Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry

Naiset enemmistönä osuustoimintayritysten edustajistoissa

10.9.2026 11:05:59 EEST | Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry | Tiedote

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Naiset ovat vahvasti mukana osuustoimintayritysten päätöksenteossa Suomessa. Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon Osuustoimintalehden selvityksen mukaan naisia on nyt enemmistö osuustoimintayritysten edustajistoissa.

Pellervon tuottaja Hanna Muukka
Pellervon tuottaja Hanna Muukka Pellervo/Matti Ketola

Vuonna 2026 naisten osuus osuuskuntien edustajistojen jäsenistä on 52,7 prosenttia, mikä on 4,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2024.

Osuustoimintayrityksissä naisten osuus toimitusjohtajista nousi tänä vuonna 19 prosenttiin ja hallituksen puheenjohtajissa 18 prosenttiin.

– Osuustoimintayritysten hallinnossa naiset ovat näkyvästi mukana. Myönteistä on se, että naisten osuus on kasvanut sekä hallituksissa että toimitusjohtajina, sanoo Pellervon tuottaja Hanna Muukka.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta Muukka näkee, että toimialojen välillä on suuria eroja ja naisten osuus johdosta on edelleen pieni.   

Suurin osuus naisjohtajia on osuuspankeissa, joissa toimitusjohtajista 25 prosenttia on naisia. Tuottajaosuustoiminnassa osuus on 17 prosenttia, keskinäisissä vakuutusyhtiöissä 13 prosenttia ja S-ryhmän alueosuuskaupoissa sekä SOK:ssa 10 prosenttia.

Osuustoimintalehden selvityksessä tarkasteltiin yhteensä 134 osuustoimintayrityksen ja keskinäisen yhtiön hallinnon ja johdon sukupuolijakaumaa. Vertailu perustuu vuoden 2026 tietoihin, joita verrattiin vuoden 2024 tilanteeseen.

OSUUSKUNTAYRITYKSET

Naisia 2026

Muutos 2024–2026

Edustajisto

52,7 %

+4,3 %-yks.

Hallintoneuvosto

43,4 %

+0,8 %-yks.

Hallitusten puheenjohtaja

17,9 %

+3,4 %-yks.

Toimitus- ja pääjohtaja

19,4 %

+1,9 %-yks.
 EDUSTAJISTO (naisten osuus) 2026 (%) Muutos 2024-2026, %
Tuottajaosuustoiminta (24 yritystä) 26,1 % -0,4 %
Keskinäiset vakuutusyhtiöt (23 yhtiötä) * *(ei edustajistoa)
SOK ja alueosuuskaupat (20 yritystä) 59,2 % +0,8 %
Osuuspankit (67 pankkia) 51,3 % +12,1 %
YHTEENSÄ (134) 52,7 % +4,3 %

TOIMITUS/PÄÄJOHTAJA (naisten osuus) 2026 (%) Muutos 2024-2026, %
Tuottajaosuustoiminta (24 yritystä) 16,7 % +3,6 %
Keskinäiset vakuutusyhtiöt (23 yhtiötä) 13,0 % +8,6 %
SOK ja alueosuuskaupat (20 yritystä) 10,0 % +10,0 %
Osuuspankit (67 pankkia) 25,4 % -3,3 %
YHTEENSÄ (134) 19,4 % +1,9 %

Vuosikirjaan kootiin myös tiedot naisen osuudet 134 osuustoimintayrityksen hallintoneuvostoissa ja hallituksissa. 

Hallintoneuvostossa naisia, % Hn pj nainen, % Hallituksessa naisia, % Hallituksen pj nainen, %
  2026 (%) Muutos 2024-2026, % 2026 (%) Muutos 2024-2026, % 2026 (%) Muutos 2024-2026, % 2026 (%) Muutos 2024-2026, %
Tuottajaosuustoiminta (24 yritystä) 18,9 % +1,6 % 8,3 % -1,7 % 18,9 % +1,5 % 8,3 % -0,4 %
Keskinäiset vakuutusyhtiöt (23 yhtiötä) 39,3 % +1,4 % 22,7 % -0,1 % 46,4 % +5,1 % 21,7 % +8,6 %
SOK ja alueosuuskaupat (20 yritystä) 52,0 % +0,6 % 30,0 % 0,0 % 32,7 % +0,8 % 10,0 % +10,0 %
Osuuspankit (67 pankkia) 46,9 % +0,3 % 18,2 % -7,6 % 43,4 % +2,1 % 22,4 % +1,1 %
YHTEENSÄ (134) 43,4 % +0,8 % 20,0 % -4,4 % 37,8 % +2,3 % 17,9 % +3,4 %k

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Pellervon tuottaja Hanna Muukka
Pellervon tuottaja Hanna Muukka
Pellervo/Matti Ketola
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