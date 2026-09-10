Ylen Metallikausi sukeltaa metallimusiikin ilmiöihin syksyllä 2026
10.9.2026 10:54:16 EEST | Yleisradio Oy | Tiedote
Metallikausi kokoaa Ylen kanaville metallikulttuurin ilmiöitä dokumenteista livekonsertteihin ja audiosta animaatioon.
Suomalaisille metallimusiikki on enemmän kuin musiikkigenre – se on kulttuurinen ilmiö, vientimenestys ja yhteisö, joka on muovannut suomalaista identiteettiä vuosikymmenten ajan.
Syksyllä 2026 Ylen Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä, jotka tarkastelevat metallikulttuuria niin historian, huumorin, taiteen kuin live-elämystenkin kautta.
Metallikausi on osa Ylen uutta kulttuuriteemojen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on tehdä Ylen laajaa kulttuuritehtävää näkyväksi yksi kulttuurin laji kerrallaan. Jatkossa sekä kevät- että syyskausille rakentuu oma teemallinen sisältökokonaisuutensa, jonka yleisö kohtaa Ylen eri kanavilla ja palveluissa.
Metallikausi tuo yhteen uudet sisällöt ja arkistojen klassikot
Ylen Metallikauden kokonaisuuden kärkenä ovat dokumenttisarja Kaamos – suomalaisen metallin viisi vuodenaikaa, Radion sinfoniaorkesterin RSO Metalliklassikot -konsertti sekä animaatiosarja Belzebubs.
”Haluamme tuoda esiin suomalaista kulttuuria monipuolisina kokonaisuuksina. Metallimusiikki on kulttuurissamme poikkeuksellisen vahva ilmiö, jonka vaikutus ulottuu musiikista visuaaliseen kulttuuriin, yhteisöllisyyteen ja kansainväliseen Suomi-kuvaan. On kiinnostavaa tutkia, miksi se on meille suomalaisille niin rakasta ja merkityksellistä. Ajattelemme, että tämä on tärkeä osa Ylen kulttuuritehtävää”, toteaa Ylen kulttuuri- ja asiaohjelmien päätoimittaja Jonnu Aho.
Kaamos – suomalaisen metallin viisi vuodenaikaa
31.8. Yle Areena ja 3.9. alkaen Yle Teema
Kaamos – suomalaisen metallin viisi vuodenaikaa on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Sarja käy läpi raskaan musiikin matkaa 1970-luvulta 2020-luvulle ja tarkastelee, miten marginaalista kasvoi yksi Suomen tunnetuimmista kulttuurivientituotteista.
Sarjan jokaisessa jaksossa on äänessä vaihtuva metallikentän konkari. Kertojina toimivat Tuomas Holopainen / Nightwish, Noora Louhimo / ex-Battle Beast, Samy Elbanna / Lost Society, Juha Raivio / Swallow the Sun ja Janne Joutsenniemi / Stone.
Mukana muun muassa: HIM, Beherit, Nightwish, Amorphis, Sentenced, Demilich, Ensiferum, Disgrace, Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Children of Bodom, Sepultura, Terveet Kädet, Stoned Statues, Havana Black, Lordi, Tarja Turunen, Waltari, Doro Pesch, Swallow the Sun, Sonata Arctica, Teemu Mäntysaari, Lost Society, Sarcofagus, Santa Lucia, Stratovarius, Luna Kills, Hanoi Rocks, Apocalyptica, Stone, Tarot, Battle Beast, Stam1na, Kotiteollisuus ja Lorna Shore.
RSO Metalliklassikot
5.9. Yle Areena, Yle TV1 ja Yle Radio 1
Ennennäkemättömässä konsertissa Radion sinfoniaorkesteri esittää seitsemän metallilaulajan kanssa suomimetallin klassikoiden uusia sovituksia. Konsertti on osa Yle 100 areenalla -tapahtumaa.
RSO:ta johtaa kapellimestari Eero Lehtimäki. Solisteina kuullaan Antti Hyyrynen (Stam1na), Noora Louhimo (ent. Battle Beast), Marko Hietala (Tarot, ent. Nightwish), Timo Kotipelto (Stratovarius), Tomi Joutsen (Amorphis), Tony Kakko (Sonata Arctica) ja Samy Elbanna (Lost Society).
Belzebubs
24.9. Yle Areena ja 1.10. alkaen Yle TV2
Belzebubs on animaatio-sitcom black metal -kultistien arjesta, perhesuhteista, bändikuvioista ja rakkauselämästä. Sarja perustuu sarjakuvataiteilija JP Ahosen suosittuun Belzebubs-sarjakuvaan. Suomalaisina ääninäyttelijöinä kuullaan muun muassa Martti Manninen, Krista Kosonen ja Elias Salonen.
Kymmenessä vuodessa Belzebubs on kasvanut kansainväliseksi ilmiöksi, joka kattaa 15 kielelle käännettyjä sarjakuvakirjoja, tosielämän black metal -bändin, VR-kokemuksen – ja nyt myös animaatiosarjan.
Metallikausi näkyy Ylen eri palveluissa
Uusien ohjelmien lisäksi Metallikausi ulottuu laajasti Ylen audio-, tv- ja tapahtumasisältöihin. Kokonaisuus muodostaa monipuolisen läpileikkauksen suomalaisen metallikulttuurin historiaan, nykypäivään ja ilmiöihin, ja ohjelmissa nähdään poikkeuksellisen laaja kattaus kotimaisia ja kansainvälisiä metallimusiikkidokumentteja.
Mukana on lisäksi Raskain terveisin, Kjell , Anne Lainto <3 Rock, Herman & Toivonen -podcast, Maailman paras Alexi Laiho ja Maailman paras Tarja Turunen -podcastit sekä konserttitaltiointeja Tuska-festivaalilta ja haastatteluja arkistojen kätköistä.
Metallikauden sisältöjä voi katsoa ja kuunnella Yle Areenassa. Sisältöjä nähdään myös Yle TV1:ssä, Yle TV2:ssa, Yle Teemalla ja kuullaan Yle Radio 1:ssä.
Kuvat ja ennakkokatselut Yle Pressistä.
Yhteyshenkilöt
Jonnu AhoPäätoimittaja, Kulttuuri ja asiaYlejonnu.aho@yle.fi
Tytti JussilaViestinnän asiantuntija, Yle viestintäext-tytti.jussila@yle.fi
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