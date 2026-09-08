Pia Lohikoski: Kenelle lankeaa datakeskusten sähkölasku?

– En voi kuin ihmetellä, miten on mahdollista, että jopa puolet Loviisan ydinvoimalan sähköntuotannosta on myyty vuosikymmeniksi yhdelle globaalille teknologiayhtiölle. Miten varmistetaan, että suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille riittää kohtuuhintaista sähköä myös tulevaisuudessa? Lohikoski kysyy.

Lohikosken mukaan valtava datakeskusten sähkönkulutus voi lisätä painetta sähkön hintaan ja heikentää Suomen sähköjärjestelmän joustavuutta.

– Kun puhtaasta perussähköstä näin valtava osuus lukitaan vuosikymmeniksi yhden ainoan yhdysvaltaiasen teknologiajätin käyttöön, tavalliset kotitaloudet ja suomalainen teollisuus jätetään yhä enemmän pörssisähkön rajujen hintapiikkien armoille. Tutkimukset varoittavat, että datakeskusten keskittymät voivat nostaa alueellisia tukkusähkön hintoja merkittävästi, Lohikoski sanoo.

Hallitus on korostanut, että Google pyrkii tuomaan markkinoille enemmän sähköntuotantoa kuin se itse kuluttaa. Lohikosken mukaan tämä ei kuitenkaan poista tarvetta arvioida investointien kokonaisvaikutuksia.

– Haluan, että Suomeen tehtävistä investoinneista koituu suomalaiselle yhteiskunnalle enemmän hyötyä kuin haittaa myös vuosikymmenten päästä. Siksi olen tehnyt kirjallisen kysymyksen siitä, miten hallitus aikoo turvata sähkön riittävyyden, kohtuullisen hinnan ja Suomen huoltovarmuuden datakeskusbuumin keskellä.