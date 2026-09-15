Tätä ei pakastepizzassa ole ennen nähty – Pizza Backenin sesonkipizza yhdistää raskitaikinan ja kantarellit

Turkulaisen, pakastettua ravintolatasoista pizzaa valmistavan Pizza Backenin syksyn uutuuspizzan pääraaka-aine on yksi suomalaisten rakastetuimmista ruokasienistä eli kantarelli.

– Moni odottaa syksyn sienisatoa ja etenkin kantarelleja, mutta niitä harvemmin nähdään pizzassa, sanoo Pizza Backenin toinen perustaja Esa Dahlström.

Pizza Backenin Kantarelli on niin sanottu pizza bianca, eli siinä ei ole tomaattikastiketta. Sen sijaan käytetään pehmeää crème fraîche -kastiketta, jonka ansiosta kantarellin maku pääsee hienosti esiin.

Kokonaisuuden viimeistelee aromaattinen persiljasta, basilikasta sekä valkosipulista valmistettu tuoreöljy, joka tuo pizzaan juuri sopivasti terävyyttä ja sitoo sen maut yhteen.

Uutuuspizzan kehitystyössä lähdettiin liikkeelle ajatuksesta tehdä sesonkituote, joka erottuu joukosta.

– Lihapizzoja löytyy jo runsaasti, joten halusimme kehittää niiden rinnalle kasvisvaihtoehdon suomalaiseen makuun. Meiltä on pitkään toivottu toista lihatonta vaihtoehtoa Mozzarella-pizzan rinnalle, Dahlström kertoo.

Pakastetun pizzan uusi suunta

Ravintolatasoisen pakastepizzan suosio on viime vuosina ollut kasvussa niin muualla maailmassa kuin myös Suomessa.

Ilta-Sanomien tuoreessa lukijaäänestyksessä Pizza Backenin Pepperoni valittiin ylivoimaisena ykkösenä kauppojen parhaaksi pakastepizzaksi. Äänestyksessä oli mukana kaikkiaan 76 pakastepizzaa ja ääniä annettiin lähes 15 000.



Vuonna 2022 perustettu Pizza Backen onkin tuoteryhmän kotimainen edelläkävijä, joka on kasvanut tasaisesti. Kuluneen neljän vuoden aikana yritys on esimerkiksi 15-kertaistanut henkilöstömääränsä.

– Olemme kasvaneet vauhdilla, mutta olemme edelleen pieni firma. Minä ja Pizza Backenin toinen perustaja Pia Lähde olemme tiiviisti mukana päivittäisessä tekemisessä. Kasvun keskellä meille on tärkeää säilyttää se sama tekemisen tapa, josta Pizza Backen sai alkunsa, Dahlström sanoo.

Pizza Backenin pizzojen tärkein yksittäinen tekijä on raskitaikinaan perustuva pohja. Taikina valmistetaan alusta alkaen itse, ja sen annetaan levätä peräti 72 tuntia. Kolmen vuorokauden mittainen prosessi tuo pohjaan ravintolapizzalle ominaista rakennetta ja makua.

Kotona hitaan työn tuloksesta pääsee nauttimaan nopeasti, sillä pizza paistuu ihan tavallisessa uunissa noin kymmenessä minuutissa.

– Haluamme osoittaa, että pizza voi olla helppo arjen valinta laadusta tinkimättä. Jokainen pizzamme edustaa huippuluokan raaka-aineita ja huolella hiottua reseptiikkaa, Dahlström sanoo.

Sesonkipizza Kantarelli tulee syyskuun mittaan löytämään tiensä hyvin varusteltuihin ruokakauppoihin kautta maan ja se on saatavilla rajoitetun ajan.

– Aivan kuten metsässä kantarelleja nähdessä, tämäkin kannattaa siis napata äkkiä koriin.