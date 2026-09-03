Uusi tutkimus: yhä useampi työssäkäyvä on lähtökuopissa – tyytyväisetkin harkitsevat vaihtoa

Työnhaku on vilkastunut Suomessa selvästi viime vuodesta, ja suurempi joukko pohtii nyt työpaikan vaihtoa. Suurin osa työpaikan vaihtoa harkitsevista on tyytyväisiä nykyiseen työhönsä, kertoo Duunitorin tuore työnhakututkimus.

Aktiivisesti uutta työpaikkaa hakee 43 prosenttia kaikista vastaajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 33 prosenttia.

Työttömistä 89 prosenttia hakee aktiivisesti töitä.

Työssäkäyvistä 23 prosenttia hakee töitä aktiivisesti, kun viime vuonna osuus oli 17 prosenttia.

Työnhaku ei rajoitu aktiivisiin hakijoihin. Jopa 57 prosenttia työssäkäyvistä on hakenut vähintään yhtä työpaikkaa viimeisen 12 kuukauden aikana.

”Yhä useampi työssä oleva on lähtökuopissa tai ainakin vilkuilee sivuilleen. Tuloksissa näkyy todennäköisesti työmarkkinatilanteen patoamaa vaihtohalukkuutta, joka voi purkautua nopeastikin, jos talouskasvu alkaa lisätä työpaikkojen tarjontaa”, sanoo Duunitorin johtava asiantuntija Lauri Vaisto.

Työmarkkinatilanteessa näkyy jo pientä piristymistä: Duunitorilla julkaistujen työpaikkailmoitusten määrä kääntyi keväällä ja alkukesästä kaivattuun nousuun. Elokuussa kasvu tyssäsi, mutta syyskuun alussa työpaikkailmoitusten määrä on taas kasvanut selvästi viime vuodesta.

Työhönsä tyytyväisetkin pohtivat lähtöä

Tyytyväisyys omaan työhön ei tarkoita, että on poissa pelistä työmarkkinoilla. Peräti 47 prosenttia työssäkäyvistä on tyytyväisiä nykyiseen työhönsä, mutta valmiita vaihtamaan työpaikkaa. Kaikista vaihtamiseen valmiista noin kaksi kolmesta viihtyy nykyisessä työssään.

25 prosenttia työssä olevista on tyytymättömiä ja lähtövalmiita. Vain 25 prosenttia työssäkäyvistä on tyytyväisiä ja haluttomia vaihtamaan työpaikkaa.

”Tutkimustuloksissa yllätyin eniten siitä, kuinka heikosti työtyytyväisyys ennustaa halua pysyä työpaikassa. Työnantajat eivät kilpaile vain nykyisestä työstään pois haluavista, vaan yhtä lailla niistä, joilla on jo ihan hyvä työpaikka”, Vaisto kertoo.

”Työnantajalle tämä tarkoittaa, että vetovoimaan on panostettava. Kun osaajalla on vähemmän nykyisestä työstä pois työntäviä tekijöitä, hänen houkuttelemisensa edellyttää enemmän vetäviä tekijöitä.”

Aktiiviset hakijat ovat vain jäävuoren huippu

Määräaikaisuus saa ymmärrettävästi hakemaan töitä aktiivisemmin, mutta vakipaikkakaan ei sammuta lähtöhaluja.

Vakituisessa työsuhteessa olevista 74 prosenttia hakee uutta työtä, on harkinnut hakemista tai on muuten avoin vaihtamiselle.

Vakituisessa työsuhteessa olevista vain 14 prosenttia hakee töitä aktiivisesti, kun määräaikaisessa työsuhteessa olevista niin tekee 30 prosenttia.

”Potentiaalinen osaajamarkkina on selvästi suurempi kuin aktiiviset työnhakijat. He ovat vain jäävuoren huippu. Jos rekrytointi tähtää vain tuohon huippuun, suurin osa potentiaalista jää tavoittamatta”, Vaisto sanoo.

Duunitorin tämän vuoden rekrytointitutkimuksessa 30 prosenttia työnantajien edustajista piti osaajien löytämistä melko vaikeana tai vaikeana. Hankalinta on löytää kokeneita osaajia.

Vaisto nostaa esiin vaikeimmin tavoiteltavana ryhmänä kokeneet erityisosaajat, joiden vaihtohalu on vasta orastava tai olematon.

”Ensimmäinen tehtävä ei ole saada ihmistä hakemaan, vaan saada hänet kiinnostumaan. Uuden vaihtoehdon pitää tuntua konkarin silmissä merkittävästi paremmalta kuin nykyinen. Muuten hän ei liikahdakaan. Tässä onnistuminen vaatii kohderyhmän ymmärtämistä, huolellisesti kohdennettua viestintää ja pitkäjänteistä työnantajabrändin rakentamista jo ennen akuuttia rekrytointitarvetta.”

Osaaja haluaa kuulla, millaista tavallinen työarki on

Vastaajista 82 prosenttia pitää tärkeänä, että työpaikkailmoituksesta tunnistaa sen olevan tarkoitettu juuri kaltaiselleen osaajalle.

”Yleispätevä viesti ei puhuttele ketään erityisen hyvin. On ymmärrettävä, mikä motivoi tehtävään sopivia ammattilaisia”, Vaisto sanoo.

Tehtävän kuvauksen lisäksi kannattaa kertoa, millainen tunnelma töissä on. 65 prosenttia pitää tärkeänä, että jo työpaikkailmoituksesta saa käsityksen työpaikan kulttuurista ja ilmapiiristä.

”Kulttuuria ei kannata kuvata adjektiiveilla, vaan työarjen konkretialla: miten päätökset syntyvät, miten saa palautetta, miten jousto todella toimii ja mitä tapahtuu, kun joku on eri mieltä”, Vaisto luettelee.

”Hakijalle kulttuuri on lupaus siitä, millainen on tavallinen tiistai tässä työpaikassa.”

Välittävä työnantaja kohtelee reilusti

Tutkimuksessa kysyttiin myös, mistä syntyy kokemus siitä, että työnantaja välittää työhyvinvoinnista. Tärkeimmäksi nousi oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu, jonka valitsi 55 prosenttia vastaajista. Lähes yhtä moni painottaa joustavia työaikoja ja mahdollisuutta irrottautua työstä vapaa-ajalla (51 prosenttia) sekä psykologista turvallisuutta (50 prosenttia).

Vain 18 prosenttia vastaajista nosti tärkeimpien asioiden joukkoon erilaiset konkreettiset edut, kuten liikunta- ja hyvinvointiedut. 17 prosenttia painottaa työyhteisön yhteisiä tapahtumia ja hyvää tiimihenkeä.

”Kun joku päättää olla avoin uusille mahdollisuuksille, reilu kohtelu, joustavuus ja psykologinen turvallisuus ratkaisevat – eivät yksittäiset edut tai tempaukset”, Vaisto kiteyttää.

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Työnhaku Suomessa -tutkimus on osa Duunitorin Kansallista rekrytointitutkimusta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa 3.7.–12.8.2026 Duunitorin sivustolla ja Taloustutkimuksen verkkopaneelissa, ja siihen vastasi 3 007 suomalaista. Tulokset on painotettu valtakunnallisesti iän, sukupuolen ja alueen mukaan.