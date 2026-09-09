Katse tulevaisuuteen: Salibandy ja Synsam pitkäaikaiseen yhteistyöhön

Yhteistyön tavoitteena on edistää parempaa näkemistä, näköturvallisuutta ja suojalasien käyttöä koko lajiyhteisössä. Salibandy on Suomessa ainoa palloilulaji, jossa kaikilta vuonna 1999 syntyneiltä ja sitä nuoremmilta edellytetään suojalasien käyttöä Salibandyliiton alaisissa ottelutapahtumissa.

Sopimus on 3+3-vuotinen, ja ensimmäinen sopimusjakso kattaa kaudet 2026–2029.

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Ville-Mikko Korkka kertoo, että yhteistyön keskiössä ovat urheilunäkeminen, näköturvallisuus ja suojalasien käytön lisääminen koko salibandy-yhteisössä.

– Olemme todella innoissamme, että saamme Synsamin mukaan pitkäaikaiseksi kumppaniksemme. Näkeminen ja näköturvallisuus ovat salibandyssa konkreettinen osa pelaajan arkea juniorivuosista aina lajin huipulle saakka. Synsamin asiantuntemuksen avulla voimme lisätä tietoisuutta hyvästä näkemisestä ja ennen kaikkea edistää turvallista pelaamista koko salibandy-yhteisössä. On hienoa rakentaa yhteistyötä kumppanin kanssa, jonka osaaminen tuo lajillemme arvoa niin peli- kuin harjoituskentille, Korkka sanoo.

F-liigassa yhteistyö näkyy miesten ja naisten sarjoissa muun muassa Synsam-pelaaja-konseptina: jokaisen joukkueen paras pisteidentekijä toimii Synsam-pelaajana. Synsam toimii myös F-liigan videotarkistustyön kumppanina.

Synsamin valikoimapäällikkö Jani Nyman näkee yhteistyössä paljon mahdollisuuksia edistää parempaa näkemistä ja silmien suojaamista salibandyssa.

– Salibandyssä tarkka näkö ja näönsuojaaminen ovat avainasemassa, ja on hienoa päästä tekemään yhteistyötä Salibandyliiton ja F-liigan kanssa entistä paremman näkemisen ja silmien suojaamisen puolesta. Kattavan urheilulasivalikoimamme ja urheilunäkemisen osaamisen avulla pystymme auttamaan harrastajia näkemään kentällä paremmin, mukavammin ja pitämään silmät suojattuina – tyylistä tinkimättä, Nyman kertoo.

– Jopa yli 90 % havainnoinnista tapahtuu näköaistin avulla, mikä korostuu salibandyn kaltaisessa nopeatempoisessa lajissa. Sen lisäksi, että urheilulasit antavat tarvittavan suojan iskuilta, niiden tulee olla mukavat, tyylikkäät ja auttaa näkemään kentällä paremmin. Salibandylasit on mahdollista valmistaa myös omilla voimakkuuksilla ja kirkkaiden linssien lisäksi valikoimassa on myös sävytettyjä ja auringossa tummuvia linssejä, jotka terävöittävät näkemistä ja ehkäisevät häikäistymistä hallien kirkkaissa valoissa, mutta toimivat lisäksi aurinkolaseina vaikkapa ulkona oheisharjoitteissa, Nyman jatkaa.

Lasten ja perheiden osalta Synsamin Samalla viivalla -konsepti yhdistyy Salibandyliiton Säbäkipinä-toimintaan. Samalla viivalla -hankkeen tavoitteena on varmistaa, ettei näönkorjauksen tarve estä lasta liikkumasta, harrastamasta ja osallistumasta tasavertaisesti muiden kanssa. Synsam tarjoaa maksuttomat urheilulasit kaikille 5–12-vuotiaille näönkorjausta tarvitseville lapsille. Urheilulasit on suunniteltu aktiiviseen liikkumiseen ja vauhdikkaisiin harrastuksiin kuten salibandyyn, ja ne räätälöidään lapsen näön tarpeisiin.

Samalla viivalla tukee lasten aktiivista elämäntapaa

Samalla viivalla -hanke käynnistettiin vuonna 2019, ja heinäkuuhun 2026 mennessä jo yli 83 000 lasta Pohjoismaissa on saanut hankkeen kautta maksuttomat urheilulasit.

– Monella näönkorjausta tarvitsevalla lapsella on vain yhdet silmälasit kouluun ja vapaa-ajalle. Huoli lasien rikkoutumisesta voi rajoittaa osallistumista liikuntaan ja vauhdikkaisiin harrastuksiin. Omien urheilulasien avulla lapsi voi keskittyä liikkumiseen ja harrastamiseen ilman jatkuvaa huolta silmälaseistaan, Jani Nyman taustoittaa.

Lasten ja nuorten liikkumisen vähentyessä Synsam haluaa madaltaa liikkumisen ja harrastamisen esteitä sekä kannustaa aktiiviseen elämäntapaan jo lapsuudesta lähtien.

Näköongelman ei pitäisi olla este aktiiviselle vapaa-ajalle. Samalla viivalla -urheilulasit ovat kevyet ja kestävät, ja niissä on iskunkestävät polykarbonaattilinssit, naarmuuntumisen esto sekä täydellinen UV-suoja.

Lue lisää Samalla viivalla -hankkeesta.

Edut Salibandyliiton jäsenille

Synsamin liikkeistä ympäri Suomen löytyvät salibandylasit brändeiltä Oakley, Rigel ja Rudy Project. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa ja poikkea käymään lähimmässä Synsam-liikkeessä. Synsam tarjoaa kattavat jäsenedut kaikille Salibandyliiton jäsenille perheenjäsenineen.