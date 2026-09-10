Tapani Kansa suositumpi kuin koskaan - muistokonsertit jatkuvat yleisön toiveesta

Muistoissamme Tapani Kansa -juhlakonsertti on kunnianosoitus yhdelle suomalaisen musiikin legendoista. Konsertti juhlistaa Tapani Kansan poikkeuksellista uraa ja hänen laulujaan, jotka ovat eläneet vahvasti suomalaisten sydämissä jo vuosikymmenten ajan.



Juhlakonsertissa Tapani Kansan rakastettuja hittejä tulkitsevat Teemu Roivainen, Tomi Metsäketo, Elämäni biisi -ohjelmasta tuttu Lauri Mikkola, Mikael Saari sekä Jukka Nykäsen 7-henkinen orkesteri, joka koostuu maamme parhaista muusikoista.

Konsertissa on käytössä suuri valkokangas jolla nähdään runsaasti valokuvia ja videoita Tapani Kansan uran eri vaiheista.



Tapani Kansa oli poikkeuksellisen tuottelias ja monipuolinen artisti. Hän levytti yli 600 kappaletta, hän sai uransa aikana 14 kultalevyä, yhden platinalevyn sekä Erikois-Emman. Kansan laaja osaaminen ulottui iskelmästä rock’n’rolliin, diskomusiikista Eino Leinon runouteen, aina tunnistettavalla, herkkyyttä ja voimaa yhdistävällä tulkinnalla.



Tapani Kansa nousi koko kansan rakastamaksi laulajaksi jo varhaisessa iässä poikkeuksellisen lahjakkuutensa ja karismansa ansiosta. Läpimurto tapahtui 19-vuotiaana, kun Delilah-käännöskappale nousi listaykköseksi, vaikka se julkaistiin alun perin singlen B-puolella. Samana vuonna syntyivät myös legendaariset hitit Kuljen taas kotiinpäin ja Käymme yhdessä ain.



Muistokonsertissa kuullaan nämä klassikot sekä lukuisia muita kestohittejä, kuten R-A-K-A-S, Hafanana, Kalajoen hiekat sekä Puhu hiljaa rakkaudesta.





Perjantai 2.10. klo 18.30 Laurentius-sali, Lohja



Lauantai 10.10. klo 15 Satama Areena, Kotka



Perjantai 16.10. klo 18.30 Carelia-sali, Joensuu



Lauantai 17.10. klo 15 Kuopion Musiikkikeskus



Sunnuntai 18.10. klo 15 Tampere-talo



Perjantai 23.10. klo 18.30 Järvenpäätalo



Lauantai 24.10. klo 15 Sibeliustalo, Lahti



Lauantai 31.10. klo 15 Musiikkitalo, Helsinki



Tiistai 17.11. klo 18.30 Promenadikeskus, Pori



Liput juhlakonsertteihin nyt myynnissä.