Uusi opas rakennustuotteiden uudelleenkäyttöön: ”Rakennuksissa piilee valtava materiaalivarasto"
10.9.2026 09:41:14 EEST | A-Insinöörit Oy | Tiedote
A-Insinöörit on julkaissut rakennuttajille ja kiinteistönomistajille oppaan, joka auttaa ohjaamaan rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä osana purku-, korjaus- ja uudisrakennushankkeiden johtamista. Rakennuskanta muodostaa merkittävän materiaalivaraston, jonka arvo jää hyödyntämättä ilman tavoitteellista johtamista.
A-Insinöörien uusi Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö -julkaisu kokoaa rakennuttajille ja kiinteistönomistajille käytännön keinoja arvioida rakennusmateriaalien ja -osien uudelleenkäytön mahdollisuuksia ja johtaa kiertotaloutta rakennushankkeissa.
Opas sisältää mm. pikatyökalun uudelleenkäyttömahdollisuuksien arviointiin sekä muistilistat hankkeen eri vaiheisiin.
– Rakennuksissa on valtava määrä käyttökelpoisia tuotteita ja materiaaleja, joiden arvo menetetään liian usein purkuvaiheessa. Kiinnostus ja halukkuus uudelleenkäyttöön ovat kasvaneet alalla nopeasti, mutta meiltä puuttuvat vakiintuneet toimintamallit toteutukseen, vastuullisuus- ja kehitysjohtaja Liisa Jäätvuori A-Insinööreistä kertoo.
– Opas ratkaisee tämän hankkeiden johtamisen tasolla. Tarjoamme siinä toimintamallin, jolla rakennustuotteiden uudelleenkäyttö voidaan ottaa osaksi hankkeen systemaattista ohjausta.
Uudelleenkäyttö ulottuu myös kantaviin rakenteisiin
Rakennusmateriaalien ja -osien uudelleenkäyttö on yksi tehokkaimmista keinoista vähentää uusien rakennusten materiaaliperäisiä hiilidioksidipäästöjä. Ovien, ikkunoiden ja kalusteiden lisäksi myös kantavat rakenneosat, kuten betonielementit, teräsprofiilit sekä liimapuupalkit ja -pilarit voivat olla käytettävissä uudelleen uudessa tai peruskorjatussa kohteessa.
Mitä suurempi merkitys tuotteella on rakennuksen turvallisuudelle ja tekniselle toimivuudelle, sitä perusteellisemmin sen kunto, ominaisuudet ja kelpoisuus täytyy kuitenkin selvittää.
– Yksi uudelleenkäytön suurimmista hidasteista on osoittaa luotettavasti, että purettu rakenneosa soveltuu uuteen käyttökohteeseen. Vaikka yhteisiä pelisääntöjä ja markkinoiden kehittymistä vielä odotetaan, meillä on onnistuneita esimerkkejä hankkeista, joissa vesikattoelementtejä, palkkeja ja pilareita on käytetty uudelleen. Nykyiset mahdollisuudet kannattaa hyödyntää jo nyt, ja tähän tarvitaan koko rakennushankkeen läpi kulkevaa, johdettua prosessia, Jäätvuori kannustaa.
Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö ei ole vain purkuvaiheen tehtävä. Tavoitteet, vastuut ja tarvittavat selvitykset on sovittava varhain, jotta uudelleenkäyttö voidaan huomioida suunnittelussa, kilpailutuksissa, sopimuksissa ja työmaan toteutuksessa.
– Uudelleenkäyttö onnistuu taloudellisestikin tehokkaasti vain, jos tavoitteet asetetaan hankkeen alussa ja eri osapuolten vastuut ovat selvät, Jäätvuori toteaa.
Opas on ladattavissa A-Insinöörien verkkosivuilta.
Yhteyshenkilöt
Liisa Jäätvuori, vastuullisuus- ja kehitysjohtaja, A-Insinöörit
puh.044 300 1358
liisa.jaatvuori@ains.fi
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Tietoa julkaisijasta
A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton rakennetun ympäristön konsultti- ja suunnitteluyhtiö. 1 400 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin kaikki suunnittelun ja projektijohtamisen palvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Konsernimme kuuluu arkkitehtitoimisto ONE Architects. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.
A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi
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