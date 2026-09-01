Naiset enemmistönä osuustoimintayritysten edustajistoissa
10.9.2026 11:05:59 EEST | Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry | Tiedote
Naiset ovat vahvasti mukana osuustoimintayritysten päätöksenteossa Suomessa. Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon Osuustoimintalehden selvityksen mukaan naisia on nyt enemmistö osuustoimintayritysten edustajistoissa.
Vuonna 2026 naisten osuus osuuskuntien edustajistojen jäsenistä on 52,7 prosenttia, mikä on 4,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2024.
Osuustoimintayrityksissä naisten osuus toimitusjohtajista nousi tänä vuonna 19 prosenttiin ja hallituksen puheenjohtajissa 18 prosenttiin.
– Osuustoimintayritysten hallinnossa naiset ovat näkyvästi mukana. Myönteistä on se, että naisten osuus on kasvanut sekä hallituksissa että toimitusjohtajina, sanoo Pellervon tuottaja Hanna Muukka.
Positiivisesta kehityksestä huolimatta Muukka näkee, että toimialojen välillä on suuria eroja ja naisten osuus johdosta on edelleen pieni.
Suurin osuus naisjohtajia on osuuspankeissa, joissa toimitusjohtajista 25 prosenttia on naisia. Tuottajaosuustoiminnassa osuus on 17 prosenttia, keskinäisissä vakuutusyhtiöissä 13 prosenttia ja S-ryhmän alueosuuskaupoissa sekä SOK:ssa 10 prosenttia.
Osuustoimintalehden selvityksessä tarkasteltiin yhteensä 134 osuustoimintayrityksen ja keskinäisen yhtiön hallinnon ja johdon sukupuolijakaumaa. Vertailu perustuu vuoden 2026 tietoihin, joita verrattiin vuoden 2024 tilanteeseen.
|OSUUSKUNTAYRITYKSET
|
Naisia 2026
|
Muutos 2024–2026
|
Edustajisto
|
52,7 %
|
+4,3 %-yks.
|
Hallintoneuvosto
|
43,4 %
|
+0,8 %-yks.
|
Hallitusten puheenjohtaja
|
17,9 %
|
+3,4 %-yks.
|
Toimitus- ja pääjohtaja
|
19,4 %
|
+1,9 %-yks.
|EDUSTAJISTO (naisten osuus)
|2026 (%)
|Muutos 2024-2026, %
|Tuottajaosuustoiminta (24 yritystä)
|26,1 %
|-0,4 %
|Keskinäiset vakuutusyhtiöt (23 yhtiötä)
|*
|*(ei edustajistoa)
|SOK ja alueosuuskaupat (20 yritystä)
|59,2 %
|+0,8 %
|Osuuspankit (67 pankkia)
|51,3 %
|+12,1 %
|YHTEENSÄ (134)
|52,7 %
|+4,3 %
|TOIMITUS/PÄÄJOHTAJA (naisten osuus)
|2026 (%)
|Muutos 2024-2026, %
|Tuottajaosuustoiminta (24 yritystä)
|16,7 %
|+3,6 %
|Keskinäiset vakuutusyhtiöt (23 yhtiötä)
|13,0 %
|+8,6 %
|SOK ja alueosuuskaupat (20 yritystä)
|10,0 %
|+10,0 %
|Osuuspankit (67 pankkia)
|25,4 %
|-3,3 %
|YHTEENSÄ (134)
|19,4 %
|+1,9 %
Vuosikirjaan kootiin myös tiedot naisen osuudet 134 osuustoimintayrityksen hallintoneuvostoissa ja hallituksissa.
|Hallintoneuvostossa naisia, %
|Hn pj nainen, %
|Hallituksessa naisia, %
|Hallituksen pj nainen, %
|2026 (%)
|Muutos 2024-2026, %
|2026 (%)
|Muutos 2024-2026, %
|2026 (%)
|Muutos 2024-2026, %
|2026 (%)
|Muutos 2024-2026, %
|Tuottajaosuustoiminta (24 yritystä)
|18,9 %
|+1,6 %
|8,3 %
|-1,7 %
|18,9 %
|+1,5 %
|8,3 %
|-0,4 %
|Keskinäiset vakuutusyhtiöt (23 yhtiötä)
|39,3 %
|+1,4 %
|22,7 %
|-0,1 %
|46,4 %
|+5,1 %
|21,7 %
|+8,6 %
|SOK ja alueosuuskaupat (20 yritystä)
|52,0 %
|+0,6 %
|30,0 %
|0,0 %
|32,7 %
|+0,8 %
|10,0 %
|+10,0 %
|Osuuspankit (67 pankkia)
|46,9 %
|+0,3 %
|18,2 %
|-7,6 %
|43,4 %
|+2,1 %
|22,4 %
|+1,1 %
|YHTEENSÄ (134)
|43,4 %
|+0,8 %
|20,0 %
|-4,4 %
|37,8 %
|+2,3 %
|17,9 %
|+3,4 %k
Yhteyshenkilöt
Hanna MuukkaTuottajaOsuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ryPuh:040 176 9998hanna.muukka@pellervo.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry
Osuuskunnat maksoivat omistajilleen yli 1,3 miljardia euroa1.9.2026 11:03:13 EEST | Tiedote
Osuustoimintayritysten maksamat palautukset jäsenilleen eli omistajilleen ovat nousseet vuodesta 2021 lähtien joka vuosi, eikä 2025 ei ollut poikkeus. Palautusten yhteismäärä nousi jälleen kaikkien aikojen ennätykseen, jo lähes 1,33 miljardiin euroon. Osuuskuntien osuus palautuksista oli miljardin verran ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden jatkuvasti kasvava osuus yli 300 miljoonaa euroa.
Kansainvälistä osuustoimintapäivää vietetään lauantaina – osuustoiminta vahvistaa rauhaa arjessa3.7.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
YK:n kansainvälistä osuustoimintapäivää vietetään lauantaina 4. heinäkuuta 2026. Tämän vuoden teema on rauha.
Osuuskunnat tarjoavat yli 24 000 kesätyöpaikkaa15.6.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
Suurimmat osuustoimintayritykset työllistävät tänä kesänä Suomessa yhteensä yli 24 000 kesätyöntekijää. Määrä on pysynyt edellisvuosien korkealla tasolla.
Satu Pentikäinen Pellervon uudeksi lakijohtajaksi10.6.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Pellervon uudeksi lakijohtajaksi on valittu OTM Satu Pentikäinen. Hän aloittaa tehtävässään 1.9.2026.
Osuustoimintaosaaminen nousee rekrytoinneissa kilpailueduksi23.4.2026 10:25:34 EEST | Tiedote
Osuustoimintayritykset etsivät yhä useammin työntekijöitä, joilla on ymmärrystä osuustoiminnallisesta yritysmuodosta. Satakunnan Osuuskauppa ja LähiTapiola Pohjanmaa pilotoivat käytäntöjä, joissa hakijan osuustoimintaosaaminen nähdään rekrytoinnissa selkeänä etuna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme