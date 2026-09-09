Kokoomuksen Kopra: Talous kasvaa, Suomi kerää investointeja ja työpaikat seuraavat – vieläkö halutaan suunnanmuutos?
10.9.2026 10:57:07 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kysyy Antti Lindtmanilta, mihin suuntaan Suomen taloutta pitäisi nyt kääntää, kun talous kasvaa, tilauskirjat täyttyvät ja Google ilmoitti historiallisesta 13 miljardin euron investoinnista Suomeen.
– Tulostaulu ei valehtele. Google tekee tänne historiansa suurimman yksittäisen investoinnin Euroopassa. Suomen talous kasvaa ja teollisuuteen sataa tilauksia. Kokoomuksen linja työn, yrittämisen, investointien ja puhtaan energian edellytysten vahvistamiseksi tuottaa tulosta, Kopra sanoo.
Googlen 13 miljardin euron investointi digitaaliseen infrastruktuuriin ja puhtaaseen energiaan on yhtiön suurin yksittäinen investointi Euroopassa. Yhtiön mukaan investointi tukee rakennusvaiheessa yli 37 000 työpaikkaa ja valmistuttuaan tuhansia pysyviä työpaikkoja.
Samaan aikaan Suomen talous on kääntynyt kasvuun. Bruttokansantuote kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja alkuvuodelta kasvua on kertynyt jo 1,8 prosenttia. Kasvua vetivät vienti ja yksityiset investoinnit. Myös teollisuuden tilauskehitys on ollut vahvaa ja uusien tilausten arvo oli heinäkuussa 67,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.
– Kokoomuksen resepti ei ole ollut odottaa kasvua, vaan tehdä sille tilaa. Työmarkkinoita on uudistettu, työnteon ja yrittämisen kannusteita vahvistettu ja investointiympäristöä parannettu. Vasemmisto on vastustanut näitä uudistuksia verisesti yksi toisensa jälkeen. Nyt Antti Lindtman vaatii edelleen hallitukselta ”aitoja keinoja”. Mitä ne keinot mahtavat olla, jos investoinnit, kasvu ja uudet työpaikat eivät kelpaa tuloksiksi? Kopra kysyy
Kopra korostaa, että talouskasvu on vasta lähtölaukaus. Seuraavaksi kasvun pitää näkyä yhä selvemmin suomalaisten arjessa työpaikkoina ja vahvistuvana ostovoimana.
– Nyt on perusteltua odottaa myös työmarkkinoilta käännettä parempaan. Olemme koko ajan sanoneet, etteivät kestävät työpaikat synny valtion määräyksellä vaan yrityksiin kasvun ja investointien seurauksena. Ensin tulevat tilaukset ja investoinnit, sitten työpaikat. Nyt ensimmäiset palaset ovat paikallaan, Kopra sanoo.
Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan työllisyyden käänne kasvuun on jo käynnissä, vaikka se tapahtuu hitaasti. Työllisyyden ennustetaan vahvistuvan selvemmin ensi vuonna.
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kirjoitti Maaseudun Tulevaisuudessa 9. syyskuuta, että suomalaiset ansaitsevat rehellisen tiedon siitä, mihin suuntaan maata ollaan viemässä. Kopra sanoo olevansa tästä samaa mieltä.
– Meidän valitsemamme suunnan voi lukea talousluvuista ja investointiuutisista. Talous kasvaa. Yritykset investoivat. Maailman suurimpiin teknologiayhtiöihin kuuluva Google valitsee Suomen 13 miljardin euron investointinsa kohteeksi. SDP on koko vaalikauden vaatinut suunnanmuutosta. Kysyn nyt: vieläkö sitä todella halutaan – ja mihin suuntaan Suomi pitäisi kääntää, 10 vuotta taaksepäinkö? Kopra kysyy.
Kopran mukaan SDP:n tähänastiset talousavaukset antavat suunnasta huolestuttavan kuvan.
– Jos suunnanmuutoksella tarkoitetaan takaisin korkeampaan työn, yrittämisen ja kuluttamisen verotukseen, SDP on kyllä kertonut keinonsa. Lindtman on jo esittänyt viidessä vuodessa noin viisi miljardia euroa keräävää puolustusveropakettia, jossa nostettaisiin arvonlisäveroa, pääomatuloveroa ja suurituloisten työn verotusta. Sillä reseptillä suunta todella saadaan käännettyä takaisin ja entistä syvemmälle taantumaan.
– Suomi tarvitsee nyt ennen kaikkea malttia pitää kiinni kasvua tukevasta linjasta. Lisää investointeja, lisää yrityksiä, enemmän työtä ja vahvempi julkinen talous. Kun vuosien vaikeuksien jälkeen kasvu on vihdoin käynnistynyt, viimeinen asia mitä Suomi tarvitsee on suunnanmuutos takaisin veronkiristysten ja heikomman kilpailukyvyn tielle, Kopra päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen lääkärikansanedustajat: Esteettisten hoitojen sääntelyä ei voi enää lykätä9.9.2026 19:05:23 EEST | Tiedote
Kokoomuksen lääkärikansanedustajat Maaret Castrén, Oskari Valtola ja Ville Väyrynen vaativat esteettisten hoitojen sääntelyn vahvistamista. Kolmikko odottaa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta selkeää aikataulua sille, miten hallitusohjelmaan kirjattu selvitys johtaa konkreettisiin toimiin potilasturvallisuuden parantamiseksi.
Kokoomuksen Paasi: 13 miljardia euroa Suomeen on poikkeuksellisen kova luottamuslause9.9.2026 11:07:44 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi pitää Googlen 13 miljardin euron investointia poikkeuksellisen suurena uutisena Suomen taloudelle. Google arvioi investoinnin työllistävän rakennusvaiheessa kaikkiaan noin 37 000 ihmistä ja datakeskusten valmistuttua suoraan ja välillisesti noin 7 000 ihmistä. Paasin mukaan erityisen tärkeää on, että valtavan sähkönkulutuksen rinnalla Google sitoutuu myös energian saatavuuden vahvistamiseen.
Kokoomuksen Limnell: Droonivahinkojen korvauslinjaus vahvistaa suomalaisten turvallisuutta8.9.2026 17:00:00 EEST | Tiedote
Kansanedustaja, sotatieteiden tohtori ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell pitää talouspoliittisen ministerivaliokunnan tänään tekemää linjausta droonivahinkojen korvaamisesta tärkeänä päätöksenä suomalaisten turvallisuuden ja yhteiskunnan kriisinkestävyyden kannalta.
Kokoomuksen Partanen: Lasten someikärajat on toteutettava – ”Nyt tarvitaan iso muutos”8.9.2026 16:17:42 EEST | Tiedote
Tuoreet Pisa-tulokset ovat sosiaaliturvaministeri ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partasen mukaan hälytysmerkki. Suomalaisten koululaisten sinnikkyys oli vertailumaiden heikointa. Partasen mukaan lasten keskittymiskyvystä käydään nyt epäreilua kilpailua sosiaalisen median algoritmeja vastaan. Kokoomus haluaa alle 15-vuotiaille toimivat someikärajat.
Kokoomuksen Vuornos vaatii loppua villiintyneelle pistoshoitobisnekselle8.9.2026 16:07:54 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos vaatii esteettisten kirurgisten hoitojen sekä täyteainepistosten ja muiden ei-lääkkeellisten pistoshoitojen sääntelyä kiristettäväksi pikimmiten. Niin sanottujen pistoshoitojen suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vuornoksen mukaan sääntelyn puute mahdollistaa sen, että kouluttamattomat henkilöt antavat Suomessa hoitoja, joihin liittyy vakavia terveysriskejä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme