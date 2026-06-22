Työehdoista ei saa tinkiä suurinvestointien työmailla
9.9.2026 14:18:36 EEST | Rakennusliitto ry | Tiedote
Tänään keskiviikkona uutisoitiin, että Google aikoo investoida Suomeen vähintään 13 miljardia euroa seuraavien kahden vuoden aikana. Tällaiset suuret rakennushankkeet ovat tervetulleita rakennusalan vaikeassa työllisyystilanteessa, mutta Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen on huolissaan työehtojen toteutumisesta.
Palonen muistuttaa, että myös kansainvälisillä työmailla rakennustyön tilaajan tulee huolehtia, että työnaikainen valvonta toimii ja työntekijät saavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaiset palkat ja edut.
– Suurilta työmailta on myös julkisuudessa ollut esimerkkejä siitä, että tarvetta työehtojen tiukemmalle valvonnalle on, Palonen toteaa.
Harmaan talouden ja työperäisen hyväksikäytön ongelmia ei kuitenkaan saada kuntoon vain luottamalla pääurakoitsijoiden vastuunkantoon. Keväällä 2027 valittavan uuden eduskunnan ja hallituksen tulee tiukentaa työehtojen valvonnan lainsäädäntöä. Esimerkiksi ketjuvastuuta on tiukennettava: pääurakoitsijan tulee vastata urakointiketjussa tapahtuvista mahdollisista väärinkäytöksistä. Myös viranomaisten resursseja ja sanktioinnin keinoja tulee lisätä.
– Kumpaa kansainvälinen sijoittaja haluaa Suomesta kuulla: sen, että täkäläisiä työehtoja pitää noudattaa vai ettei? Mikä on tulevaisuus, jos oletamme, että olemme kiinnostavia vain viileän ilmaston, hyvän infran ja halvan sähkön vuoksi? Kuinka käy työehtojen? Palonen kysyy.
Yhteyshenkilöt
Kimmo PalonenpuheenjohtajaRakennusliitto ryPuh:050 466 4918kimmo.palonen@rakennusliitto.fi
Janne MäkinenviestintäpäällikköPuh:040 352 1161janne.makinen@rakennusliitto.fi
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Rakennusliitto on 65 000 rakentajan muodostama SAK:lainen ammattiliitto. Liitto pyrkii turvaamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja ja palkkausta. Liitto solmii rakennusalojen yleissitovat työehtosopimukset.
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