousarviota heikommaksi, mutta säilyy ylijäämäisenä
9.9.2026 14:16:32 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli 8.9.2026 kokouksessaan tammi–kesäkuun osavuosikatsausta ja esittää aluevaltuustolle vuoden 2026 talousarvion muuttamista. Alkuvuoden aikana toiminnan keskiössä ovat olleet palvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden turvaaminen, talouden tasapainottaminen sekä palvelujärjestelmän määrätietoinen uudistaminen. Talouden tasapainottaminen edellyttää edelleen tiukkaa taloudenpitoa ja toiminnan uudistamista.
Tilikauden tulokseksi ennustetaan 2,2 miljoonaa euroa
Osavuosikatsauksen yhteydessä laaditun tilinpäätösennusteen mukaan Keusoten vuoden 2026 tuloksen arvioidaan olevan noin 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ennuste on kuitenkin noin 2,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Hyvinvointialueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 3,7 miljoonaa euroa talousarviota heikompana.
Suurin ylitys kohdistuu omaan palvelutuotantoon, jonka toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 4,5 miljoonalla eurolla. Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon osuus ylityksestä on noin 3,4 miljoonaa euroa. Kustannuksia ovat kasvattaneet erityisesti ympärivuorokautisen toiminnan henkilöstökulut, hoitotarvikejakelu ja lääkäripalvelujen ostot.
Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa talousarvion ylityspainetta aiheuttavat muun muassa kotona asumista tukevat palvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut. Kasvanut ympärivuorokautisen asumispalvelun jonotilanne aiheuttaa arviolta noin miljoonan euron ylityksen.
Toisaalta erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla ja pelastustoimen noin 0,5 miljoonalla eurolla. Myös valtionrahoitusta saadaan noin 1,4 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua enemmän.
Talousarviota esitetään muutettavaksi vastaamaan ennustetta
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle vuoden 2026 talousarvion muuttamista osavuosikatsauksen yhteydessä laaditun tilinpäätösennusteen mukaisesti. Muutoksissa huomioidaan muun muassa oman palvelutuotannon ennakoidut ylitykset sekä erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen arvioitua pienemmät kustannukset.
Talousarvioon tehdään myös investointeja koskeva muutos. Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUSTin hankintaan oli vuoden 2026 investointiosassa varattu 56,6 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö ei myöntänyt hankintaan lainanottovaltuutta vuodelle 2026, minkä vuoksi hankinta poistetaan vuoden 2026 investoinneista.
Keusoten talouden tasapainottamista jatketaan loppuvuoden aikana. Valtiovarainministeriön elokuussa käynnistämässä ennakollisen talouden ohjauksen menettelyssä muodostetaan yhdessä valtion kanssa tarkempi kuva Keusoten taloudellisesta tilanteesta ja arvioidaan talouden tasapainottamiseen suunniteltujen toimien riittävyyttä ja toteuttamiskelpoisuutta.
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Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490helina.perttu@keusote.fi
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Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
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