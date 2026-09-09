Toimeentulotuen asumismenojen enimmäismäärät muuttuvat vuonna 2027 – lainmuutoksen seurauksena määrät voivat nyt myös laskea

Toimeentulotuessa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärät muuttuvat 1.1.2027. Muutos perustuu toimeentulotukilain muutokseen, jonka seurauksena enimmäismäärät vahvistetaan jatkossa uuden laskentamallin perusteella.

Laskentamalli muuttuu, jotta toimeentulotuessa huomioitavat asumismenot vastaisivat nykyistä paremmin eri kuntien todellisten asumiskustannuksien tasoa. Tavoitteena on, että hyväksyttävät enimmäismäärät seuraavat jatkossa aiempaa paremmin asumiskustannusten muutoksia eri puolilla Suomea.

– Hyväksyttävien asumismenojen määrä voi siis jatkossa pysyä ennallaan tai se voi nousta tai laskea. Muutos on kuitenkin enintään viisi prosenttia, kertoo etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen Kelasta.

Hyväksyttävään enimmäismäärään vaikuttavat kunta ja perhekoko. Esimerkiksi yksin asuvilla toimeentulotuen asiakkailla enimmäismäärä suurenee ensi vuonna 61 kunnassa ja pienenee 95 kunnassa. 136 kunnassa yksin asuvien enimmäismäärät säilyvät ennallaan. Näihin kuntiin kuuluvat muun muassa Helsinki, Espoo, Tampere ja Pori. Lisäksi esimerkiksi Vantaalla, Lahdessa ja Jyväskylässä minkään perhekoon enimmäismääriin ei tule muutoksia.

Muutokset voivat olla muutamia kymmeniä euroja. Uusiin hyväksyttävien asumismenojen enimmäismääriin voi tutustua osoitteessa www.kela.fi/toimeentulotuki-asumismenot.

Tämä lainmuutos ei koske yleistä asumistukea, eläkkeensaajan asumistukea tai opintotuen asumislisää.

Kun asumismenot ylittävät kuntakohtaisen rajan

Jos asiakkaan asumismenot ovat pienemmät kuin hänen kuntansa hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärä, muutos ei vaikuta hänen toimeentulotukeensa.

Jos asiakkaan asumismenot ovat suuremmat kuin hänen kuntansa hyväksyttävän enimmäismäärä eikä enimmäismäärää suuremmille asumismenoille ole erityistä perustetta, Kela ohjaa asiakasta etsimään edullisempaa asuntoa kolmen kuukauden määräajassa.

Lain mukaan erityisiä perusteita ovat esimerkiksi asiakkaan heikentynyt terveydentila tai korkea ikä. Erityinen peruste voi olla myös esimerkiksi etävanhemman tarve lisätilalle lapsen tapaamisten vuoksi.

Jos asiakas ohjataan etsimään edullisempaa asuntoa, mutta jos asiakas ei muuta määräajassa, Kela ottaa asiakkaan asumismenot huomioon tämän jälkeen kunnan enimmäismäärän mukaisena. Määräaikaa voidaan jatkaa, jos asiakas on hakenut edullisempaa asuntoa aktiivisesti, mutta paikkakunnalla ei ole saatavilla edullisempaa asuntoa.

– Asiakkaan ei siis tarvitse muuttaa pois asunnostaan, mutta hänen täytyy silloin maksaa asumismenojen loppuosa itse, Valkonen painottaa.

Valkonen painottaa myös sitä, että suurella osalla toimeentulotuen nykyisistä asiakkaista erityiset perusteet on tutkittu jo aiemmin. Jos erityistä perustetta ei ole, Kela on maksanut toimeentulotuen kunnan enimmäismäärän mukaisesti määräajan jälkeen.

– Tammikuusta alkaen kaikilla näillä asiakkailla tuki maksetaan automaattisesti enintään vuoden 2027 enimmäismäärien mukaan.

Lisätietoa asiakkaille