Muistutuskutsu: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 11.9. klo 9–10

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Sirpa Pietikäinen (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.), Katri Kulmuni (Renew, kesk.), Maria Ohisalo (Greens/EFA, vihr.) ja Jussi Saramo (The Left, vas.).

Syyskuun Strasbourgin täysistunnossa (14.–17.9.) mepit keskustelevat keskiviikkona komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa Euroopan unionin tilasta, minkä lisäksi Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu täysistunnossa torstaina. Mepit keskustelevat ja äänestävät Euroopan demokratian kilpi -erityisvaliokunnan loppuraportista sekä ehdotuksista vahvistaa Euroopan puolustusvalmiutta ja nopeuttaa puolustusinvestointeja (mukana mietinnöt suomalaismepeiltä Pekka Toveri ja Anna-Maja Henriksson sekä Aura Salla). Täysistunnossa äänestetään myös päästökauppajärjestelmästä, EU:n valmiudesta vastata hybridiuhkiin, EU:n nuorisostrategiasta sekä Eero Heinäluoman mietinnöstä, joka koskee EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteistyötä kilpailulainsäädännön soveltamisessa. Ceutan tilanne ja EU:n ulkorajojen suojelu on myös esityslistalla.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 10.9. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten. Tervetuloa!