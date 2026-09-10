Tanska liittyi NORDEFCO-puitesopimukseen vahvistaen pohjoismaista puolustusviestinnän yhteentoimivuutta

KNL on puolustusviestintäteknologiaan erikoistunut yritys, jonka ydinosaamista ovat häirinnänkestävät viestintäratkaisut, ohjelmistoradiot sekä pitkän kantaman taktiset viestiverkot. Yhteentoimivat ja ohjausjärjestelmiin helposti kytkeytyvät ratkaisut varmistavat turvallisen ja luotettavan viestiyhteyden niin jalkautuville kuin ajoneuvoalustoille sekä miehittämättömille ja autonomisille järjestelmille myös silloin, kun muu viestintäinfrastruktuuri ei ole käytettävissä. Vaativiin operaatioympäristöihin suunnitellut CNHF-ratkaisut mahdollistavat tehtäväkriittisen viestinnän, tilannetietoisuuden sekä turvallisen pitkän kantaman tiedonsiirron.

KNL kuuluu Telenor-konserniin, joka on yksi Pohjoismaiden ja Aasian johtavista tietoliikennealan toimijoista. KNL yhdistää puolustusviestinnän erityisosaamisen Telenorin teknologiseen kyvykkyyteen ja kansainväliseen toimintakykyyn. KNL:n pääkonttori sijaitsee Oulussa, Suomessa.