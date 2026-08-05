Tanssitaiteilija Elina Pirisen suurteos Tanssin talossa
10.9.2026 10:02:16 EEST | Zodiak – Uuden tanssin keskus | Tiedote
Ghosts of Rosegarden on monialaisen tanssitaiteilija Elina Pirisen suurimuotoinen näyttämöteos kahdeksalle tanssijalle ja viidelle muusikolle. Teoksessa kuullaan Pirisen pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Ville Kabrellin uusi sävellys. Kansainvälisenä yhteistuotantona toteutuvan teoksen ensi-ilta on Tanssin talon Erkko-salissa 6. lokakuuta.
Ghosts of Rosegarden on ekspressiivinen satu libidiaanisten ihmeiden täyteisestä puutarhasta. Siellä seitsemän haltioitunutta villikkoa, äiti ja äidin kuollut kissa, kuuma jousikvartetti ja lemmekäs fagotisti seisauttavat toisiltaan veret ja purskauttavat ilmat pihalle. Teos tekee riehakkaita ruumiinavauksia menneen ja nykyhetken klassisiin uhrinarratiiveihin. Syvällä puutarhan perällä hortoilee tuhoutumisen ja luovuuden kiertokulku.
Ghosts of Rosegarden on suomalaisittain harvinainen kansainvälinen yhteistuotanto. Kotimaisina yhteistuottajina toimivat Zodiak – Uuden tanssin keskus, Libidian House by Elina Pirinen ja Kamariorkesteri Avanti!. Kansainvälisinä yhteistuottajina toimivat puolestaan Ruotsin merkittävin tanssinäyttämö Dansens Hus Tukholmassa, tallinnalainen Sõltumatu Tantsu Festival (STF), sekä Bergenissä Norjassa toimiva BIT Bergen Internasjonale Teater.
Suurimuotoisen teoksen valmistumisen isojen taideorganisaatioiden ulkopuolella mahdollistaa Elina Pirisen ja hänen uuden Libidian House by Elina Pirinen -tuotantoalustansa saama laaja säätiökentän tuki. Tukijoista löytyvät muun muasa Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Uudet klassikot -rahasto, Jenny ja Antti Wihurin Säätiö ja Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupungin ohella. Tukea teokselle ovat tarjonneet myös mm. Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö, Viron Suomen-suurlähetystö ja Viron kulttuuriministeriö.
Monitaiteellinen tanssitaiteilija Elina Pirisen ja työryhmänsä teokset tunnetaan “korkeataiteen” ja “kansantaiteen” yhdistämisestä. Se on naiserityisyyksistä syntyvää, hirvittävyyksiä kaihtamatonta mutta syvästi valoisaa; piilotajuista, humoristista, jumalaista ja alista; rituaalista, riehakasta ja mystistä. Pirinen on kiinnostunut maailmasta, jonka voi tavoittaa ainoastaan vapaasti ilmaisevan ruumiin, elävän musiikin ja ison näyttämön synteesin avulla.
- Leikittelen ajatuksella, että suuri näyttämö on kuin suuri, lämmin ja lumoava istukka, joka ruokkii monenlaisia suita virtauksellaan. Tällä tarkoitan sitä, että meidän satuteoksemme, taiteilijan ammattikehtaajuus, peloton tapamme rakentaa sitä monesta erilaisesta ilmaisumateriaalista ja mediumista käsin, klassisia raameja yliläikyttäen ja kokeellisuuden sekä alitajunnan koodia esiin riemumielisesti työntäen, varmasti tarjoaa monenlaiselle katsojalle yhteydentunnetta ja osallisuutta. Olen ylpeästi naiserityisestä paikasta käsin luova taiteilija ja ne primääriset teemat mitä siitä kumpuavat, ovat isoja ja sopivat ja kuuluvat siksi hyvin luontevasti isolle näyttämölle, Pirinen avaa ajatteluaan.
Monitaiteisen Ghosts of Rosegarden -teoksen esittävät kahdeksan eri maista tulevaa tanssijaa Felix Urbina Alejandre, Simone Lorenzo Benini, Elias Berglund, Karolina Ginman, Age Linkmann, Julia Mäkelä, Arolin Raudva ja Elina Pirinen sekä Kamariorkesteri Avanti!:n jousikvartetti Terhi Paldanius, Reeta Maalismaa, Hanna Hohti ja Joasia Cieslak ja fagotti Antti Salovaara.
Teoksen on visioinut, koreografioinut ja kirjoittanut Elina Pirinen. Teoksen musiikin on säveltänyt Ville Kabrell. Teoksen dramaturgiasta vastaa näyttämötaiteilija Ami Karvonen sekä tila- ja valosuunnittelusta Mateus Manninen. Pukuluomukset teokseen on suunnitellut muotisuunnittelija Antrea Kantakoski ja teoksessa nähtävän live-elokuvan suunnittelijana on toiminut elokuva-ja näyttämötaiteilija Jakob Öhrman.
Ghosts of Rosegarden nähdään Tanssin talossa yhteensä neljä kertaa ajalla 6.–10. lokakuuta. Tanssin talon esitysten jälkeen teos matkustaa lokakuussa Sõltumatu Tantsu Festivalille (STF) Tallinnaan (16.–17.10.) ja Dansens Husiin Tukholmaan (30.–31.10.).
Kuuntele täältä Zodiak presents -podcastin jakso, jossa vieraina Elina Pirinen ja Ville Kabrell >>>
www.instagram.com/libidianhouse/
KANTAESITYS
Elina Pirinen: Ghosts of Rosegarden
Teoskonsepti, koreografi, libretto: Elina Pirinen
Säveltäjä, äänisuunnittelija: Ville Kabrell
Valo- ja tilasuunnittelija: Mateus Manninen
Dramaturgi: Ami Karvonen
Pukusuunnittelu: Antrea Kantakoski
Livekamerakonsepti ja suunnittelu: Jakob Öhrman
Tanssijat: Simone Benini (IT), Elias Berglund (FI), Karolina Ginman (FI), Age Linkmann (EE), Arolin Raudva (EE), Felix Urbina (MX), Alina Pilecka (LT) feat. Elina Pirinen (FI)
Jousisoittimet ja fagotti: kamariorkesteri Avanti!
viulu: Terhi Paldanius, viulu: Reeta Maalismaa, alttoviulu: Hanna Hohti, sello: Joasia Cieslak, fagotti: Antti Salovaara
Koreografinen assistentti ja harjoituttaja: Vera Tegelman
Valo- ja tilasuunnittelun assistentti: Rasmus Strandell
Ääniteknikko: Riku Vuorensola
Taiteellinen mentori: Carmen Mehnert
Tuottaja: Tommi Kokkonen
Kumppanuudet ja rahoitus: Maija Eränen
Hallinto: Outi Järvinen / Arts Management Helsinki
Jakelu: Zodiak - Uuden tanssin keskus & Plan B - Creative office for Performing Arts
Valokuvat: Venla Helenius
Videotiiseri: Mateus Manninen
Tukijat: Taiteen edistämiskeskus, Helsingin kaupunki, Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Uudet klassikot -rahasto, Erasmus+, Pohjoismainen kulttuuripiste, Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö
Residenssituki: Viron Suomen-suurlähetystö, Viron kulttuuriministeriö
Yhteistuottajat: Zodiak - Uuden tanssin keskus, Libidian House by Elina Pirinen, Sõltumatu Tantsu Lava (Estonia), Dansens Hus (Sweden), BIT Bergen Internasjonale Teater (Norway), Kamariorkesteri Avanti!
Ensi-ilta:
ti 6.10.2026 klo 19.00, Tanssin talo / Erkko-sali, Kaapelitehdas (Kaapeliaukio 3), Helsinki
Muut esitykset:
To 8.10. klo 19.00
Pe 9.10. klo 19.00
La 10.10. klo 15.00
Liput:
Peruslippu: 32–48 eur
Eläkeläislippu: 29–44 eur
Alennusliput: 16–24 eur
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Piia Ahonen, piia.ahonen@zodiak.fi, 044 971 6344
Lehdistökuvat: www.zodiak.fi/medialle
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Yhteyshenkilöt
Piia AhonenViestintäpäällikköZodiak – Uuden tanssin keskusPuh:+358 44 971 6344piia.ahonen@zodiak.fi
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Zodiak – Uuden tanssin keskus
Zodiak on kokeileva ja uutta luova nykytanssin keskus, jonka toiminnassa korostuvat taiteilijalähtöisyys, yhteisöllisyys ja yleisötyö. Zodiak toimii nykykoreografian ja nykyesityksen keskeisenä tuottajana ja esitysfoorumina Suomessa. Zodiakin toimintaa tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Helsingin kaupunki.
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