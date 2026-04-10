M-Filesin entinen CTO Matti Koljonen Virnex Groupin Chief Product Officeriksi

Koljonen siirtyy Virnexille M-Filesiltä, jossa hän toimi CTO:na ja vastasi muun muassa teknologiastrategiasta, AI-transformaatiosta, noin 250 hengen kansainvälisestä engineering-organisaatiosta sekä SaaS-palvelujen tuotantoympäristöistä. Sitä ennen hän on työskennellyt CGI:n pilvitransformaatiotehtävien parissa sekä arkkitehtirooleissa useammassa eri yrityksessä.

Koljosella on runsaasti kokemusta siitä, kuinka teknologiaratkaisut viedään tuotantoon suuressa mittakaavassa. Tämä tulee olemaan hänen ydintehtäviään myös Virnexillä, jossa on määrätietoisesti rakennettu uutta AI-liiketoimintaa.

– Tekoälyhankkeiden suurin haaste ei ole ideoiden puute, vaan eteneminen tuotantoon. Matti on vienyt suuria järjestelmiä tuotantoon aiemmin, ja hänen kokemuksensa teknologiasta, tekoälystä, kansainvälisestä tuotekehityksestä ja liiketoiminnan kehittämisestä tukee suoraan Virnexin strategista kehityssuuntaa ja kasvutavoitteita, sanoo Virnex Groupin toimitusjohtaja Jarkko Multanen.





Tutkimuksesta tuotteiksi ja kansainväliseksi liiketoiminnaksi

Koljonen tekee parhaillaan väitöskirjaa LUT-yliopistossa aiheenaan tekoälyvetoinen transformaatio strategisen johtamisen näkökulmasta. Koljosen väitöstutkimus luo samalla suoran yhteyden LUT-yliopiston tutkimuksen ja hänen Virnexillä tekemänsä tuotekehitystyön välille.

Virnex ja LUT-yliopisto perustivat keväällä 2026 Lahteen AI Research Centerin eli AIRCin. LUT tuo yhteistyöhön tutkimusosaamisen, Virnex vastaa ratkaisujen viemisestä käytäntöön ja tuotantoon.

Virnex on myös vahvistanut AI-tarjoomaansa tuomalla markkinoille oman VAID AI-alustansa. VAID eli Virnex AI Delivery Platform on Virnexin kehittämä alusta liiketoimintajärjestelmien AI-natiiviin kehittämiseen.

Koljonen vastaa VAID-alustan kehityksestä sekä AIRC:ssa syntyvien innovaatioiden tuotteistamisesta ja kaupallistamisesta.

– Virnexillä minua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus yhdistää teknologia, tutkimus, strategia ja liiketoiminta samaan tekemiseen. AIRCin kautta meillä on suora yhteys tutkimukseen ja VAIDin kautta mahdollisuus viedä oppeja konkreettisiksi tuotteiksi ja asiakkaiden käyttöön. Tavoitteena on rakentaa ratkaisuja, joilla tekoäly tulee aidosti osaksi yritysten keskeisiä prosesseja ja liiketoimintaa, Koljonen sanoo.