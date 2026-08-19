Scanfil laajentaa Myslowicen tehdasta Puolassa

Scanfilin pääomamarkkinapäivä 29.-30. syyskuuta Cortonassa Italiassa 19.8.2026 09:00:00 EEST | Kutsu

Scanfil Oyj Kutsu 19.8.2026 klo 9.00 Scanfilin pääomamarkkinapäivä 29.-30. syyskuuta Cortonassa Italiassa Meillä on ilo kutsua sijoittajat, analyytikot ja median edustajat Scanfilin pääomamarkkinapäivään, joka järjestetään 29.–30. syyskuuta 2026 MB Elettronican päätehtaassa ja pääkonttorissa Cortonassa, Italiassa. Pääomamarkkinapäivä tarjoaa tilaisuuden tavata Scanfilin johtoryhmän jäseniä, vierailla tammikuussa ostetulla Cortonan tehtaalla sekä kuulla Scanfilin kasvustrategian painopisteistä ja tavoitteista. Tapahtuman aikana käsittelemme muun muassa seuraavia aiheita: Scanfilin strategia ja kasvutavoitteet Markkinamahdollisuudet erityisesti Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa sekä puolustusteollisuudessa Elektroniikan sopimusvalmistuksen (EMS) tulevaisuutta muokkaavat keskeiset trendit MB Elettronican strateginen rooli sekä kilpailuedut Osallistujat pääsevät vierailemaan MB Elettronican päätehtaalla ja tutustumaan MB:n asiantuntemukseen ja kyvykkyyksiin, mitkä vahvistavat Scanfilin as