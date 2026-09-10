Tanska liittyi NORDEFCO-puitesopimukseen vahvistaen pohjoismaista puolustusviestinnän yhteentoimivuutta
10.9.2026 11:45:36 EEST | KNL Networks Oy | Tiedote
Tanskan puolustusministeriön hankinta- ja logistiikkaorganisaatio (DALO) on liittynyt Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) -puitesopimukseen. Liittymisen myötä DALO voi hankkia KNL:n CNHF-järjestelmiä puitesopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopimuksen muina osapuolina ovat Telenor-konserniin kuuluva KNL, Suomen puolustusvoimat ja Ruotsin puolustusvoimien materiaalihallinto.
Sopimus vahvistaa pohjoismaista puolustusmateriaaliyhteistyötä ja luo edellytyksiä yhteentoimivien Pohjoismaiden HF-viestintäratkaisujen käyttöönotolle myös Tanskan puolustusvoimissa.
”KNL:n kognitiiviset HF-radiot vastaavat kasvavaan tarpeeseen luotettavasta pitkän kantaman viestinnästä. On hienoa saada Tanska osaksi sopimusta Suomen ja Ruotsin rinnalle. Yhteinen CNHF-suorituskyky voi tarjota Pohjoismaille yhteentoimivan teknologisen perustan, joka voidaan integroida sekä kansallisiin että Naton viestintäarkkitehtuureihin”, sanoo KNL:n toimitusjohtaja Toni Lindén.
Puitesopimuksen kautta on tähän mennessä julkistettu kolme CNHF-järjestelmän tilausta, joiden yhteisarvo on noin 23,5 miljoonaa euroa.
NORDEFCO-puitesopimus on voimassa vuoteen 2035, jonka jälkeen se jatkuu automaattisesti vuodeksi kerrallaan. Sopimukseen voivat liittyä kaikki NORDEFCO-maat, joita ovat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti.
Yhteyshenkilöt
Toni LindénToimitusjohtajaKNL Networks Oy
Toimitusjohtaja
Linkit
KNL Networks Oy
KNL on puolustusviestintäteknologiaan erikoistunut yritys, jonka ydinosaamista ovat häirinnänkestävät viestintäratkaisut, ohjelmistoradiot sekä pitkän kantaman taktiset viestiverkot. Yhteentoimivat ja ohjausjärjestelmiin helposti kytkeytyvät ratkaisut varmistavat turvallisen ja luotettavan viestiyhteyden niin jalkautuville kuin ajoneuvoalustoille sekä miehittämättömille ja autonomisille järjestelmille myös silloin, kun muu viestintäinfrastruktuuri ei ole käytettävissä. Vaativiin operaatioympäristöihin suunnitellut CNHF-ratkaisut mahdollistavat tehtäväkriittisen viestinnän, tilannetietoisuuden sekä turvallisen pitkän kantaman tiedonsiirron.
KNL kuuluu Telenor-konserniin, joka on yksi Pohjoismaiden ja Aasian johtavista tietoliikennealan toimijoista. KNL yhdistää puolustusviestinnän erityisosaamisen Telenorin teknologiseen kyvykkyyteen ja kansainväliseen toimintakykyyn. KNL:n pääkonttori sijaitsee Oulussa, Suomessa.
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