MUISTUTUSKUTSU: Ilmoittaudu Immu Fight Nightin mediapunnitukseen pe 11.9. klo 18
10.9.2026 10:37:26 EEST | Nelonen Media | Tiedote
Immu Fight Night valtaa Helsingin jäähallin lauantaina. Tapahtuma on lisäksi katsottavissa Ruutu+ Urheilu -tilauksella.
Median edustajat ovat tervetulleita Immu Fight Nightin ottelijoiden mediapunnitukseen Helsingin jäähalliin perjantaina 11.9. klo 18-19.30. Tilaisuudessa ottelijat kohtaavat toisensa ennen lauantain H-hetkeä.
Ilmoittaudu mediapunnitukseen: antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Aika ja paikka:
Pe 11.9. klo 18-19.30
Helsingin jäähalli, Nordenskiöldinkatu 11-13, 00250 Helsinki
Otteluparien kuvat löydät täältä.
Immu Fight Nightin ottelut:
Immu Ilmén vs. Jere Karalahti
Cage Boxing
Immu Ilménin oli tarkoitus jättää nyrkkeilyhanskat Nordikselle jo viime keväänä. Jere Karalahden heinäkuun lopussa heittämä haaste muutti kuitenkin suunnitelmat – nyrkkiä lyödään suun päälle vielä viimeistä kertaa.
Martina Aitolehti vs. Nanna Karalahti
Cage Boxing
Martina Aitolehti odottaa otteluiltaa innolla. Hän kokee suuriksi vahvuuksikseen paineensietokyvyn, kovan kuntonsa ja kilpailunhalunsa. Myös Nanna Karalahti on aloittanut valmistautumisen kamppailu-urheiluiltaan ja otteluun ja aikoo tehdä kaikkensa voittaakseen vastustajansa.
Rami Hietaniemi vs. Mika Kuronen
Karate Combat
Yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä painijoista, Rami Hietaniemi, kohtaa pitkän linjan painijan, ammattilaisvapaaottelijan ja promoottorin Mika Kurosen IFN:ssä 12.9. Helsingin Jäähallissa.
Molemmilla on takanaan pitkä ura painimolskilla, mutta tällä kertaa otellaan karate combatin säännöin.
Henri Lintula vs. Akseli Kaasalainen
Pro MMA
Henri Lintulaa ei ole totuttu näkemään suomalaisia vastaan. Nyt sellainen kohtaaminen kuitenkin toteutuu – ja vastassa on vieläpä raskaan sarjan jättiläinen! Vastaan astelee Akseli Kaasalainen – kolminkertainen vapaaottelun Suomen mestari, Pohjoismaiden mestari sekä No-Gi Euroopan mestari.
Keni Aliu vs. Uku Jürjendal
Cage Boxing
Suomen ja Viron välinen kohtaaminen ei juuri tästä kovene! oisessa kulmassa seisoo Keni Aliu, hallitseva ammattinyrkkeilyn Suomen mestari, joka on rakentanut vakuuttavan ammattilaisrekordin 9–1, joista 5 voittoa tyrmäyksellä. Vastaan asettuu Viron raskaan sarjan huippunimi Uku Jürjendal. Glory-kehistä tuttu virolainen on otellut maailman kovimpia vastaan ja nousi kansainväliseen tietoisuuteen tyrmättyään legendaarisen Badr Harin. Viimeisimmässä nyrkkeilyottelussaan Jürjendal nappasi vakuuttavan tyrmäysvoiton, eikä hän ole tulossa Helsinkiin perääntymään.
Pok Biil vs. Krasti Björkskog
Pro Muay Thai Bout
Pok Biil ja Krasti Björkskog ovat kohdanneet toisena kolmesti aikaisemmin. Tähän mennessä Pok on voittanut joka kerta. Nyt kaksikko kohtaa toisensa kuuden vuoden jälkeen.
Imran Mohammedi vs. Mihkel Lillepruun ja Atte Kähäri vs. Tuukka Iivari
KI - 4 Man Tournament
Helsingin jäähallissa nähdään armoton neljän miehen K1-ammattilaisturnaus. Kaksi ottelua samana iltana – vain yksi kruunataan turnauksen voittajaksi.
Joni Vesa ja Arlex Blomqvist
MMA Bout
Kaksi tuoretta Suomen mestaria kohtaa toisensa IFN-häkissä, kun Joni Vesa ja Arlex Blomqvist iskevät yhteen. Vesa voitti tänä vuonna vapaaottelun 74,8 kg:n sarjan Suomen mestaruuden, kun taas Blomqvist nappasi 79,4 kg:n sarjan Suomen mestaruuden. Ottelu on sovittu keskelle, niin sanottuun vanhaan vapaaottelun 77,1 kg:n painoluokkaan, jossa luvassa on varmasti vauhdikas ja tasainen kamppailu.
Salar Sharifi vs. Jonne Kahman
Kickboxing
U23-thainyrkkeilyn Euroopan mestari ja moninkertainen Suomen mestari Salar Sharifi saa vastaansa kuusinkertaisen potkunyrkkeilyn Suomen mestarin Jonne Kahman. Luvassa on todellinen herkkupala kamppailu-urheilun ystäville. Molemmat pääsevät ottelemaan omassa painoluokassaan, joten kaikki on valmista vauhdikkaaseen ilotulitukseen!
Juho Suvanto vs. Mikko Vuorikoski
MMA Bout
Kaksi Suomen kärkinimeä kohtaa toisensa IFN-häkissä, kun Juho Suvanto ja Mikko Vuorikoski iskevät yhteen. Suvanto on hallitseva vapaaottelun Euroopan mestari. Vuorikoski puolestaan saapuu otteluun pari painoluokkaa ylempää Suomen mestarina. Kaksi kotimaisen vapaaottelun huippunimeä kohtaa ottelussa, jossa luvassa on vauhdikas ja korkeatasoinen kamppailu.
Veeti Liimatainen vs. Andero Birnbaum
Muya Thai
Veeti Liimatainen ja Andero Birnbaum. Kaksi Suomen mestaria. Kaksi thainyrkkeilyn huippulupausta. Luvassa on vauhdikas ja tekninen ammattilaisthainyrkkeilyottelu, jossa kumpikaan ei aio ottaa askeltakaan taaksepäin. Tämä ottelu on takuuvarmaa viihdettä!
Victor Kasurisen vs. Murtadha Khlaifawin
MMA Bout
Vuoden 2025 vapaaottelun SM-kisojen finaalin uusinta nähdään nyt Helsingin jäähallissa! SM-finaalissa Murtadha Khlaifawin oli vahvempi ja vei Suomen mestaruuden nimiinsä. Sen jälkeen kaksikon välillä on nähty sanailua puolin ja toisin. Nyt on aika tasata tilit!
Miro Honkanen vs. Komar Daran
Pro MMA
Monien papereissa Miro Honkanen on tällä hetkellä Suomen -65,8 kg:n painoluokan ykkösottelija. Amatööriurallaan hän voitti U21-vapaaottelun MM-pronssia sekä juhli kolmea Suomen mestaruutta ennen vakuuttavaa siirtymistään ammattilaisiin. Monipuolisena ottelijana Honkanen on vaarallinen niin pystyssä kuin matossakin. Komar Dara on puolestaan pitkän nyrkkeilytaustan omaava räjähtävä ottelija, joka on valmis katkaisemaan Honkasen voittoputken. Viime ottelussaan hän kävi tasokkaan myllyn Theo Kolehmaista vastaan ja osoitti kuuluvansa kotimaan kovimpien ottelijoiden joukkoon.
Mirjam Hänninen vs. Erika Kaipainen
Muay Thai
Kaksi kovaa myllyä. Nyt on vuorossa kolmas kohtaaminen. Mirjam Hänninen ja Erika Kaipainen kohtaavat toisensa jälleen, mutta tällä kertaa ensimmäistä kertaa ammattilaissäännöin IFN:n kirkkaissa valoissa Helsingin jäähallissa.
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Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
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Nelonen Media
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