Finanssivalvonnan johtajan virka haettavaksi
10.9.2026 09:39:49 EEST | Finanssivalvonta | Tiedote
Finanssivalvonnan johtajan hakumenettely käynnistyy 10.9.2026. Finanssivalvonnan johtokunta päätti asiasta eilisessä kokouksessaan. Johtajan toimikausi on viisi vuotta.
Finanssivalvonnan johtaja vastaa, että Finanssivalvonnan tehtävät on organisoitu tehokkaasti suomalaisen finanssisektorin vakauden ja luotettavuuden turvaamiseksi. Johtaja osallistuu eurooppalaiseen valvonta- ja sääntelytyöhön EKP:n ja eurooppalaisten valvontaviranomaisten kanssa.
Viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys finanssimarkkinoihin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito. Valinnassa korostetaan vahvaa kykyä ja halua kehittää Finanssivalvonnan toimintaa, vahvaa ymmärrystä globaalien ja toimialan muutosten vaikutuksista finanssimarkkinoihin ja Finanssivalvonnan toimintaan sekä vahvoja viestintätaitoja.
Tavoitteena on, että nykyinen pankkivaltuusto nimittää Finanssivalvonnan johtajan alkuvuonna 2027 ennen pankkivaltuustokauden vaihtumista.
Finanssivalvonnan johtokunnalle osoitettu hakemus, jonka liitteenä on ansioluettelo, pyydetään toimittamaan verkkosivuston kautta viimeistään 5.10.2026 klo 12.00.
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Yhteystiedot
Lisätietoja antaa Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen, puhelin 09 183 2007.
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Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.
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