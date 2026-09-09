Kokoomuksen Kopra: Talous kasvaa, Suomi kerää investointeja ja työpaikat seuraavat – vieläkö halutaan suunnanmuutos?

– Tulostaulu ei valehtele. Google tekee tänne historiansa suurimman yksittäisen investoinnin Euroopassa. Suomen talous kasvaa ja teollisuuteen sataa tilauksia. Kokoomuksen linja työn, yrittämisen, investointien ja puhtaan energian edellytysten vahvistamiseksi tuottaa tulosta, Kopra sanoo.

Googlen 13 miljardin euron investointi digitaaliseen infrastruktuuriin ja puhtaaseen energiaan on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Yhtiön mukaan investointi tukee rakennusvaiheessa yli 37 000 työpaikkaa ja valmistuttuaan tuhansia pysyviä työpaikkoja.

Samaan aikaan Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Bruttokansantuote kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja alkuvuodelta kasvua on kertynyt jo 1,8 prosenttia. Kasvua vetivät vienti ja yksityiset investoinnit. Myös teollisuuden tilauskehitys on ollut vahvaa ja uusien tilausten arvo oli heinäkuussa 67,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

– Kokoomuksen resepti ei ole ollut odottaa kasvua, vaan tehdä sille tilaa. Työmarkkinoita on uudistettu, työnteon ja yrittämisen kannusteita vahvistettu ja investointiympäristöä parannettu. Vasemmisto on vastustanut näitä uudistuksia verisesti yksi toisensa jälkeen. Nyt Antti Lindtman vaatii edelleen hallitukselta ”aitoja keinoja”. Mitä ne keinot mahtavat olla, jos investoinnit, kasvu ja uudet työpaikat eivät kelpaa tuloksiksi? Kopra kysyy

Kopra korostaa, että talouskasvu on vasta lähtölaukaus. Seuraavaksi kasvun pitää näkyä yhä selvemmin suomalaisten arjessa työpaikkoina ja vahvistuvana ostovoimana.

– Nyt on perusteltua odottaa myös työmarkkinoilta käännettä parempaan. Olemme koko ajan sanoneet, etteivät kestävät työpaikat synny valtion määräyksellä vaan yrityksiin kasvun ja investointien seurauksena. Ensin tulevat tilaukset ja investoinnit, sitten työpaikat. Nyt ensimmäiset palaset ovat paikallaan, Kopra sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan työllisyyden käänne kasvuun on jo käynnissä, vaikka se tapahtuu hitaasti. Työllisyyden ennustetaan vahvistuvan selvemmin ensi vuonna.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kirjoitti Maaseudun Tulevaisuudessa 9. syyskuuta, että suomalaiset ansaitsevat rehellisen tiedon siitä, mihin suuntaan maata ollaan viemässä. Kopra sanoo olevansa tästä samaa mieltä.

– Meidän valitsemamme suunnan voi lukea talousluvuista ja investointiuutisista. Talous kasvaa. Yritykset investoivat. Maailman suurimpiin teknologiayhtiöihin kuuluva Google valitsee Suomen 13 miljardin euron investointinsa kohteeksi. SDP on koko vaalikauden vaatinut suunnanmuutosta. Kysyn nyt: vieläkö sitä todella halutaan – ja mihin suuntaan Suomi pitäisi kääntää, 10 vuotta taaksepäinkö? Kopra kysyy.

Kopran mukaan SDP:n tähänastiset talousavaukset antavat suunnasta huolestuttavan kuvan.

– Jos suunnanmuutoksella tarkoitetaan takaisin korkeampaan työn, yrittämisen ja kuluttamisen verotukseen, SDP on kyllä kertonut keinonsa. Lindtman on jo esittänyt viidessä vuodessa noin viisi miljardia euroa keräävää puolustusveropakettia, jossa nostettaisiin arvonlisäveroa, pääomatuloveroa ja suurituloisten työn verotusta. Sillä reseptillä suunta todella saadaan käännettyä takaisin ja entistä syvemmälle taantumaan.

– Suomi tarvitsee nyt ennen kaikkea malttia pitää kiinni kasvua tukevasta linjasta. Lisää investointeja, lisää yrityksiä, enemmän työtä ja vahvempi julkinen talous. Kun vuosien vaikeuksien jälkeen kasvu on vihdoin käynnistynyt, viimeinen asia mitä Suomi tarvitsee on suunnanmuutos takaisin veronkiristysten ja heikomman kilpailukyvyn tielle, Kopra päättää.