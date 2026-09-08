Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Henriksson nosti puolustuskysymykset esille presidentti Macronin kanssa

9.9.2026 19:01:01 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

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Euroopan parlamentin jäsen ja Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson (RKP) tapasi presidentti Emmanuel Macronin 9. syyskuuta Renew-ryhmän kokouksen yhteydessä Pariisissa.

Henriksson osallistui tapaamiseen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kutsusta. Macronin puolueella on Renew-ryhmän puheenjohtajuus. Tapaamisen aikana Ranskan presidentti esitteli oman ja Ranskan näkemyksen Euroopan tilanteesta. Élysée-palatsissa muutamalla europarlamentaarikolla, Henriksson mukaan lukien, oli mahdollisuus esittää Macronille kysymys. Henriksson peräänkuulutti kysymyksessään muun muassa jatkuvia panostuksia puolustukseen, lisää eurooppalaista tukea Ukrainalle sekä vahvempia puolustusmateriaalin sisämarkkinoita.

– Venäjä tulee olemaan uhka Euroopalle vielä pitkään. Siksi meidän on jatkettava Euroopan puolustuksen ja varautumisen vahvistamista sekä varmistettava, että investoinnit ja suorituskyvyt ulottuvat myös Euroopan itäiselle reunalle, jossa Eurooppaa puolustetaan kaikkein välittömimmin.

Henriksson on yksi komission puolustuspaketin, niin kutsutun puolustusomnibusin, pääneuvottelijoista. Hän on viimeisen vuoden aikana työskennellyt puolustusmateriaalihankintojen prosessien nopeuttamiseksi ja puolustuksen sisämarkkinoiden vahvistamiseksi.

– Jotta eurooppalainen teollisuus pystyy toimittamaan tarvitsemamme panssarivaunut, lentokoneet, droonit ja muun materiaalin, jota tarvitsemme puolustautuaksemme, tarvitsemme myös vahvemmat ja yhtenäisemmät eurooppalaiset puolustuksen sisämarkkinat. Panostukset puolustusteollisuuteen vahvistavat myös Euroopan kilpailukykyä, vaurautta ja strategista autonomiaa, Henriksson sanoo.

Yhteyshenkilöt

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