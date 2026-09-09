ENNAKKOTIEDOTE: 90 tunnin työviikkoja ja ujoja torstai-Kalleja – Meemivelho Finanssiveli muistelee hulluja vuosiaan rahoitusalalla

Finanssiveli kertoo kirjassaan raikkaasti ja ketään säästelemättä siitä, millaista on työskennellä rahoitusalalla Suomessa, ja tekee sen rivisotilaan näkökulmasta.

”Olen henkilökohtaisesti hieman väsynyt suomalaisten talousvaikuttajien kirjoittamiin kirjoihin. Minulla ei ole mitään jormaolliloita ja nallewahlrooseja vastaan, mutta menestyjien kirjoittamat kirjat ovat usein vähän kädenlämpöistä fiilistelyä omista onnistumisista”, Finanssiveli kirjoittaa kirjan saatesanoissa.

Pako rahoitusalalta kuvaa lennokkaasti muun muassa 90-tuntisia työviikkoja, erikoisia kollegoita, raskaan työn vaatimia raskaita huveja ja lopulta syitä, jotka saivat Finanssiveljen pakenemaan alalta.

”Tarina alkaa kauppiksen penkiltä ja vie sinut läpi muutaman vuoden työuran konsulttina yrityskauppa-alalla traineesta aina projektinvetäjäksi asti ja lopulta ultimaattiseen päätökseen – irtisanoutumiseen. Otan mukaan kaikki herkullisimmat yksityiskohdat ja pyrin antamaan tarkimman mahdollisen kuvan siitä, millaista Suomen rahoitusskenessä oli olla töissä – nimenomaan nuoren ja nälkäisen rivityöntekijän näkökulmasta.”

Noina vuosina sai alkunsa myös suureen suosioon noussut Finanssiveli-sometili. Kirjassa tilin salaperäinen ylläpitäjä naureskelee meemeistä tuttuun tyyliin työelämän idioottimaisuuksille ja millenniaalien elämälle.

IG: @finanssiveli

LinkedIn: @finanssiveli

Finanssiveli on suomalaisen työelämäsatiirin legenda, jonka ylläpitämällä sosiaalisen median huumoritilillä on yli 100 000 seuraajaa. Nimimerkin taakse kätkeytyy pääkaupunkiseudulla elävä, rahoitusalalla vuosia työskennellyt millenniaali, joka ammentaa ideoita meemeihinsä kaveripiiristään ja työyhteisöstään.

Finanssiveli: Pako rahoitusalalta – Totuus toppaliivin takaa (Gummerus)

262 sivua

Ilmestyy 8.10.2026 painettuna kirjana ja 1.1.2027 e- ja äänikirjana, lukija: Valtteri Turunen

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:





Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi