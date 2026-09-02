Selvitys: Näyttelijän työ on yhä useammin epävarmaa, vaikka sitoutuminen ammattiin säilyy vahvana

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO ovat julkaisseet raportin Kestävä näyttelijä: Urapolkuja ja unelmia. Raportti piirtää kuvan näyttelijän ammatista, joka on samanaikaisesti vahvasti kutsumukseen perustuva, monialainen ja yhä epävarmempi.

Raportti kokoaa yhteen kahden kyselyn tulokset. Ensimmäinen kysely tarkastelee valmistuneiden näyttelijöiden työllistymistä, toimeentuloa ja työuria. Toinen puolestaan näyttelijäopiskelijoiden koulutuspolkuja, toiveita ja tulevaisuuden näkymiä. Kyselyihin vastasi näyttelijöitä ja näyttelijäopiskelijoita eri puolilta Suomea.

Tulokset osoittavat, että näyttelijän työ rakentuu yhä useammin useiden rinnakkaisten työroolien varaan. Näyttelijän koulutuksen saaneet henkilöt työskentelevät näyttelemisen lisäksi muun muassa opettajina, ohjaajina, käsikirjoittajina, tuottajina ja soveltavan taiteen tehtävissä. Moni täydentää toimeentuloaan myös kokonaan muilla aloilla.

Samalla työmarkkinoiden epävarmuus on lisääntynyt. Yli neljännes vastaajista oli kokenut työttömyyttä vuosina 2024–2025. Avoimissa vastauksissa korostuvat toimeentulon epävarmuus, pitkät työkatkokset sekä huoli alan tulevaisuudesta. Vastaajat kuvaavat kasvavaa kuilua työn merkityksellisyyden ja toimeentulon todellisuuden välillä.

”Raportti haastaa meitä näyttelijöiden kouluttajana. Miten tuemme opiskelijoiden ja valmistuneiden jatkuvaa oppimista? Samaan aikaan se on haaste yhteiskunnalle: me Taideyliopistossa koulutamme huikeita osaajia, joita yhteiskunta tarvitsee, sillä tulevaisuuden Suomi tarvitsee taidetta. Miten me yhteiskuntana luomme edellytykset sille, että taiteilijan ammattia voi harjoittaa kestävästi”, kysyy Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen professori Elina Knihtilä.

Knihtilä johtaa Teatterikorkeakoulussa Kestävä näyttelijä -hanketta, joka toteutti Urapolkuja ja unelmia -kyselyt.

Opiskelijat haaveilevat vakaudesta

Raportin mukaan näyttelijäopiskelijat ovat edelleen vahvasti sitoutuneita ammattiinsa: 87 prosenttia vastaajista pitää uravalintaansa oikeana. Silti vain hieman yli puolet uskoo työllistyvänsä näyttelijänä valmistumisensa jälkeen, ja vielä harvempi uskoo voivansa elättää itsensä tai perheensä yksinomaan näyttelijän työllä.

Muutos näkyy myös urahaaveissa. Edellisessä kyselyssä, jonka aineisto kerättiin vuonna 2017, enemmistö opiskelijoista tavoitteli freelancer-uraa. Nyt monet pitävät houkuttelevimpana vaihtoehtona pitkäaikaista palkkatyötä teatterissa tai muuta vakaata työsuhdetta.

”Tämä kertoo siitä, että alamme rakenteet ja yhteiskunnan sosiaaliturva eivät ole onnistuneet tukemaan freelancerina työskentelyä”, Knihtilä sanoo.

Raportin mukaan kehitys heijastaa laajempaa muutosta kulttuurialalla. Vuonna 2018 julkaistussa vastaavassa selvityksessä keskusteltiin ennen kaikkea työn murroksesta. Nyt vastaajien kokemuksissa korostuvat koronapandemian jälkivaikutukset, kulttuurialan rahoituksen heikkeneminen sekä toistuvat leikkaukset.

Raportin keskeinen johtopäätös onkin, että alan haasteita ei voida ratkaista yksinomaan yksittäisten taiteilijoiden sopeutumiskyvyllä. Tulokset korostavat tarvetta:

vahvistaa kulttuurialan rahoitusta

kehittää freelancereiden sosiaaliturvaa

lisätä rekrytointien avoimuutta

tukea työhyvinvointia ja kestävien työurien rakentumista

tunnistaa monialaiset urapolut osana nykyistä näyttelijän ammattia.

Raportin mukaan suomalainen näyttelijätyö on siirtymässä kohti yhä monimuotoisempaa mutta samalla epävarmempaa työelämää.

Tervetuloa raportin julkaisutilaisuuteen

Kestävä näyttelijä: Urapolkuja ja unelmia -raportin julkaisutilaisuus järjestetään maanantaina 14.9.2026 kello 17.30–20.30 Musiikkitalossa Helsingissä. Tilaisuudessa puhuvat raportin kirjoittaja, TINFOn johtaja Linnea Stara, Taideyliopiston kunniatohtori ja vapaa kirjoittaja Hanna Helavuori sekä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden professori Mikko Jakonen.

Media on lämpimästi tervetullutta julkaisutilaisuuteen. Lue lisää tilaisuudesta ja ilmoittaudu Taideyliopiston verkkosivustolla.