Proteiinibuumi jatkaa kasvuaan – Näin se näkyy kauppojen hyllyillä
10.9.2026 10:05:34 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Suomalaiset kuluttavat yhä enemmän erilaisia proteiinituotteita. Kiinnostus proteiiniin kasvaa koko ajan, mikä näkyy myös kauppojen hyllyillä monin tavoin. Lidl-myymälöissä proteiinibuumi näkyy yhä enemmän laajenevan valikoiman lisäksi myös tuotteiden sijoittelussa, sillä asiakkaille on tarjolla erilaisia proteiinihyllyjä eri tuotekategorioissa. Kasviproteiinien myynti on kasvanut Lidlissä yli 10 prosenttia vuoden 2026 alusta lähtien.
Proteiinibuumi on yksi päivittäistavarakaupan isoista megatrendeistä, joka jatkaa yhä kasvuaan. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia hyvinvoinnista ja helpoista välipaloista, joiden avulla on mahdollista saada lisäproteiinia.
Lisäproteiinit olivat vielä vuosikymmen sitten pitkälti urheilijoiden ja kuntosaliharrastajien suosiossa, mutta nykyään ne kuuluvat kaikkien suomalaisten arkeen aina nuorista senioreihin.
Kasviproteiinien myynti kasvussa
Proteiinituotteiden kysynnän jatkuva kasvu näkyy jo kaupoissa laajasti tuotteiden sijoittelussa. Lidlin myymälöissä proteiinibuumi on huomioitu näkyvästi tilankäytössä. Eri puolilla myymälää asiakkaille on tarjolla erilaisia “proteiiniblokkeja”, joihin on sijoiteltu eri kategorioiden proteiinituotteita.
Proteiiniblokit näkyvät konkreettisesti myymälöissä siten, että tietyn proteiiniryhmän tuotteita on sijoiteltu samoille alueille hyllyissä.
– Haluamme, että asiakkaan on helppo tehdä omien toiveidensa mukaisia valintoja kätevämmin myymälöissämme. Erilliset proteiinihyllyt keräävät suosikkituotteet yhteen paikkaan, jolloin asiakkaan on helppo napata tarvitsemansa tuotteet matkaan vaivattomasti. Esimerkiksi maitoproteiinituotteita löytyy kylmähyllyiltämme omasta proteiiniblokista ja kasvipohjaisia proteiinituotteita papublokista säilykehyllyjen yhteydestä, kertoo Lidlin ostopäällikkö Hannes Herbst.
Kasvipohjaisten proteiinien kasvu näkyy selvästi Lidlissä. Kuluneen vuoden aikana kaikkien palkokasvituotteiden myynti on kasvanut merkittävästi.
– On hienoa nähdä, että kasviproteiinit kiinnostavat asiakkaitamme yhä enemmän. Kokonaisuudessaan kaikkien palkokasvituotteiden myynti on kasvanut tämän vuoden aikana yli 10 prosenttia, mikä on ilahduttavaa. Kasviproteiinit kuten pavut, linssit ja herneet ovat erinomaisia ja monipuolisia proteiinin lähteitä, Herbst kertoo.
Lidlin tavoitteena on kasvattaa kasviproteiinien osuutta myynneistä 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on osa Lidlin kestävän ruokavalion strategiaa, jonka myötä Lidl haluaa auttaa asiakkaitaan löytämään ostoskoreihinsa entistä enemmän kasviproteiineja, täysjyvää ja kasviksia.
Kasvua laajasti eri tuoteryhmissä
Viime vuosina markkinoille on tullut paljon erilaisia uusia proteiinituotteita aina vanukkaista, patukoihin, jäätelöihin ja erilaisiin juomiin. Samalla kun Lidlin erikoistuotteiden valikoima laajenee proteiinituotteissa, myös perinteisten proteiinin lähteiden suosio on noussut kohisten. Proteiinibuumi ei rajoitu vain Suomeen, sillä trendi kasvaa myös ulkomailla.
– Perinteisten tuttujen, paljon proteiinia sisältävien tuotteiden, kuten raejuuston ja rahkan, myynti on kasvanut meillä huomattavasti. Erityisesti raejuuston suosion kasvu on ollut havaittavissa myös muualla Euroopassa kotimaan rajojen ulkopuolellakin. Maitoproteiinit ovat helppoja ja edullisia, ja niissä on hyvä ravintoarvo-hintasuhde, Herbst taustoittaa.
Samaan aikaan uudenlaiset innovaatiot houkuttelevat kuluttajia kokeilemaan uudenlaisia proteiinituotteita.
– Kesän suureksi ilmiöksi nousivat proteiinijäätelöt, joiden myynti on kasvanut meillä huomattavasti. Myös juomapuolella kuluttajat toivovat yhä useammin lisättyä proteiinia. Yhtenä uusimmista tulokkaista proteiinituotteiden valikoimaamme saapuivat proteiinimyslit, jotka tarjoavat helpon tavan buustata aamu- tai välipalaa, Herbst jatkaa.
Crownfield High Protein -mysli sisältää jopa lähes 30 grammaa proteiinia 100 grammaa kohden. Tuotteeseen on lisätty vehnäproteiinia ja siemeniä.
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Lidlin viestintäJasmin LevoPuh:(09) 23456400media@lidl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
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