Tahkon kesäteatteri siirtyy Louhosareenalle – kesän 2027 näytelmässä mukana Esko Roine ja Sinikka Sokka
10.9.2026 08:50:09 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Uusi tapahtumapaikka mahdollistaa aiempaa suuremmat tuotannot, laajemman katsojakapasiteetin sekä entistä vaikuttavammat teatterielämykset.
Break Sokos Hotel Tahkon hallinnoima Tahkon kesäteatteri on vakiinnuttanut asemansa osana Tahkon kesä- ja tapahtumatarjontaa. Kesällä 2027 toiminta siirtyy Nilsiän Louhosareenalle, mikä mahdollistaa aiempaa suuremmat tuotannot, laajemman katsojakapasiteetin sekä entistä vaikuttavammat teatterielämykset. Samalla teatteri laajentaa toimintaansa ja Tahkon kesäteatterin näyttelijöiden Antti Heikkisen, Tiina Naumasen ja Janne Puustisen lisäksi kesällä 2027 lavalla nähdään Esko Roine, Sinikka Sokka ja Tatu Siivonen. Lisäksi teatteriin kiinnitetään neljän muusikon bändi, jonka kapellimestarina Antti Janka-Murros toimii.
Tahkon kesäteatterissa nähdään kesällä 2027 Antti Heikkisen käsikirjoittama ja Taava Hakalan ohjaama hulvattoman herkkä Sinun silmiesi nähden -musiikkikomedia. Esityksessä eletään 1980-luvun loppupuolta ja musiikkina soi Toivo Kärjen sävellykset. Näytelmän ensi-ilta on 1.7.2027 ja näytöksiä on yhteensä 13.
– Minkään sorttinen elämäkertanäytelmä ei ole kyseessä, tässä tehdään nyt ihan uutta ja itsenäistä komediaa. Sanotaanko näin, että tarjolle on tulossa modernisti helismaalainen teos, joka takuuvarmasti naurattaa ja liikuttaa ihan kaikkia ikäluokkia. Kärjen tuotannon varaan on hienoa tehdä käsikirjoitusta – se on niin laaja, että sieltä löytyy tarinaa eteenpäin vievä laulu ihan hetkeen kuin hetkeen. Lisäksi olen onnellinen siitä, että Toivo Kärjen poika Kalervo on antanut hankkeelle siunauksensa ja on mukana musiikkimaailman luomisessa, myhäilee Antti Heikkinen.
– Kun mies on näytellyt Oulun Möljällä kuvittelee, ettei isompaa eteen tule vaan Nilsiästä löytyy Louhosareena ja Toivo Kärki, niin silloin se pistää Eskollekin menokengät jalkaan Nilsiään, kommentoi Esko Roine.
– On hienoa palata monen vuoden jälkeen paitsi Louhosareenalle, myös nauttimaan Savon upeasta luonnosta ja koko savolaisesta mentaliteetista. Lähden innolla sekä ilolla tekemään tällä joukkueella kantaesitystä, jossa tarina on uusi ja musiikki ikivihreää. Toivo Kärjen sävelissä soi koko elämän kirjo, Sinikka Sokka jatkaa.
Tahkon kesäteatterin ja Louhosareenan yhteistyö luo edellytykset uuden mittaluokan kesäteatteritoiminnalle. Louhosareena on ainutlaatuinen ja tunnelmallinen tapahtumaympäristö, joka tunnetaan jo ennestään monipuolisten tapahtumien näyttämönä. Yhteistyön mahdollistavat Louhosareenan omistajat Matti ja Marja-Liisa Kuosmanen.
– Louhosareena tarjoaa erinomaiset puitteet toimintamme kehittämiselle ja kasvulle. Sen ainutlaatuinen miljöö mahdollistaa aiempaa kunnianhimoisempien tuotantojen toteuttamisen ja vahvistaa Tahkon asemaa vetovoimaisena tapahtuma- ja matkailukohteena. Haluamme rakentaa Tahkolle entistä kiinnostavamman kesäteatterikokonaisuuden, joka houkuttelee kävijöitä ympäri Suomen, sanoo Anna Hämäläinen, hotellinjohtaja, Break Sokos Hotel Tahko.
– Osuuskauppa PeeÄssälle on tärkeää kehittää Tahkon ympärivuotista vetovoimaa. Kesäteatterin siirtyminen Louhosareenalle tukee tätä tavoitetta erinomaisesti vahvistamalla alueen kulttuuritarjontaa sekä tuomalla uusia syitä vierailla Tahkolla myös kesäkaudella, Hämäläinen jatkaa
Taiteellinen työryhmä
Antti Heikkinen, heikkis.antti@gmail.com p. 044 361 9331
Tiina Naumanen, tiina.naumanen@viestintakoulutusdraivi.fi p. 050 3034 683
Tuotannollinen työryhmä
Anna Hämäläinen, anna.hamalainen@sokos.fi p. 044 7197 965
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Osuuskauppa PeeÄssä
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