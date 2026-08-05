Tanssitaiteilija Elina Pirisen suurteos Tanssin talossa

Ghosts of Rosegarden on ekspressiivinen satu libidiaanisten ihmeiden täyteisestä puutarhasta. Siellä seitsemän haltioitunutta villikkoa, äiti ja äidin kuollut kissa, kuuma jousikvartetti ja lemmekäs fagotisti seisauttavat toisiltaan veret ja purskauttavat ilmat pihalle. Teos tekee riehakkaita ruumiinavauksia menneen ja nykyhetken klassisiin uhrinarratiiveihin. Syvällä puutarhan perällä hortoilee tuhoutumisen ja luovuuden kiertokulku.

Ghosts of Rosegarden on suomalaisittain harvinainen kansainvälinen yhteistuotanto. Kotimaisina yhteistuottajina toimivat Zodiak – Uuden tanssin keskus, Libidian House by Elina Pirinen ja Kamariorkesteri Avanti!. Kansainvälisinä yhteistuottajina toimivat puolestaan Ruotsin merkittävin tanssinäyttämö Dansens Hus Tukholmassa, tallinnalainen Sõltumatu Tantsu Festival (STF), sekä Bergenissä Norjassa toimiva BIT Bergen Internasjonale Teater.

Suurimuotoisen teoksen valmistumisen isojen taideorganisaatioiden ulkopuolella mahdollistaa Elina Pirisen ja hänen uuden Libidian House by Elina Pirinen -tuotantoalustansa saama laaja säätiökentän tuki. Tukijoista löytyvät muun muasa Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Uudet klassikot -rahasto, Jenny ja Antti Wihurin Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupungin ohella. Tukea teokselle ovat tarjonneet myös mm. Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö, Viron Suomen-suurlähetystö ja Viron kulttuuriministeriö.

Monitaiteellinen tanssitaiteilija Elina Pirisen ja työryhmänsä teokset tunnetaan “korkeataiteen” ja “kansantaiteen” yhdistämisestä. Se on naiserityisyyksistä syntyvää, hirvittävyyksiä kaihtamatonta mutta syvästi valoisaa; piilotajuista, humoristista, jumalaista ja alista; rituaalista, riehakasta ja mystistä. Pirinen on kiinnostunut maailmasta, jonka voi tavoittaa ainoastaan vapaasti ilmaisevan ruumiin, elävän musiikin ja ison näyttämön synteesin avulla.

- Leikittelen ajatuksella, että suuri näyttämö on kuin suuri, lämmin ja lumoava istukka, joka ruokkii monenlaisia suita virtauksellaan. Tällä tarkoitan sitä, että meidän satuteoksemme, taiteilijan ammattikehtaajuus, peloton tapamme rakentaa sitä monesta erilaisesta ilmaisumateriaalista ja mediumista käsin, klassisia raameja yliläikyttäen ja kokeellisuuden sekä alitajunnan koodia esiin riemumielisesti työntäen, varmasti tarjoaa monenlaiselle katsojalle yhteydentunnetta ja osallisuutta. Olen ylpeästi naiserityisestä paikasta käsin luova taiteilija ja ne primääriset teemat mitä siitä kumpuavat, ovat isoja ja sopivat ja kuuluvat siksi hyvin luontevasti isolle näyttämölle, Pirinen avaa ajatteluaan.

Monitaiteisen Ghosts of Rosegarden -teoksen esittävät kahdeksan eri maista tulevaa tanssijaa Felix Urbina Alejandre, Simone Lorenzo Benini, Elias Berglund, Karolina Ginman, Age Linkmann, Julia Mäkelä, Arolin Raudva ja Elina Pirinen sekä Kamariorkesteri Avanti!:n jousikvartetti Terhi Paldanius, Reeta Maalismaa, Hanna Hohti ja Joasia Cieslak ja fagotti Antti Salovaara.

Teoksen on visioinut, koreografioinut ja kirjoittanut Elina Pirinen. Teoksen musiikin on säveltänyt Ville Kabrell. Teoksen dramaturgiasta vastaa näyttämötaiteilija Ami Karvonen sekä tila- ja valosuunnittelusta Mateus Manninen. Pukuluomukset teokseen on suunnitellut muotisuunnittelija Antrea Kantakoski ja teoksessa nähtävän live-elokuvan suunnittelijana on toiminut elokuva-ja näyttämötaiteilija Jakob Öhrman.

Ghosts of Rosegarden nähdään Tanssin talossa yhteensä neljä kertaa ajalla 6.–10. lokakuuta. Tanssin talon esitysten jälkeen teos matkustaa lokakuussa Sõltumatu Tantsu Festivalille (STF) Tallinnaan (16.–17.10.) ja Dansens Husiin Tukholmaan (30.–31.10.).

Kuuntele täältä Zodiak presents -podcastin jakso, jossa vieraina Elina Pirinen ja Ville Kabrell >>>

www.instagram.com/libidianhouse/

KANTAESITYS

Elina Pirinen: Ghosts of Rosegarden

Teoskonsepti, koreografi, libretto: Elina Pirinen

Säveltäjä, äänisuunnittelija: Ville Kabrell

Valo- ja tilasuunnittelija: Mateus Manninen

Dramaturgi: Ami Karvonen

Pukusuunnittelu: Antrea Kantakoski

Livekamerakonsepti ja suunnittelu: Jakob Öhrman

Tanssijat: Simone Benini (IT), Elias Berglund (FI), Karolina Ginman (FI), Age Linkmann (EE), Arolin Raudva (EE), Felix Urbina (MX), Alina Pilecka (LT) feat. Elina Pirinen (FI)

Jousisoittimet ja fagotti: kamariorkesteri Avanti!

viulu: Terhi Paldanius, viulu: Reeta Maalismaa, alttoviulu: Hanna Hohti, sello: Joasia Cieslak, fagotti: Antti Salovaara

Koreografinen assistentti ja harjoituttaja: Vera Tegelman

Valo- ja tilasuunnittelun assistentti: Rasmus Strandell

Ääniteknikko: Riku Vuorensola

Taiteellinen mentori: Carmen Mehnert

Tuottaja: Tommi Kokkonen

Kumppanuudet ja rahoitus: Maija Eränen

Hallinto: Outi Järvinen / Arts Management Helsinki

Jakelu: Zodiak - Uuden tanssin keskus & Plan B - Creative office for Performing Arts

Valokuvat: Venla Helenius

Videotiiseri: Mateus Manninen

Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupunki, Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Uudet klassikot -rahasto, Erasmus+, Pohjoismainen kulttuuripiste, Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö

Residenssituki: Viron Suomen-suurlähetystö, Viron kulttuuriministeriö

Yhteistuottajat: Zodiak - Uuden tanssin keskus, Libidian House by Elina Pirinen, Sõltumatu Tantsu Lava (Estonia), Dansens Hus (Sweden), BIT Bergen Internasjonale Teater (Norway), Kamariorkesteri Avanti!

Ensi-ilta:

ti 6.10.2026 klo 19.00, Tanssin talo / Erkko-sali, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3), Helsinki



Muut esitykset:

To 8.10. klo 19.00

Pe 9.10. klo 19.00

La 10.10. klo 15.00

Liput:

Peruslippu: 32–48 eur

Eläkeläislippu: 29–44 eur

Alennusliput: 16–24 eur

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, 044 971 6344

Lehdistökuvat: www.zodiak.fi/medialle