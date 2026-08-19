Scanfil laajentaa Myslowicen tehdasta Puolassa
10.9.2026 09:00:00 EEST | Scanfil Oyj | Tiedote
Scanfil Oyj Pörssitiedote 10.9.2026 klo 9.00
Scanfil laajentaa Myslowicen tehdasta Puolassa
Scanfil laajentaa Puolassa sijaitsevaa Myslowicen tehdastaan uusien asiakasvoittojen myötä. Laajennus kasvattaa tuotantotiloja 6 000 neliömetrillä ja kokonaispinta-alaa noin 36 000 neliömetriin. Laajennuksen jälkeen siitä tulee Scanfilin pinta-alaltaan suurin tehdas Euroopassa.
"Strategiset investointimme myyntiorganisaatioon ovat alkaneet tuottaa tulosta. Vahva orgaaninen kasvu on jatkunut neljä peräkkäistä vuosineljännestä ja oli vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Uusien järjestelmäintegraatioprojektiemme ja viimeaikaisten asiakasvoittojen takia olemme päättäneet laajentaa Myslowicen tehdasta 20 prosentilla," kertoo Scanfilin toimitusjohtaja Christophe Sut.
Laajennettujen tilojen odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2028 ensimmäisellä neljänneksellä. Strategisesti sijaitseva Myslowicen tehdas on erikoistunut järjestelmäintegraatioon, varastointiin ja logistiikkaan. Tehdas palvelee useita globaaleja asiakkaita ja tukee ensisijaisesti Keski-Euroopan markkinoita.
Scanfil Oyj
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Yhteyshenkilöt
Christophe SutToimitusjohtajaPuh:+46 721 51 75 02christophe.sut@scanfil.com
Pasi HiedanpääSijoittajasuhde- ja viestintäjohtajaPuh:+358 50 378 2228pasi.hiedanpaa@scanfil.com
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Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on yksi Euroopan suurimmista elektroniikan sopimusvalmistajista (EMS). Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Aerospace & Defense-, Energy & Cleantech-, Industrial-, ja Medtech & Life Science- asiakkuuksissa. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli neljä vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 16 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com
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