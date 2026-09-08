Kaukolomien myynti kasvaa kovaa vauhtia

10.9.2026 09:00:00 EEST | Apollomatkat | Tiedote

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Suomalaisten matkat suuntautuvat nyt yhä kauemmas. Apollon kaukolomien myynti on viime viikkoina jopa kaksinkertaistunut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Veneitä turkoosinvihreällä merivedellä kallioisten, vehreiden vuorten välissä aurinkoisena päivänä.
Kaukolomat kiinnostavat nyt talvilomailijoita

Kanariansaaret eivät ole ainoa vaihtoehto, suomalaisten suunnatessa talvella lämpimään. Apollo kertoo kaukolomien myynnin kasvaneen voimakkaasti, ja suosikki kohteiden kärjessä ovat Thaimaa, Mauritius  ja Vietnam.

– Olemme nähneet kasvavaa kiinnostusta kaukomatkoja kohtaan jo pidemmän aikaa, mutta nyt kasvu on ollut todella voimakasta. Suomalaiset ovat seikkailunhaluisia, ja juuri nyt moni haluaa hemmotella itseään matkalla, joka katkaisee pimeän talven, sanoo Apollomatkojen viestinnästä vastaava Satu Kontulainen.

Thaimaa pitää kärkipaikkaa

Thaimaa pitää edelleen pintansa suomalaisten suosituimpana eksoottisena lomakohteena, ja Apollom Thaimaan lomien myynti onkin kasvanut peräti 142 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Samalla matkanjärjestäjä on panostanut suosikkikohteeseen entistä enemmän tuomalla valikoimaan sekä uusia yhdistelmämatkoja että täysin uuden sporttihotellin.

Myös Malediivit ja Mauritius erottuvat joukosta: niiden myynti on kasvanut 81 ja 73 prosenttia. Kiinnostus kasvaa myös Vietnamia  ja Goaa kohtaan, joissa houkuttelee lisäksi erityisen edullinen hintataso.

– Näissä kohteissa on jotain erityistä, ja ne ovat monen haavelistalla juuri siksi, että halutaan kokea jotakin uutta ja erilaista. Moni unelmoi ikimuistoisesta lomamatkasta  – ja on hienoa nähdä, että niin monella on mahdollisuus toteuttaa lomaunelma, Kontulainen sanoo.

Kaukokohteiden TOP 5

  1. Thaimaa
  2. Mauritius
  3. Vietnam
  4. Malediivit
  5. Goa

Suurin myynnin kasvu vuoteen 2025 verrattuna

  1. Thaimaa (+142 %)
  2. Malediivit (+81 %)
  3. Mauritius (+73 %)
  4. Vietnam (+65 %)
  5. Goa (+49 %)

Kaukomatkojen kokonaismyynti on viime viikkoina kaksinkertaistunut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

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Yhteyshenkilöt

Apollo on Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Järjestämme tilauslentomatkoja, reittilentopohjaisia matkoja, treenimatkoja, risteilyjä ja kiertomatkoja. DER Touristik Nordic AB:n muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.

Suomessa Apollomatkojen valikoimaan kuuluvat valmismatkat kohteisiin Välimerellä, Lähi-idässä, Kaakkois-Aasiassa ja Kanariansaarilla sekä kaupunkilomat kaikkialle maailmaan. Apollomatkat tarjoaa parhaat 4- ja 5-tähden hotellit.

Apollomatkoilla oli v. 2019 n. 80 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.

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