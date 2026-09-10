Minja Koskela: Suomalaiset valitsevat hyvinvointivaltion – eivät leikkauslistoja
10.9.2026 13:21:38 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela muistuttaa, että suomalaisten selkeä enemmistö valitsisi sopeuttamisen keinoksi mieluummin veronkorotukset kuin leikkaukset.
Tuore STTK:n teettämä kansalaiskysely tarjoaa uutta tietoa, jonka mukaan suomalaiset kannattavat eniten suurituloisten ja yritysten verotuksen kiristämistä sekä investointeja kasvuun keinoina sopeuttaa julkista taloutta. Vain pieni osa kannattaa leikkaamista julkisista palveluista tai sosiaalietuuksista. Koskelan mukaan tulos osoittaa, että hallituksen ja oikeistopuolueiden leikkauslinja ei vastaa suomalaisten enemmistön toiveita.
– Toisin kuin oikeistopuolueet antavat ymmärtää, suomalaiset ovat valmiita turvaamaan hyvinvointivaltion tulevaisuuden myös verotuksen avulla. Samaan aikaan vahva enemmistö kannattaa laajoja julkisia palveluja, Koskela sanoo.
Kansalaiskyselyn mukaan suurituloisten ja yritysten verotuksen kiristäminen kuuluu suosituimpien julkisen talouden sopeutuskeinojen joukkoon.
– Tämän tiedon valossa vasemmistoliiton ehdotukset miljonääriverosta tai pääomatuloveron progression kiristämisestä eivät näyttäydykään niin kaukaa haetuilta, Koskela näpäyttää.
Suomen veroaste on laskenut kolmella prosenttiyksiköllä vuosituhannen vaihteesta. Tämä vastaa suurin piirtein 9 miljardia euroa. Tämän lisäksi Suomen verojärjestelmän progressio on heikentynyt 1990-luvulta lähtien, kun pääomatulojen ja ansiotulojen verotus eriytettiin toisistaan. Oikeistohallituksen toimet ovat pahentaneet tätä kehitystä – Orpon hallitus on keventänyt kaikista suurituloisimpien suomalaisten verotusta merkittävästi.
– Suomessa on tehty viime vuosina poliittinen valinta leikata pienituloisilta ja heikentää julkisia palveluita samalla kun suurituloisille on tehty veronkevennyksiä. Tämä kysely osoittaa, että vasemmistoliiton esittämä vaihtoehto nauttii kansalaisten vahvaa tukea. Hyvinvointivaltio halutaan turvata, ei purkaa, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
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