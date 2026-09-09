Honkatalot tuo Suomeen kansainvälisesti palkitun Snorre Stinessenin suunnitteleman talomalliston

Honkatalot julkaisee kansainvälisesti palkitun norjalaisarkkitehdin Snorre Stinessenin kanssa uuden byStinessen-malliston, joka tuo Suomen talomarkkinoille poikkeuksellisen rohkeaa ja veistoksellista arkkitehtuuria puurakentein toteutettuna. Rakennusalan pitkittyneestä matalasuhdanteesta huolimatta Honkatalot näkee kasvupotentiaalia aidosti räätälöidyissä arkkitehtonisissa ratkaisuissa ja ekologisesti kestävässä puurakentamisessa.

Ensimmäisessä vaiheessa julkaistava viiden mallin kokonaisuus edustaa uudenlaista asumista, jossa ylellisyys syntyy ainutlaatuisesta arkkitehtuurista, tarkoin suunnitelluista tilakokemuksista, terveellisestä asumisesta ja vahvasta yhteydestä ympäröivään luontoon.

Mallisto tarjoaa uudenlaisen näkökulman suomalaisen puurakentamisen mahdollisuuksiin, modernin hirsi- ja puurakentamisen muuttuvaan määritelmään ja kansainvälisen huippuarkkitehtuurin toteuttamiseen Suomessa.

ByStinessen-mallistossa yhdistyvät ainutlaatuinen arkkitehtuuri, tarkoin suunnitellut tilakokemukset, terveellinen asuminen ja vahva yhteys ympäröivään luontoon. Arkkitehtisuunnittelu Snorre Stinessen. ©Honkatalot ja Snorre Stinessen

Arkkitehti Snorre Stinessen

Snorre Stinessen tunnetaan omaleimaisesta, ympäröivään maisemaan vahvasti reagoivasta arkkitehtuuristaan. Hänen suunnittelemiaan kohteita on julkaistu laajasti kansainvälisissä arkkitehtuuri- ja designmedioissa, ja hänen toimistonsa on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia. Vuonna 2025 Snorre Stinessen Architecture palkittiin yleisön suosikkina Architizer A+ Awards -kilpailun maailman parhaana erittäin pienen kokoluokan arkkitehtitoimistona. Kilpailua kutsutaan usein arkkitehtuurin Oscar-gaalaksi.

Snorre Stinessen on kansainvälisesti palkittu norjalainen arkkitehti. Kuva: Ivar Kvaal

Yhteistyön taustalla yhteiset arvot ja kunnianhimoinen arkkitehtuuri

Honkatalot ja Snorre Stinessen ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä vaativissa kansainvälisissä kohteissa, ja nyt esiteltävä mallisto on syntynyt yhteisten projektien innoittamana. Tunnetuin yhteistyön tuloksista on Norjan Lyngenissä sijaitseva Aurora Lodge, jossa puu, lasi ja teräs yhdistyvät ympäröivään arktiseen maisemaan poikkeuksellisella tavalla.

Aurora Lodge on suunniteltu tarjoamaan samalla sekä täydellistä yksityisyyttä että laajoja panoraamanäkymiä. Kohde on palkittu muun muassa LIV Hospitality Design Awards-, OPAL Award- ja International Architecture Award -kilpailuissa, ja sitä on esitelty laajasti arkkitehtuuri- ja matkailumedioissa.

Yhteistyön perustana ovat jaetut näkemykset korkeatasoisesta arkkitehtuurista, terveellisestä asumisesta ja luonnon kunnioittamisesta. Snorre Stinessenin mukaan Honkatalot on osoittanut yhteisissä projekteissa kykynsä valmistaa ja toimittaa vaativan rakennuksen kaikki elementit yksityiskohtia myöten.

Juuri yksityiskohdilla on Stinessenin arkkitehtuurissa ratkaiseva merkitys: usein ne määrittävät, miltä tila tuntuu ja miten rakennus liittyy ympäristöönsä.

Norjan Lyngenissä sijaitseva palkittu luksusmajoituskohde Aurora Lodge on hyvä esimerkki Honkatalojen ja Snorre Stinessenin kunnianhimoisesta yhteistyöstä. Kuva: Melissa Hegge

Veistoksellisia muotoja puusta

ByStinessen-malliston arkkitehtuuri on aivan omaa luokkaansa. Talot eivät ole vain rakennuksia, vaan kokonaisvaltaisia arkkitehtonisia teoksia, joissa rakennuksen muoto, tilat ja ympäröivä maisema liittyvät saumattomasti toisiinsa.

Näin lennokkaiden muotojen valmistaminen puusta edellyttää poikkeuksellisen tarkkaa suunnittelua, vahvaa rakenteellista osaamista ja edistyksellistä tuotantoteknologiaa. Honkatalojen moderni puuntyöstöteknologia ja vuosikymmenten kokemus vaativista hybridi-, puu- ja hirsirakenteista mahdollistavat arkkitehdin vision toteuttamisen teollisella tarkkuudella. Myös Honkatalojen uutuustuote Vertical™ – pystysuuntainen hirsirakenne – antaa uusia mahdollisuuksia arkkitehtuurille.

Lopputuloksena on arkkitehtonisesti kunnianhimoinen mallisto asiakkaille, jotka etsivät kodiltaan enemmän kuin laadukkaita materiaaleja ja suuria tiloja. Puurakenteet mahdollistavat terveellisen, pitkäikäisen ja ympäristövastuullisen asumisen, jossa korkea laatu yhdistyy uusiutuvaan luonnonmateriaaliin.

ByStinessen-malliston talot ovat kokonaisvaltaisia arkkitehtonisia teoksia, joissa rakennuksen muoto, tilat ja ympäröivä maisema liittyvät saumattomasti toisiinsa. Arkkitehtisuunnittelu Snorre Stinessen. ©Honkatalot ja Snorre Stinessen

Mallisto toimii lähtökohtana yksilölliselle kodille

Kaikki byStinessen-malliston suunnitelmat ovat syntyneet tiettyjen rakennuspaikkojen, käyttötarkoitusten ja toiminnallisten vaatimusten pohjalta. Niiden arkkitehtoniset perusideat soveltuvat kuitenkin erilaisille tonteille, ilmastoihin ja asiakkaiden tarpeisiin.

Malliston taloista on mahdollista toteuttaa erikokoisia versioita kompakteista loma-asunnoista aina suuriin ja ylellisiin huviloihin. Pohjaratkaisuja, huonemääriä, kerroksia, terasseja ja yksityisiä tiloja voidaan mukauttaa asiakkaan elämäntilanteeseen ja rakennuspaikan ominaisuuksiin.

Honkatalojen mallistot ovat ennen kaikkea ideakirjasto ja inspiraation lähde. Jokainen Honkatalojen valmistama koti suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan toiveiden, tarpeiden, budjetin ja tontin mukaan. Sama periaate koskee myös byStinessen-mallistoa: mallien vahva arkkitehtoninen identiteetti säilyy, mutta rakennuksesta muokataan aina asiakkaalle ja rakennuspaikalle sopiva kokonaisuus.

Uusi byStinessen-mallisto osoittaa, kuinka pitkälle modernia puurakentamista voidaan viedä, kun maailmanluokan arkkitehtuuri yhdistetään edistykselliseen teknologiaan ja tinkimättömään toteutuksen laatuun.