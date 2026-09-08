Yrittäjäjärjestöt: EU-hankintaesitys tunnistaa Suomen tarpeet
9.9.2026 15:36:36 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Euroopan komissio esitti keskiviikkona uutta hankintasääntelyä, jonka sisältö oli pääosin onnistunut pk-yritysten kilpailuedellytysten kannalta. – Komissio on tunnistanut Suomen erityispiirteet. Esitys mahdollistaisi sen, että voimme jatkossakin rajoittaa inhouse-yhtiöiden toimintaa ja tukea siten pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja reilua kilpailua. Julkisomisteisten inhouse-yhtiöiden markkinoilla temmeltämistä suitsitaan, Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari sanoo.
Komission ehdotus koskee julkisia hankintoja, joiden vuosittainen arvo Suomessa on noin 40 miljardia euroa. Summa vastaa noin viidesosaa Suomen bruttokansantuotteesta.
Suomen Yrittäjien, Skal Ympäristöyritysten ja Suomen Romukauppiaiden Liiton mielestä komission esitys huomioi Suomen erityisratkaisut, joilla on pyritty rajoittamaan julkisomisteisten inhouse-yhtiöiden toimintaa markkinoilla.
Julkiset hankinnat on lähtökohtaisesti kilpailutettava. Tietyissä tilanteissa kunnat, hyvinvointialueet ja valtio voivat silti ostaa palveluja tai tuotteita omistamiltaan in-house-yhtiöiltä ilman kilpailutusta. Komission asetusluonnoksessa todetaan, että in-house–sopimukset jäävät sen soveltamisalan ulkopuolelle.
– Näin ollen jäsenvaltiot voivat, Suomi mukaan luettuna, edelleen vapaasti säätää tiukemmista edellytyksistä koskien julkisia in-house-yhtiöitä. Tällä perusteella saamme Suomessa edelleen soveltaa 10 prosentin omistusvaatimusta sekä tiukennettua ulosmyyntirajaa, Jaskari iloitsee.
Komissio tavoittelee uudella asetuksella kilpailun lisäämistä, julkisten varojen käytön avoimuutta sekä pk-yritysten aseman parantamista.
– Julkisen sektorin on aika julkaista hankintojen kustannukset vertailukelpoisesti, minkä lisäksi inhouse-yhtiöiden on aika tulla julkisuuslain piiriin, Jaskari lisää.
Kiitokset ministeri Marttiselle
Inhouse-yhtiöiden laaja toiminta heikentää yksityisten yritysten mahdollisuuksia kilpailla julkisista hankinnoista aloilla, joilla markkinoilla toimii jo yksityisiä palveluntarjoajia.
– Julkisen vallan tehtävä on luoda yrityksille hyvät toimintaedellytykset, ei vaikeuttaa niitä epäreilulla kilpailulla, lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Järjestöt antavat kiitosta työministeri Matias Marttiselle, joka on ajanut Suomen ja kilpailullisuuden etua valmistelussa.
– Kiitämme työministeri Marttista, joka on toiminut päättäväisesti. Julkisen vallan tehtävä on luoda yrityksille hyvät toimintaedellytykset, ei vaikeuttaa niitä epäreilulla kilpailulla, Jaskari sanoo.
Suomi on kiristänyt sääntöjä
Suomessa inhouse-yhtiöiden toimintaa on rajoitettu EU:n vähimmäisvaatimuksia tiukemmin. Käytössä ovat muun muassa EU:n hankintadirektiiviä tiukempi ulosmyyntiraja sekä uudet omistusosuusvaatimukset. Tavoitteena on estää julkisomisteisia yhtiöitä hyödyntämästä erityisasemaansa kilpailussa yksityisten yritysten kanssa.
– Kansalliset rajoitukset ehkäisevät tilanteita, joissa kunnat tai valtio kilpailevat omien alueidensa yritysten kanssa, Skal Ympäristöyritysten toimitusjohtaja Lasse Kontiola sanoo.
Komissio ehdottaa asetusta direktiivin tilalle
Komission esitys korvaisi nykyisen hankintadirektiivin uudella asetuksella.
Yrittäjäjärjestöt ovat korostaneet valmistelun aikana, että jäsenmaille on jätettävä mahdollisuus ottaa huomioon kansalliset markkinaolosuhteet ja kilpailun toimivuus.
– Suomelle tärkeä kysymys on ratkaistu järkevällä tavalla. Nyt asetuksen jatkokäsittelyä on perusteltua edistää. Esityksessä on paljon sellaista, mikä voi parantaa julkisten varojen käyttöä ja vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä, Hanna Kallio-Kokko Suomen Romukauppiaiden liitosta sanoo.
Lisätietoja: Tiina Toivonen, lainsäädäntöasioiden päällikkö, 041 528 5679, tiina.toivonen@yrittajat.fi, Suomen Yrittäjät, Lasse Kontiola, toimitusjohtaja lasse.kontiola@skal.fi, 0400 694 233, Skal Ympäristöyritykset ja Hanna Kallio-Kokko, toimitusjohtaja, 040 554 8808 hanna.kallio-kokko@romukauppiaat.fi, Suomen Romukauppiaiden liitto
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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