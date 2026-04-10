M-Filesin entinen CTO Matti Koljonen Virnex Groupin Chief Product Officeriksi
10.9.2026 11:11:30 EEST | Virnex Group Oy | Tiedote
Virnex Group on nimittänyt Matti Koljosen Chief Product Officeriksi 7.9.2026 alkaen. Koljonen vastaa Virnexin tuoteliiketoiminnan kehittämisestä ja kansainvälistymisestä sekä erityisesti VAID AI-alustan kehityksestä ja Virnexin ja LUT-yliopiston AI Research Centerissä syntyvien innovaatioiden tuotteistamisesta ja kaupallistamisesta. Nimitys tukee Virnexin kasvua ja vahvistaa yhtiön panostuksia AI-natiiveihin liiketoimintaratkaisuihin.
Koljonen siirtyy Virnexille M-Filesiltä, jossa hän toimi CTO:na ja vastasi muun muassa teknologiastrategiasta, AI-transformaatiosta, noin 250 hengen kansainvälisestä engineering-organisaatiosta sekä SaaS-palvelujen tuotantoympäristöistä. Sitä ennen hän on työskennellyt CGI:n pilvitransformaatiotehtävien parissa sekä arkkitehtirooleissa useammassa eri yrityksessä.
Koljosella on runsaasti kokemusta siitä, kuinka teknologiaratkaisut viedään tuotantoon suuressa mittakaavassa. Tämä tulee olemaan hänen ydintehtäviään myös Virnexillä, jossa on määrätietoisesti rakennettu uutta AI-liiketoimintaa.
– Tekoälyhankkeiden suurin haaste ei ole ideoiden puute, vaan eteneminen tuotantoon. Matti on vienyt suuria järjestelmiä tuotantoon aiemmin, ja hänen kokemuksensa teknologiasta, tekoälystä, kansainvälisestä tuotekehityksestä ja liiketoiminnan kehittämisestä tukee suoraan Virnexin strategista kehityssuuntaa ja kasvutavoitteita, sanoo Virnex Groupin toimitusjohtaja Jarkko Multanen.
Tutkimuksesta tuotteiksi ja kansainväliseksi liiketoiminnaksi
Koljonen tekee parhaillaan väitöskirjaa LUT-yliopistossa aiheenaan tekoälyvetoinen transformaatio strategisen johtamisen näkökulmasta. Koljosen väitöstutkimus luo samalla suoran yhteyden LUT-yliopiston tutkimuksen ja hänen Virnexillä tekemänsä tuotekehitystyön välille.
Virnex ja LUT-yliopisto perustivat keväällä 2026 Lahteen AI Research Centerin eli AIRCin. LUT tuo yhteistyöhön tutkimusosaamisen, Virnex vastaa ratkaisujen viemisestä käytäntöön ja tuotantoon.
Virnex on myös vahvistanut AI-tarjoomaansa tuomalla markkinoille oman VAID AI-alustansa. VAID eli Virnex AI Delivery Platform on Virnexin kehittämä alusta liiketoimintajärjestelmien AI-natiiviin kehittämiseen.
Koljonen vastaa VAID-alustan kehityksestä sekä AIRC:ssa syntyvien innovaatioiden tuotteistamisesta ja kaupallistamisesta.
– Virnexillä minua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus yhdistää teknologia, tutkimus, strategia ja liiketoiminta samaan tekemiseen. AIRCin kautta meillä on suora yhteys tutkimukseen ja VAIDin kautta mahdollisuus viedä oppeja konkreettisiksi tuotteiksi ja asiakkaiden käyttöön. Tavoitteena on rakentaa ratkaisuja, joilla tekoäly tulee aidosti osaksi yritysten keskeisiä prosesseja ja liiketoimintaa, Koljonen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarkko MultanenCEO, CROVirnex Group OyPuh:+358 40 764 3274jarkko.multanen@virnex.fi
Matti KoljonenVirnex Group OyPuh:+358 40 753 8287matti.koljonen@virnex.fi
Linkit
Virnex Group
Virnex on suomalainen digitalisaatioon ja tekoälyyn keskittyvä teknologiayhtiö, joka auttaa organisaatioita kehittämään liiketoimintaansa dataan perustuen. Yhtiön palveluihin kuuluvat muun muassa data-alustat, AI-ratkaisut, integraatiot sekä digitaaliset verkkopalvelut. Virnex on perustettu vuonna 2019, ja sen taustalla on yli 30 vuoden kokemus vaativista kansainvälisistä IT-, data- ja ohjelmistohankkeista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Virnex Group Oy
Lahtelainen Virnex Group ja LUT-yliopisto käynnistävät kansainvälisiin AI-hankkeisiin tähtäävän tutkimuskeskuksen10.4.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Lahtelainen teknologiayhtiö Virnex Group ja LUT-yliopisto ovat perustaneet Lahteen uuden tekoälytutkimuksen osaamiskeskuksen, AI Research Centerin (AIRC). Keskuksen tavoitteena on vauhdittaa tekoälyn hyödyntämistä yrityksissä ja siirtää ratkaisuja pilotointivaiheesta tuotantoon.
Lahtelainen IT-talo osti menestyvän markkinointitoimiston ja vastuullisuuskonsulttiyrityksen: ”Tulevaisuuden liiketoiminta tehdään tekoälyn, digin, markkinoinnin ja kestävien valintojen ehdoilla”10.8.2023 08:00:00 EEST | Uutinen
Lahdessa ja Espoon Keilaniemessä toimiva ohjelmistoyritys Virnex Group teki elokuun alussa yrityskaupat lahtelaisesta Oakhill Groupista. Kaupan mukana siirtyivät niin työntekijät kuin liiketoiminnat kolmesta eri yrityksestä: kestävään markkinointiin erikoistuneesta Oakhill Oy:sta, vastuullisuusohjelmiin erikoistuneesta Think Furtherista ja verkkopalveluihin erikoistuneesta Tammi Digitalista. Uuden Virnex Groupin yhteenlaskettu liikevaihto on noin 12,5 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on yli sata.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme