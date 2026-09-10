Kutsu: Millaiset ovat ruuan hintapaineet? - PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennusteen julkistus 24.9.
10.9.2026 13:55:17 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu
Pellervon taloustutkimus PTT julkistaa syksyn maa- ja elintarviketalouden ennusteensa webinaarissa torstaina 24. syyskuuta klo 10. Ennusteessa tarkastellaan ruokasektorin lähivuosien näkymiä ja ruuan hintakehitystä.
Esillä ovat mm. seuraavat teemat:
- Millaiset ovat ruuan hintapaineet ensi vuonna?
- Mikä on energian hinnannousun vaikutus maatalouden ja elintarviketeollisuuden kustannuksiin?
- Miten konfliktien ja sotien jatkuminen vaikuttaa ruokasektoriin?
- Mikä merkitys on sääilmiöillä kuten El Niñolla?
Aika: 24.9. klo 10-11
Paikka: webinaari Teams-alustalla
Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä: https://link.webropol.com/ep/pttruokaennuste26s
Lähetämme sinulle linkin lähetykseen tilaisuutta edeltävänä päivänä.
Tervetuloa!
Lisätietoja ennusteesta:
Päivi Kujala, paivi.kujala@ptt.fi, 040 194 5184
Ennakkomateriaalit toimituksille:
Kimmo Mäkilä, kimmo.makila@ptt.fi, 040 358 0222
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Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
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