Pirkko Saision uusi romaani Ilmestyskirja katsoo elämää kirkkaassa valossa sairauden edessä

Vakava sairaus ajaa kirjoittajan merkillisiin tilanteisiin; se näyttää maailman ja koko elämän uudes­sa valossa. Pirkko Saision Ilmestyskirja-romaanin kertoja oppii, että valo voi olla yhtä aikaa hellempi ja julmempi, surullisempi ja riehakkaampi kuin ennen koettu.



Sairauteen on sopeuduttava ja sen kanssa elettävä, mutta samalla ympäristö ja maailma väreilevät muistoja ja assosiaatioita, jotka vertautuvat maailman rakenteisiin, toistuvuuksiin ja poikkeuksiin.



Sairaus ja ikä näyttävät yhä selvemmin sen kohdan, jossa elämässään on ollut: lenkkinä menneiden ja tulevien sukupolvien ketjussa. Sen ymmärtäminen aiheuttaa syvää iloa ja nautintoa.

"Vastaan puhelimeen hilpeästi.

Gynekologi sanoo nimensä, koko nimen, sukunimensäkin, vaikka olemme tunteneet toisemme yli kolmekymmentä vuotta.

Arvelen, että se on hänen tapansa.

Tiedän ettei se ole.

Tiedän, että yhden prosentin mahdollisuus on nyt toteutunut.”

Pirkko Saisio kuuluu Suomen merkittävimpiin kirjailijoihin ja taiteilijoihin. Saisio opiskeli Teatterikoulussa, josta hän valmistui 1975. Samana vuonna ilmestyi esikoisromaani Elämänmeno, joka sai J. H. Erkon palkinnon. Tämän jälkeen Saisio on saanut muun muassa kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon Punaisesta erokirjasta vuonna 2003 ja Runeberg-palkinnon Sulikosta vuonna 2025.

Romaanien ohella Saisio on kirjoittanut lukuisia näytelmiä sekä tv- ja elokuvakäsikirjoituksia. Näyttelijäntyönsä lisäksi Saisio on myös teatteriohjaaja.

Ilmestyskirja on heti arvosteluvapaa.

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