Kustannusosakeyhtiö Siltala

Kymmenen päivää Kabulin kentällä seuraa hetki hetkeltä Suomen poikkeuksellista evakuointioperaatiota Afganistanissa

16.9.2026 06:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote

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Konsulipäällikkö Jussi Tannerin tietokirja imaisee mukaansa keskelle Talebanin hyökkäystä vuonna 2021 ja näyttää, mihin Suomi kykenee kovan paikan tullen. Jännitysnäytelmän tavoin etenevät tilanteet korostavat kansainvälisen yhteistyön merkitystä.

Kannen suunnittelu: Mika Tuominen. Jussi Tannerin kuva: Ulkoministeriö.
Kannen suunnittelu: Mika Tuominen. Jussi Tannerin kuva: Ulkoministeriö.

Kilpajuoksu aikaa vastaan romahtavan maan viimeisellä uloskäynnillä

Kymmenen päivää Kabulin kentällä on kertomus Suomen evakuointioperaatiosta Afganistanissa elokuussa 2021. Diplomaatti Jussi Tanner saapuu Kabulin lentokentälle tilanteessa, jossa ääriliike Talebanin joukot vyöryvät pääkaupunkiin. Lentokenttä on muuttunut piiritetyksi linnakkeeksi, jonka tukkeutuneet portit ovat ainoa uloskäynti maasta.

Kabulista on saatava ulos Suomen suojelun piiriin kuuluvat ihmiset. Tanner dokumentoi päivä päivältä, miten suomalaisten tiimi toteuttaa evakuointia yhdessä sotilaiden, operaatiojohdon ja eri maiden diplomaattien kanssa. Ääneen pääsevät myös muut tapahtumissa mukana olleet. Ratkaisut vaativat joukkuehenkeä ja paineensietokykyä.

Kymmenen päivää Kabulin kentällä on ainutkertainen ensi käden kuvaus operaatiosta, jonka aikana yli 400 ihmistä pelastettiin.

Jussi Tanner on ulkoministeriön konsulipäällikkö. Vuonna 2021 hän työskenteli erityistehtävissä suurlähettiläänä ja erityisedustajana. Kabulin evakuoinneissa hän toimi kenttäoperaation johtajana.

Kymmenen päivää Kabulin kentällä ilmestyy 16.9.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet:

aino@siltalapublishing.fi, +358 50 3374737

Avainsanat

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Kuvat

Jussi Tannerin kuva: Ulkoministeriö
Jussi Tannerin kuva: Ulkoministeriö
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Kannen suunnittelu: Mika Tuominen
Kannen suunnittelu: Mika Tuominen
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Linkit

Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.

www.siltala.fi

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