Pellervon taloustutkimus PTT

Kutsu: Millaiset ovat ruuan hintapaineet? - PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennusteen julkistus 24.9.

10.9.2026 13:55:17 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu

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Pellervon taloustutkimus PTT julkistaa syksyn maa- ja elintarviketalouden ennusteensa webinaarissa torstaina 24. syyskuuta klo 10. Ennusteessa tarkastellaan ruokasektorin lähivuosien näkymiä ja ruuan hintakehitystä.

Esillä ovat mm. seuraavat teemat:

  • Millaiset ovat ruuan hintapaineet ensi vuonna?
  • Mikä on energian hinnannousun vaikutus maatalouden ja elintarviketeollisuuden kustannuksiin?
  • Miten konfliktien ja sotien jatkuminen vaikuttaa ruokasektoriin?
  • Mikä merkitys on sääilmiöillä kuten El Niñolla?

Aika: 24.9. klo 10-11
Paikka: webinaari Teams-alustalla

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä: https://link.webropol.com/ep/pttruokaennuste26s

Lähetämme sinulle linkin lähetykseen tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Tervetuloa!

Lisätietoja ennusteesta:
Päivi Kujala, paivi.kujala@ptt.fi, 040 194 5184

Ennakkomateriaalit toimituksille:
Kimmo Mäkilä, kimmo.makila@ptt.fi, 040 358 0222

Avainsanat

ruokahinnatennustemaatalouswebinaari

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

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Suomen metsäpolitiikan kantavaksi tavoitteeksi tulee asettaa metsien kokonaishyödyn kasvu, esittää Pellervon taloustutkimus PTT:n politiikkasuositus. Tämä tarkoittaa enemmän arvonlisää ja vientiä, vahvempaa maaseudun elinvoimaa, terveempiä ja kasvukykyisempiä metsiä, parempaa luonnon tilaa sekä uusia mahdollisuuksia metsänomistajille.

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