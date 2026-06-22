Työehdoista ei saa tinkiä suurinvestointien työmailla

Palonen muistuttaa, että myös kansainvälisillä työmailla rakennustyön tilaajan tulee huolehtia, että työnaikainen valvonta toimii ja työntekijät saavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaiset palkat ja edut.

– Suurilta työmailta on myös julkisuudessa ollut esimerkkejä siitä, että tarvetta työehtojen tiukemmalle valvonnalle on, Palonen toteaa.

Harmaan talouden ja työperäisen hyväksikäytön ongelmia ei kuitenkaan saada kuntoon vain luottamalla pääurakoitsijoiden vastuunkantoon. Keväällä 2027 valittavan uuden eduskunnan ja hallituksen tulee tiukentaa työehtojen valvonnan lainsäädäntöä. Esimerkiksi ketjuvastuuta on tiukennettava: pääurakoitsijan tulee vastata urakointiketjussa tapahtuvista mahdollisista väärinkäytöksistä. Myös viranomaisten resursseja ja sanktioinnin keinoja tulee lisätä.

– Kumpaa kansainvälinen sijoittaja haluaa Suomesta kuulla: sen, että täkäläisiä työehtoja pitää noudattaa vai ettei? Mikä on tulevaisuus, jos oletamme, että olemme kiinnostavia vain viileän ilmaston, hyvän infran ja halvan sähkön vuoksi? Kuinka käy työehtojen? Palonen kysyy.