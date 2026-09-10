Tapani Kansa suositumpi kuin koskaan - muistokonsertit jatkuvat yleisön toiveesta
10.9.2026 12:25:51 EEST | Lilja Production | Tiedote
Viime keväänä hetkessä loppuunmyydyt Muistoissamme Tapani Kansa -juhlakonsertit jatkuvat syksyllä ympäri Suomen. Yleisön suuren kysynnän ansiosta kiertue palaa konserttisaleihin, joissa Tapani Kansan rakastettuja hittejä tulkitsevat muun muassa Teemu Roivainen, Tomi Metsäketo, Lauri Mikkola ja Mikael Saari Jukka Nykäsen orkesterin säestyksellä.
Ohjelmistossa suosikit Äidin pikkupoika, R-A-K-A-S, Kalajoen hiekat ja Puhu hiljaa rakkaudesta sekä monet muut hitit.
Muistoissamme Tapani Kansa -juhlakonsertti on kunnianosoitus yhdelle suomalaisen musiikin legendoista. Konsertti juhlistaa Tapani Kansan poikkeuksellista uraa ja hänen laulujaan, jotka ovat eläneet vahvasti suomalaisten sydämissä jo vuosikymmenten ajan.
Juhlakonsertissa Tapani Kansan rakastettuja hittejä tulkitsevat Teemu Roivainen, Tomi Metsäketo, Elämäni biisi -ohjelmasta tuttu Lauri Mikkola, Mikael Saari sekä Jukka Nykäsen 7-henkinen orkesteri, joka koostuu maamme parhaista muusikoista.
Konsertissa on käytössä suuri valkokangas jolla nähdään runsaasti valokuvia ja videoita Tapani Kansan uran eri vaiheista.
Tapani Kansa oli poikkeuksellisen tuottelias ja monipuolinen artisti. Hän levytti yli 600 kappaletta, hän sai uransa aikana 14 kultalevyä, yhden platinalevyn sekä Erikois-Emman. Kansan laaja osaaminen ulottui iskelmästä rock’n’rolliin, diskomusiikista Eino Leinon runouteen, aina tunnistettavalla, herkkyyttä ja voimaa yhdistävällä tulkinnalla.
Tapani Kansa nousi koko kansan rakastamaksi laulajaksi jo varhaisessa iässä poikkeuksellisen lahjakkuutensa ja karismansa ansiosta. Läpimurto tapahtui 19-vuotiaana, kun Delilah-käännöskappale nousi listaykköseksi, vaikka se julkaistiin alun perin singlen B-puolella. Samana vuonna syntyivät myös legendaariset hitit Kuljen taas kotiinpäin ja Käymme yhdessä ain.
Muistokonsertissa kuullaan nämä klassikot sekä lukuisia muita kestohittejä, kuten R-A-K-A-S, Hafanana, Kalajoen hiekat sekä Puhu hiljaa rakkaudesta.
Perjantai 2.10. klo 18.30 Laurentius-sali, Lohja
Lauantai 10.10. klo 15 Satama Areena, Kotka
Perjantai 16.10. klo 18.30 Carelia-sali, Joensuu
Lauantai 17.10. klo 15 Kuopion Musiikkikeskus
Sunnuntai 18.10. klo 15 Tampere-talo
Perjantai 23.10. klo 18.30 Järvenpäätalo
Lauantai 24.10. klo 15 Sibeliustalo, Lahti
Lauantai 31.10. klo 15 Musiikkitalo, Helsinki
Tiistai 17.11. klo 18.30 Promenadikeskus, Pori
Liput juhlakonsertteihin nyt myynnissä.
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Yhteyshenkilöt
Niina Kainulainen
0407052550
niina@kainula.com
www.liljaproduction.fi
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